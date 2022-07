Fußball heute * Vorschau auf das Finale Frauenfußball EM 2022 * ARD live

Die Deutsche Frauen Nationalmannschaft gewinnt 2:1 bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England das EM-Halbfinale 2022 gegen Frankreich und steht nun im EM-Finale, wo Gastgeber England wartet. Ein echter Fußballklassiker erwartet nun Deutschland und England am Sonntag um 18 Uhr. Somit werden wohl 87.000 der 90.000 Fans im Londonder Wembley Stadion aus England kommen – für Deutschland gab es nur 3.000 Tickets. Schon 2019 spielte man vor dieser Kulisse – und Deutschland gewann mit 2:1 vor 77.000 Zuschauern. DEr Druck liegt also nun bei den Engländerinnen, das kann der deutschen Nationalmannschaft in die Karten spielen. Die ARD zeigt das Spiel live im Free-TV, ebenso läuft es in der ARD Mediathek und im DAZN-Stream.

Die deutschen Fußball-Frauen stehen durch ein 2:1 gegen Frankreich im Halbfinale im EM-Finale gegen England am Sonntag, 31.7.2022 im Londoner Wembley-Stadion. Das waren die deutschen Länderspiele bei der EM 2022:

Datum Team 1 Erg. Team 2 08.07.2022 🇩🇪 Deutschland 4:0 🇩🇰 Dänemark 12.07.2022 🇩🇪 Deutschland 2:0 🇪🇸 Spanien 16.07.2022 🇫🇮 Finnland 0:3 🇩🇪 Deutschland 21.07.2022 🇩🇪 Deutschland 2:0 🇦🇹 Österreich 27.07.2022 🇫🇷 Frankreich 1:2 🇩🇪 Deutschland 31.07.2022 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Vorschau 🇩🇪 Deutschland

Länderspiel Deutschland gegen England

Nach 56 Jahren haben die deutschen Fußball-Frauen im Londoner Wembleystadion Revanche zu nehmen für das verlorene WM-Finale 1966 gegen England. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kann nun auf 5 Siege und 13:1 Tore zurückblicken – am Sonntag Abend soll die Krone her! 2017 gewann Deutschland hier an selber Stelle mit 2:1, da ging es allerdings um nichts. Die deutschen Nationalspielerinnen sind sich dem bewusst, dass alle gehen sie sein werden im Stadion.

Datum Team 1 Erg. Team 2 31.07.2022 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Vorschau 🇩🇪 Deutschland

„Wir haben schon 2019 in Wembley gespielt. Auch da waren schon alle gegen uns. Das war eine kleine Kostprobe. Es wird ein schönes Gefühl, Wembley zum Schweigen zu bringen. Das ist unser Ziel!“ Alexandra Popp, DFB-Kapitänin

Aufstellung Länderspiel Deutschland gegen England

So könnte Deutschland im Endspiel auflaufen:

1 Merle Frohms – 3 Kathrin Hendrich, 5 Marina Hegering, 6 Lena Oberdorf, 9 Svenja Huth, 11 Alexandra Popp (C), 13 Sara Däbritz, 15 Giulia Gwinn, 17 Felicitas Rauch, 20 Lina Magull, 22 Jule Brand

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg musste im EM-Halbfinale auf Stürmerin Klara Bühl vom FC Bayern München verzichten und leicht umbauen. Die 21Jährige hatte sich an Corona infiziert. Für sie kam die 19jährige Jule Brand ins Spiel. Ansonsten stand der Rest des Teams zur Verfügung, niemand war gelb gesperrt.

Wer überträgt das EM-Finale England gegen Deutschland?

Die ARD zeigt das Spiel live im Free-TV, ebenso läuft es in der ARD Mediathek und im DAZN-Stream. In der ARD wird Bernd Schmelzer kommentieren, die Moderation in der ARD übernimmt Claus Lufen mit ARD- ExpertinNia Künzer. Auf DAZN wird Jan Platte mit Expertin Turid Knaak das Spiel moderieren.

Wer ist der Schiedsrichter im EM-Finale England gegen Deutschland?

Die Schiedsrichterin wird Ukrainerin Kateryna Monzul (41) pfeiffen. Sie leitete auch die EM-Eröffnung und das WM Finale 2015, wurde 2022 zur Welt-Schiedsrichterin gewählt. Sie kennt die deutsche Nationalmannschaft und pfiff acht Spiele. Sieben Siege, keine Niederlage und ein Unentschieden.

Welche DFB Trikots tragen die deutschen Frauen im EM-Finale?

Da England das Heimrecht hat, spielen diese in weißen Trikots, Deutschland also in den Away-Trikots in grün. Bisher spielte man in diesen Trikots nur beim 3:0 gegen Finnland.

Welche Promis und bekannte Fußballer sind im Stadion?

Prinz William kommt ins Stadion und wird der Engländerinnen die Daumen drücken, er ist ja ausgewiesener Fußballfan. Er ist auch übrigens Präsident des englischen Fußballverbands FA – und steht den Three Lions vor. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz wird ebenso wie Innenministerin Nancy Faeser. Der deutsche Bundestrainer der Männer A-Nationalmannschaft wird sich das Spiel natürlich auch nicht entgehen lassen.

Gibt es noch Tickets fürs EM-Finale der Damen?

Von den 90.000 Fans, die ins Stadion kommen dürfen, waren nur 3.000 Tickets für deutsche Fans reserviert. Das Spiel im Londoner Wembley ist somit ausverkauft. Da die Tickets personalisiert mit Namen sind, wird man auch kurzfristig keine Tickets tauschen können.

