Fußball heute: Bayern Aus im Halbfinale – Neuer enttäuscht, Tuchel kritisiert

Bis zur 88. Minute führte der FC Bayern in Madrid, dann zerschlug Real mit einem Doppelschlag das deutsche Finale in der Champions League. Ein Fehler, „den Manuel Neuer in 100 Jahren nicht unterläuft“, eine Entscheidung wie ein „absolutes Desaster“: Thomas Tuchel zeigte sich nach dem Endpfiff untröstlich über das unglückliche Ausscheiden aus der Champions League. „Die Mannschaft ist sehr enttäuscht. Wir standen kurz vor dem Weiterkommen, es war ein harter Kampf. Keine meiner Worte kann das Geschehene mildern. Alle sind entsprechend verärgert, es ist sehr bitter“, äußerte er.

Nach der 1:2-Niederlage (0:0) gegen Real Madrid, einem schmerzhaften Doppelschlag durch Joselu (88. und 90.+2) gegen Ende des Spiels und einem voreilig und fälschlicherweise gegebenen Abseitspfiff durch Schiedsrichter Szymon Marciniak, sortierte Tuchel im DAZN-Interview seine Gedanken. „Es war extrem unglücklich, in den letzten drei Minuten kam alles zusammen. Das müssen wir jetzt verarbeiten.“

Neuer mit 90 Minuten gutem Spiel

Torwart Neuer, der fast 90 Minuten lang herausragend parierte und so die Bayern im Spiel gegen den Rekordsieger hielt, war ebenfalls tief betroffen. Einen Schuss von Vinicius Junior konnte er nicht sichern, woraufhin Joselu den Ausgleich nach einem Treffer von Alphonso Davies erzielte.

„Das ist extrem bitter für mich, ich habe den Ball anders erwartet, eher auf Brusthöhe, und dann ging er etwas höher. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der Platz so eine kleine Unebenheit hat“, gestand Neuer und räumte ein: „Dieses 1:1 ist brutal.“ Nur vier Minuten später kam das Aus.

Fehlentscheidung vom Schiedsrichter beim möglichen 2:2

Thomas Tuchel umarmte kurz seinen Trainerkollegen Carlo Ancelotti und machte sich direkt auf den Weg in die Kabine, während seine Spieler nach dem Schlusspfiff den Schiedsrichter, Szymon Marciniak aus Polen, umringten. Marciniak hatte kurz vor dem Ende der 15-minütigen Nachspielzeit einen Bayern-Angriff wegen Abseits abgepfiffen, wodurch ein Tor von Matthijs de Ligt zum vermeintlichen Ausgleich nicht anerkannt wurde. „Eine Riesen-Fehlentscheidung“, kommentierte DAZN-Experte Michael Ballack.

„Ich finde das unglaublich, ich kann nicht verstehen, dass er nicht weiterspielen ließ, er hat sich sogar entschuldigt“, äußerte sich de Ligt nach dem dramatischen 1:2 (0:0) über die umstrittene Entscheidung des Schiedsrichters bei DAZN. „Wir haben neunzig Minuten ein solides Spiel gezeigt, sehr reif und kompakt. Es ist schade, dass wir das Spiel so aus der Hand geben“, fügte er hinzu.

Der Traum eines deutschen Finales in Wembley zerplatzte für den FC Bayern nach einem harten Doppelschlag in den Schlussminuten. In der dramatischen Endphase des Halbfinales der Champions League ließ sich München von den Europapokal-Veteranen von Real Madrid mit Toren in der 88. und der 90.+2 Minute überrollen und verpasste so die Gelegenheit, Borussia Dortmund ins Endspiel nach London zu folgen. Ein Fehler des bis dahin exzellenten Manuel Neuer leitete das bittere Aus ein.