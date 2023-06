Fußball U21 EM 2023 * Wie kommt die U21 Nationalmannschaft gegen England noch ins Viertelfinale?

Liveticker ab 18 Uhr

Fußball heute – Welche Fußballspiele finden heute statt?

Heute – am 28.6.23 – ist der 3. Spieltag der U21 EM 2023 in den Gruppen C und D. Neben dem Deutschland-England-Spiel gibts die Partien Israel gegen Tschechien um 18:00 Uhr (live auf ran.de) sowie Schweiz gegen Frankreich (live auf Pro7 MAXX) und Italien gegen Norwegen (live auf ran.de) um 20:45 Uhr.