Fußball Länderspiel heute – 0:1 Deutschland gegen Polen

Die deutsche Nationalmannschaft hat heute – am Freitag, den 16. Juni 2023 – ein Auswärts-Länderspiel in Polen. Deutschland ist außer Form und hat nun 2 Länderspiele ohne Sieg mit insgesamt 6 Gegentoren. Zuletzt wurde vor allem Bundestrainer Hansi Flick für seine Taktikexperimente kritisiert, die keine Verbesserung gebracht haben. Vielleicht wird es heute besser, wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das 1001. Länderspiel der Geschichte in Warschau absolviert. Allerdings könnte es knifflig werden, denn Polen hat mit dem neuen Coach Fernando Santos einen erfahrenen und ausgefuchsten Mann an der Seitenlinie. Gibts heute die nächste Schlappe für die DFB-Elf oder sendet Deutschland endlich nochmal ein Lebenszeichen? Das Live-Spiel beginnt wie gewohnt zur Prime Time um 20:45 Uhr. Die Fußballfans an den heimischen Bildschirmen können die Begegnung live auf ARD verfolgen.

Etwa ein Jahr vor dem Start der Heim-EM 2024 sieht es für den deutschen Fußball nicht gerade rosig aus, denn derzeit gibt es in allen Mannschaftsteilen mehr Probleme als Lösungen. Bundestrainer Flick probierte zuletzt Dreier- und Viererkette, verschiedene Varianten im Mittelfeld und im Sturm die neue Doppelspitze. Allerdings haben die Umstellungen noch nicht gewirkt und nun wird die Zeit knapp. Das Auswärtsspiel in Polen stellt heute eine gute Chance dar. Deutschland muss es heute gegen Polen besser machen als zuletzt gegen Belgien und Ukraine. Dabei muss Bundestrainer Flick aktuell noch auf Werner und Klostermann verzichten, die wegen leichten Verletzungen nicht spielen können.

Liveticker Polen gegen Deutschland Liveticker Deutschland gegen Polen 0:1 Deutschland verliert mit 0:1, hatte aber vor allem in der 2.Halbzeit gute Chancen! 5 Minuten Nachspieltzeit für ein Ausgleichstor. Einige Chancen gab es nun! Doch Szczesny macht ein super Spiel! 22:25 Uhr – Thiaw mit der Topchance nach einer Ecke! Gleich kommen Brandt und Goretzka. Kimmich und Wirtz gehen. Danach kommt Wolf für Thiaw. 22:18 Uhr – Nun soll Niclas Füllkrug für den Ausgleich sorgen! Er kommt für Hinrichs. Noch knapp 20 Minuten zu spielen. 22:13 Uhr – Sané kommt für Musiala. Deutschland am Drücker, vor allem Havertz versucht es. Aber noch läuft man dem 0:1 hinterher. 22:03 Uhr – Handspiel eines Polen. Elfmeter? Es wird geprüft – und wird nicht gegeben. 21:57 Uhr – Robin Gosens bringt Schwung ins deutsche Spiel! 21:53 Uhr – Kimmich an die Latte, vorher hatte Gosens nach Zuspiel von Havertz eine Chance. 21:50 Uhr – Es geht weiter! Gosens kommt für Hofmann. Halbzeit! Deutschland schwimmt und liegt zurück, da läuft einiges schief. Viele Fehler beim Abspielen, einige Konter der Polen waren gefährlich. Deutschland nur mit 2 Chancen. 21:30 Uhr – Mehrere Ecken der Polen bringt die deutsche Abwehr in Bedrängnis. 21:18 Uhr – Wie reagiert nun die deutsche Mannschaft? 21:18 Uhr – 31.Minute: Nach einer Ecke kommt der Innenverteidiger Kiwior zum Kopfball – 1:0 für Polen! 21:10 Uhr – Havertz mit einem Schuß aufs Tor, doch immer wieder Szczesny zur Stelle. 21:10 Uhr – Kehrer zieht einfach mal drauf. Auf der Gegenseite auch die Chance, doch Lewi im abseits. Deutschland ist bemüht. 21:01 Uhr – Kurze Spielunterbrechung! Die Rückennummer 16 geht raus bei den Polen nach 16 Minuten – Die Länderspielkarriere von “Kuba” ist somit vorbei! 21:00 Uhr – Thiaw mit einer Rettungsaktion gegen “Kuba”! 20:45 Uhr – Deutschland in den Auswärtstrikots, Polen in weiß-rot. 20:45 Uhr – Die Teams sind draußen, die deutsche Nationalhymne läuft. Vorher wird noch “Kuba” Blaszczykowksi geehrt. 20:15 Uhr – Mit 9 Wechsel geht es heute gegen Polen! Die Aufstellung bringt einen neuen Namen! Bundestrainer Hansi Flick hat sich unter anderem für Debütant Malick Thiaw entschieden. Er spielt beim AC Mailand in der Abwehr, 21 Jahre alt und hat einen Marktwert von 20 Mio. EUR. Der Innenverteidiger kann auch rechts hinten spielen als Rechter Verteidiger. 20:15 Uhr – In der ARD geht nun die Liveberichterstattung los!

Deutschland Länderspiel – Wo wird heute Fußball live übertragen?

Das Fußballspiel-Freundschaftsspiel Polen gegen Deutschland kann man im Fernsehen auf dem TV-Sender ARD und online in der Mediathek des ARD sehen. Das Länderspiel findet am Freitag, den 16. Juni 2023, statt und beginnt um 20:45 Uhr. Die Sendung bei ARD beginnt um 20:15 Uhr und wird von Esther Sedlaczek moderiert. Als Experte wird Bastian Schweinsteiger mit von der Partie sein. Kommentator des Spiels ist Tom Bartels.

Fußball heute – Welche Fußballspiele finden heute statt?

Neben dem Fußball-Länderspiel Polen gegen Deutschland gibts heute – am 16.6.23 – eine Menge weiterer Länderspiele. In der EM 2024 Qualifikation finden 12 Länderspiele statt. Außerdem gibts 8 weitere Freundschaftsspiele, die auf der ganzen Welt stattfinden.

Länderspiel: Polen gegen Deutschland

Das Länderspiel Polen gegen Deutschland ist ein wichtiges Testspiel für beide Teams. Für Deutschland geht es darum die Formkrise in den Griff zu bekommen und in der Vorbereitung auf die Heim-EM ein gutes Team zu formen. Hingegen steht Polen in der EM Qualifikation nach der Auftaktniederlage gegen Tschechien etwas unter Zugzwang. Das Freundschaftsspiel in Warschau zwischen Polen und Deutschland heute wollen beide Teams gerne gewinnen.

Wer gewinnt Polen gegen Deutschland?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist großer Favorit auf einen Sieg gegen die Polen. Deutschland hat eine Siegquote von 1.70, während Polen lediglich auf eine 4.40 kommt. Außerdem hat Deutschland den höheren Gesamtmarktwert (887,5 Millionen Euro) als die Ukraine (219,1 Mio. Euro) und die bessere Länderspielbilanz. In 21 Spielen gegen Polen holte Deutschland 13 Siege und 7 Remis und 1 Niederlage.

Wer spielt heute für Deutschland?

Nach den vielen Wechseln und Systemumstellungen soll bei Deutschland so langsam wieder Ruhe einkehren. Daher wurde nun bereits angekündigt, dass erfahrene Spieler wie Neuer und Müller bald zurückkommen. Allerdings stehen Bundestrainer Hansi Flick heute nicht alle Spieler zur Verfügung, da einige Akteure noch geschont werden sollen oder gar nicht erst nominiert wurden – wie beispielsweise Klostermann und Werner, die abgereist sind, oder Süle und Gnabry, die nicht nominiert wurden.

Trotzdem hat Bundestrainer Hansi Flick noch einen schlagkräftigen Kader zur Verfügung, der auf allen Positionen mit sehr guten Spielern besetzt ist. Die taktische Marschroute soll beibehalten werden, sodass Deutschland wahrscheinlich wieder in dem 3-5-2 oder 3-4-1-2 aufläuft. Diesmal könnte Musiala auf der 10 hinter den Spitzen spielen. Außerdem wird auf den Flügeln und im Tor rotiert.

Die deutsche Startelf: 1 Marc-André ter Stegen – 2 Antonio Rüdiger, 5 Thilo Kehrer, 26 Malick Thiaw, 13 Benjamin Henrichs, 18 Jonas Hofmann, 6 Joshua Kimmich (K), 23 Emre Can, 14 Jamal Musiala, 24 Florian Wirtz, 7 Kai Havertz

Wer spielt heute für Polen?

Die polnische Nationalmannschaft wird vom Portugiesen Santos trainiert, der über einen Kader mit einer guten Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten verfügt. Bekanntester Nationalspieler Polens ist der Stürmer Lewandowski. Weiterhin sind Zielinski und Swiderski sehr gute Spieler, die der deutschen Defensive gefährlich werden können. Der polnische Trainer Santos musste bei der Kadernominierung auf Linksverteidiger Arkadiusz Reca und Matty Cash verzichten – daher könnte Arsenals Jakub Kiwior heute auf der Außenbahn zum Einsatz kommen.

Voraussichtliche Polen Aufstellung

Szczesny – Bereszynski, Wieteska, Bednarek, Kiwior – Frankowski, Kuba Blaszczykowksi, Zielinski, Kaminski – Swiderski, Lewandowski