Bayer Leverkusen 04 Tatoo wie Robert Andrich stechen lassen?

Kuriose Aktion: Bayer bietet Fans kostenlose Tattoos

Vereinsliebe geht unter die Haut bei Bayer Leverkusen: „Liebe, die ein Leben hält“, damit wirbt der Club auf seiner Webseite. Bis zum Ende der Saison können Anhänger des deutschen Meisters ausgewählte Tattoo-Motive kostenlos stechen lassen. Diese ungewöhnliche Maßnahme wurde vom Werksklub einen Tag nach dem Einzug ins Finale der Europa League initiiert. Zu den verfügbaren Motiven zählen das Vereinslogo, ein Kreuz mit dem Gründungsjahr 1904 sowie die Datumsangabe „14.04.2024“, an dem Leverkusen seinen ersten Meistertitel sicherte. Der neue Nationalspieler Robert Andrich ist bekannt für seine vielen Tattoos.

„Sichere Dir jetzt Deinen Termin und verewige die einzigartige Saison der Werkself auf Deiner Haut“, so der Klub. Die Zahl der Termine ist allerdings begrenzt. Für jene, die nicht zum Zug kommen, bietet Bayer bis zum 13. Juni einen Rabatt von 19,04 Prozent auf Tattoos mit Werkself-Motiven in einem Studio in Kerpen.

Die Termine auf einen Blick:

13. bis 15. Mai (14 bis 20 Uhr):

– In der eSports-Loge in der BayArena

– Termine online buchbar

– In der eSports-Loge in der BayArena – Termine online buchbar 18. Mai (vor und während des Augsburg-Heimspiels):

– An der Fankiste in der BayArena

– Hinweis: Nur Ticketinhaber können an diesem Tag an der Tattoo-Aktion teilnehmen

– An der Fankiste in der BayArena – Hinweis: Nur Ticketinhaber können an diesem Tag an der Tattoo-Aktion teilnehmen 25. Mai:

– Beim Fan-Fest in Berlin

– Termine online buchbar

Unter der Leitung von Trainer Xabi Alonso hat das Team diese Saison die Möglichkeit, das Triple zu gewinnen. Im Europa-League-Finale trifft Leverkusen am 22. Mai in Dublin auf Atalanta Bergamo und drei Tage später in Berlin im DFB-Pokalfinale auf den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.

