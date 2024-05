EM-Vorbereitung: Nagelsmann muss auf Dortmunder Stars verzichten

Während die Dortmunder Spieler im Verein glänzen und gestern beim 1:0 Sieg gegen PSG ins CL-Finale einzogen, stehen sie im Schatten der deutschen Nationalmannschaft. Der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte für die letzten Länderspiele im März einige Dortmunder nicht berufen gehabt. Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Julian Brandt waren nicht dabei. Einzig Stürmer Niclas Füllkrug hat gute Chancen, im endgültigen EM-Kader zu stehen, obwohl er nun die Vorbereitung verpasst. Mats Hummels hat sich durch sein Tor und gute Leistungen dennoch empfohlen. Das Trainingslager des DFB startet schon am 26.Mai in Thüringen. Ohne Dortmund und Bayern-Spieler?

Die Lage der Dortmunder im Nationalteam

Obwohl sie in der Champions League brillierten, bleibt den Dortmundern die Anerkennung auf nationaler Ebene dieses Jahr eher verwehrt. Mats Hummels, der im Halbfinale gegen Paris St. Germain das entscheidende Tor erzielte, hat seit November 2023 kein Spiel mehr unter Nagelsmann bestritten. Auch Nico Schlotterbeck und Julian Brandt blieben während der erfolgreichen März-Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande unberücksichtigt. Die Entscheidung des Bundestrainers, ohne das Dortmunder Trio in die EM-Vorbereitung zu starten, könnte zu Diskussionen führen.

Niclas Füllkrug und seine EM-Chancen

Füllkrug, der am Champions League Finale in Wembley am 1.Juni teilnehmen wird, verpasst das Trainingslager in Weimar sowie das Länderspiel gegen die Ukraine am 3.Juni. Sein erster möglicher Einsatz könnte erst bei der Generalprobe gegen Griechenland sein am 7.Juni. Trotz der fehlenden Vorbereitungszeit mit dem Team könnte Füllkrug eine Schlüsselrolle im deutschen Angriff übernehmen, besonders im Auftaktspiel gegen Schottland am 14. Juni in München.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Die Bayern ebenfalls im CL-Finale?

Heute Abend spielen die Bayern in Madrid ebenfalls um den Einzug ins Finale. Somit könnten wichtige Spiele ebenfalls zum Trainingsauftakt fehlen.