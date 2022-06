Deutschland gegen England heute * Die wichtigsten Länderspiele: Ergebnisse, Statistik & Bilanz

Das EM 2021 Achtelfinale Deutschland gegen England ist eine bedeutsame Partie in der Länderspiel-Geschichte. Am 29. Juni 2021 wurde das nächste Kapitel geschrieben als Deutschland auf England traf. Wie waren die Ergebnisse in den bisherigen Spielen? Welches sind die wichtigsten Länderspiele? Und wie ist die Länderspielbilanz?

Deutschland gegen England * Statistiken & Bilanz

Deutschland gegen England * Länderspielbilanz

Das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen England fand vor der EM 2021 insgesamt 36-mal statt. In der Bilanz ist England knapp vorne: 16 Siege für England und 15 für Deutschland – nur 5 Remis. Außerdem hat England mehr Tore geschossen: 78 Tore durch England und 55 durch Deutschland.

Deutschland gegen England war 11-mal ein Pflichtspiel – Spiele bei EM und WM oder in der Qualifikation. Die Bilanz aus deutscher Sicht: 6 Siege, 2 Remis, 3 Niederlagen. Insgesamt gab es 5-mal einen Sieger nach 90 Minuten Spielzeit – 4-mal ging es in die Verlängerung.

Deutschland gegen England * Statistiken * Löws Bilanz

Deutschland Bundestrainer Joachim Löw traf 7-mal auf England. Die deutsche Nationalmannschaft gewann unter Löw 4 Spiele – außerdem gab es 1 Remis und 2 Niederlagen.

Deutschland gegen England * Statistiken * Torschützen

Einige der aktuellen EM 2021 Spieler waren bereits im Länderspiel Deutschland gegen England dabei. Thomas Müller und Toni Kroos haben bereits gegen England getroffen. In den letzten 5 Länderspielen erzielten Müller und Podolski je 2 Tore. Aus dem EM 2021 England Kader hat Harry Kane bereits ein Tor gegen Deutschland.

Deutschland gegen England * Wichtige Ergebnisse

Das wichtigste Ergebnis zwischen Deutschland und England ist das WM 1966 Finale. In diesem Spiel fiel das berühmte „Wembley-Tor“. In der Verlängerung erzielte Geoff Hurst den fragwürdigen Treffer zum 3:2 – ohne Videobeweis wurde das Tor für gültig erklärt. England gewann mit 4:2.

Das erste Länderspiel zwischen Deutschland und England in 1908 gewann England mit 1:5. Der höchste Sieg war für England, die im zweiten Länderspiel in 1909 mit 9:0 gewannen.

Deutschland gegen England wurde zweimal im Elfmeterschießen entschieden. Bei der WM 1990 gewann Deutschland 5:4 n.E. und bei der EM 1996 mit 7:6 n.E.

Deutschland gegen England * Wichtigste Spiele

EM 2021 Achtelfinale England gegen Deutschland 2:0

Deutschland spielte bei der Europameisterschaft 2021 in einem 3-4-3 beziehungsweise 3-5-1 mit Werner als einziger Spitze sowie Havertz und Müller auf den Halbpositionen dahinter:

Neuer – Ginter, Hummels, Rüdiger – Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens, Havertz, T. Müller – Werner

Die deutsche und die englische Fußball-Nationalmannschaften trafen im EM 2021 Achtelfinale aufeinander. Das Spiel war knapp und wurde am Ende durch die effizienteren Stürmer England entschieden. Deutschland hatte mehr Torchancen (9:5 Torschüsse) und den höheren Ballbesitz (54:46%). Allerdings war das deutsche Team vor dem Tor nicht zwingend genug.

England ging erst in der 75. Spielminute durch Sterling in Führung. In der 81. Minute vergab Thomas Müller die Riesenchance zum Ausgleich als er vollkommen frei vorm Keeper stand und den Ball am Tor vorbei schoss. England-Kapitän Kane besorgte die Entscheidung mit dem 2:0 in der 86. Minute.

Es war das letzte Länderspiel von Bundestrainer Jogi Löw, für den die EM 2021 das letzte Turnier sein sollte. Außerdem machte Toni Kroos sein letztes Länderspiel für Deutschland. Kroos erklärte wenige Tage nach dem England-Spiel seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

Freundschaftsspiel November 2017 England gegen Deutschland 0:0

Beim Freundschaftsspiel 2017 spielte die deutsche Nationalmannschaft mit Dreierkette und defensiven Außenverteidigern:

ter Stegen – Ginter, Hummels (K), Rüdiger – Kimmich, Gündogan, Özil, Halstenberg – Draxler, Sané – Werner

Das Freundschaftsspiel England gegen Deutschland am 10.11.2017 fand im Wembley statt. Die EM 2021 Dreierkette stand auf dem Platz. Außerdem Kimmich und Halstenberg als Außenverteidiger. Die deutsche Nationalmannschaft war in der ersten Halbzeit gut im Spiel und hatte Chancen durch Sané, Werner und Draxler.

Bei der englischen Nationalmannschaft gab der EM 2021 Stammkeeper Pickford sein Länderspieldebüt. Außerdem fehlte England Star Kane.

Bundestrainer Joachim Löw ließ im ersten Freundschaftsspiel 2017 ein 4-2-3-1 spielen:

ter Stegen – Kimmich, Rüdiger, Hummels, Hector – Weigl, Kroos – Brandt, Podolski (K), L. Sané – Werner

Das Freundschaftsspiel im SIGNAL IDUNA PARK in Dortmund war das Abschiedsspiel von Lukas Podolski. Das Spiel war am 22.3.2017. Das entscheidende 1:0 erzielte Podolski selbst per ansehnlichem Linksschuss.

Für England EM 2021 Coach Gareth Southgate war dieses Spiel der Einstand als Cheftrainer – zuvor war er in 4 Spielen Interimscoach.

Die deutsche Nationalmannschaft spielte eine 4-2-3-1-Formation:

Neuer – Can, Rüdiger, Hummels, Hector – Khedira (K), Kroos – Müller, Özil, Reus – Gomez

Das Freundschaftsspiel am 26.3.2016 im Berliner Olympiastadion startete gut aus deutscher Sicht. Kroos (43. Minute) und Gomez (57.) brachten Deutschland in Führung. Danach besorgten Kane (61.) und Vardy (74.) den Ausgleich. In der Nachspielzeit erzielt Dier den Siegtreffer.

Neuer – Lahm (K), Mertesacker, Friedrich, Boateng – Khedira, Schweinsteiger – Müller, Podolski, Özil – Klose

Das Achtelfinale im Free State Stadion in Bloemfontein war eins der besten WM 2010 Spiele Deutschlands. Im Spiel am 27.6.2010 gab es eine ähnliche Szene wie beim Wembley-Tor – diesmal wird Lampards Versuch nicht gegeben.

Die Tore für Deutschland erzielten Klose (20.), Podolski (32.) und Müller (67. und 70.).

Deutschland gegen England * Wichtige Spiele vor 2010

Vor der WM 2010 gab es 6 Deutschland gegen England Spiele bei Welt- und Europameisterschaften:

EM 2000 England gegen Deutschland 1:0 Der entscheidende Treffer kam von Alan Shearer. EM 1996 Deutschland gegen England 7:6 n.E. Der England EM 2021 Coach Southgate vergab den entscheidenden Elfmeter.

WM 1990 Deutschland gegen England 5:4 n.E. Im WM Halbfinale trafen Brehme, Matthäus, Riedle und Thon im Elfmeterschießen. WM 1982 Deutschland gegen England 0:0 In der WM Zwischenrunde Gruppe B wurde Deutschland erster vor England und Spanien und kam ins Halbfinale. WM 1970 Deutschland gegen England 3:2 n.V. Im WM Viertelfinale drehte Deutschland einen 0:2-Rückstand. Beckenbauer, Seeler und Müller erzielten die Tore. WM 1966 England gegen Deutschland 4:2 n.V. Das Wembley-Tor entschied das Spiel in der Verlängerung – Wolfgang Weber hatte zuvor in der 89. Minute den späten Ausgleich besorgt.

