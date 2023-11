Deutsche Nationalmannschaft: Pascal Groß mit Ambitionen, aber auch Stolz

Spätzünder mit Teamgeist: Pascal Groß im Fokus

Pascal Groß, der aktuelle “Spätzünder” in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit Geburtsjahr 1991, zeigt trotz seiner beeindruckenden Startelf-Einsätze unter Julian Nagelsmann eine bemerkenswerte Bescheidenheit und Teamorientierung. Der Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion, der erst im vergangenen September sein Debüt in der DFB-Auswahl feierte, betont im Gespräch mit dem kicker seine Bereitschaft, sich für das Team zurückzunehmen: “Ich bin ein Mannschaftsspieler und würde mich klaglos auf die Bank setzen, weil wir für Deutschland spielen.”. Bisher lief er vier Mal im deutschen Trikot auf. In der Premiere League spielt er bei Brighton & Hove Albion und ist dort die stützende Säule im Mittelfeld.

Groß in seiner Wunschposition: Einflussreich und stabilisierend

Groß, geboren am 15. Juni 1991, offenbart seine Vorliebe für die zentrale Mittelfeldposition, wo er sich am wohlsten fühlt. “Dort ist man viel am Ball, kann der Mannschaft Stabilität geben – Sicherheit, mit dem Ball, gegen den Ball. Man kann die Angreifer in gute Positionen bringen und zudem in beide Richtungen für eine gute Balance sorgen”, erklärt Groß. Diese Rolle scheint ihm besonders am Herzen zu liegen, insbesondere vor den anstehenden Länderspielen gegen die Türkei in Berlin und Österreich in Wien.

Konkurrenzkampf mit Respekt: Groß über Gündogan und Kimmich

Im Mittelfeld der Nationalmannschaft sieht sich Groß in einem Konkurrenzkampf mit Größen wie Ilkay Gündogan vom FC Barcelona und Joshua Kimmich vom FC Bayern München. Trotz seiner Außenseiterposition äußert er großen Respekt für seine Mitspieler: “Beide würden jeder Mannschaft guttun und werden manchmal nicht fair betrachtet. Beide sind unfassbar gute Fußballer. Fußballerisch, von der Mentalität her, was sie erreicht haben, wie sie trainieren – das ist das höchste Level”, so Groß. Er vertritt zudem die Ansicht, dass Gündogan und Kimmich sich auf dem Platz sehr wohl ergänzen könnten, entgegen der Meinung einiger Kritiker.

Pascal Groß, der mit nur vier Länderspielen bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, steht somit exemplarisch für die Werte der deutschen Nationalmannschaft: Teamgeist, Bescheidenheit und Respekt vor den Leistungen der Mitspieler. Seine Entwicklung und Rolle im Team wird weiterhin mit Spannung beobachtet, insbesondere im Hinblick auf die kommenden Herausforderungen auf internationaler Bühne.