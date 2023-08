Fußball heute WM Achtelfinale: Die Frauen WM geht weiter – auch ohne die deutsche Frauen-Nationalmannschaft

Die FIFA Frauenfußball-WM 2023 wird derzeit in Australien und Neuseeland gespielt, am 20.August wird in Sydney der neue Weltmeister 2023 gekrönt. Deutschland wird dies nicht sein, denn man schied gestern nach einem fahrigen 1:1 gegen Südkorea erstmalig bei einer Frauen-Weltmeisterschaft aus. Dabei geht es ab morgen spannend weiter mit den WM-Achtelfinalen. Neben Kanada und Brasilien ist Deutschland der dritte Favorit auf den Weltmeistertitel. Einige Underdogs wie Marokko, Jamaika oder Kolumbien haben es ins WM-Achtelfinale geschafft. Schweden und Japan sowie Europameister England haben gezeigt, dass sie ins WM-Finale wollen. Der Frauenfußball war zuletzt nach der EM-Vizemeisterschaft stark im Kommen und aufgrund der Erfolglosigkeit der deutschen Männer unter Hansi Flick der Quotenrenner im Fußball. Das könnte nun erst einmal vorbei sein, immerhin hat man mit Olympia 2024 ein weiteres Turnier in nächster Nähe zu absolvieren.

Favoritensterben bei der WM 2023?

Neben Deutschland hat es auch Olympiasieger Kanada und Brasilien als Fußballland nicht in die k.o.Runde geschafft. Der amtierende Weltmeister USA quälte sich und schied ebenso fast aus, nur Ein Gegentor mehr und die US-Ladies wären nach Hause geflogen. Ansonsten haben sich die weiteren Favoriten wie Frankreich, England, Schweden und Japan wacker geschlagen. Schweden, Japan und England sind die einzigen beiden Teams, die alle drei Vorrundenspiele gewonnen haben. Deutschland ist mit der Nummer 2 der FIFA Weltrangliste das beste Team, welches nach der Vorrunde nach Hause fahren muss.

Newcomer – wie weit kommen sie?

Große Überraschungen gab es einige: Jamaika kickt Brasilien raus, Kolumbien und Marokko kommen aus der deutschen WM Gruppe H weiter. Auch die Afrikanerinnen aus Südafrika und Nigeria zählen zu den 16 verbleibenden Teams. Gastgeber Australien hat es auch geschafft, Co-Gastgeber Neuseeland nicht, auch wenn die Stimmung groß war zuletzt im Land. Fraglich ist, ob sie unter dem Druck des Gewinnens Glück haben gegen die großen Teams.

Deutschland keine Turniermannschaft mehr?

Die Stimmung in Deutschland ist nun im Keller: Nach dem WM-Aus der Männer in Katar 2022, nun das Aus 2023, auch die EM 2023 ging als Titelverteidiger mächtig schieß, hier schied man ebenso aus. Dabei war laut dem Blog von ExpressVPN die Stimmung in Deutschland bezüglich des Frauen-Fußballs blendend, auch die Einschaltquoten von über 10 Mio. Fans an einem Mittag unter der Woche gegen Südkorea zeigen dies.

Doch die Nationalmannschaft von Bundestrainern Martina Voss-Tecklenburg kam gestern mit dem Druck des Siegens nicht zurecht. Lediglich die Kapitänin Alexandra Popp köpfte ihr Tor. Es war das vierte bei dieser WM, doch dann auch zu wenig. Hohe Bälle in den Strafraum, Tor, Popp. Was anderes gab es nicht und das ist international zu wenig. Der DFB ist arg in Nöten und braucht neue System, neue Trainer und vor allem neue Talente.

Die Zukunft der Bundestrainerin ist ungewiss, ebenso die der 32jährigen DFB-Kapitänin Alexandra Popp.

WM Spielplan im Achtelfinale

Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 Gr. 05.08.2023 07:00 🇨🇭 Schweiz 1:4 🇪🇸 Spanien Achtelfinale 05.08.2023 10:00 🇯🇵 Japan -:- 🇳🇴 Norwegen Achtelfinale 06.08.2023 04:00 🇳🇱 Niederlande -:- 🇿🇦 Südafrika Achtelfinale 06.08.2023 11:00 🇸🇪 Schweden -:- 🇺🇸 USA Achtelfinale 07.08.2023 09:30 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England -:- 🇳🇬 Nigeria Achtelfinale 07.08.2023 12:30 🇦🇺 Australien -:- 🇩🇰 Dänemark Achtelfinale 08.08.2023 10:00 🇨🇴 Kolumbien -:- 🇯🇲 Jamaika Achtelfinale 08.08.2023 13:00 🇫🇷 Frankreich -:- 🇲🇦 Marokko Achtelfinale

Die WM geht mit dem Achtelfinale ab Samstag weiter

Am morgigen Samstag geht es morgens um 7 Uhr schon weiter mit dem WM Achtelfinale, wenn die deutsche Trainerin Inka Grinks sich gegen Spanien durchsetzen musste, die zuletzt lustlos – da schon qualifiziert – 0:4 gegen Japan untergingen. Um 10 Uhr dann das Duell der Japanerinnen, die gegen bisher schwache Norwegerinnen gewinnen wollen. Die darauffolgenden drei Tage gibt es dann jeden Tag zwei Achtelfinale. Ein tolles Duell wird Schweden gegen die USA sein. Die US-Ladies spielten schwach, Schweden stark – bahnt sich hier der nächste Coup an?

Das Viertelfinale wird dann am 11. Und 12.8. gespielt, ehe es ins WM-Halbfinale am 15. Und 16.8. geht. Das große Finale wird am Sonntag, 20.8. gespielt. Ohne Deutschland.