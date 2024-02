Fußball heute Viertelfinale: Wer spielt heute beim Africa Cup & Asien Cup?

Heute wird es spannend bei den beiden Kontinentalturnieren in Afrika und Asien. Beim Asiencup geht es heute im Viertelfinale ab 12:30 Uhr in Katar um das erste Ticket für das Halbfinale. Tadschikistan gegen Jordanien lautet das erste Spiel des Tages. Weitaus interessanter ist dann das zweite Spiel zwischen Australien – Südkorea im Al-Wakra Stadion. Jürgen Klinsmann setzte sich erst im Elfmeterschießen gegen Saudi-Arabien durch. Die Saudis spielten eine starke WM 2022 am gleichen Ort, gewannen in der WM-Vorrunde damals gegen den späteren Weltmeister Argentinien. Heute muss sich Südkorea erneut steigern, wenn es gegen Australien geht, einem der Favoriten des Turniers. In Afrika geht es um 18 Uhr und 21 Uhr heute los.

Spielplan Asien Cup heute am 02.02.2024

Der Asiencup 2024 findet in Katar vom 12.1. bis 10.2. statt.

Uhrzeit Team 1 Erg. Team 2 Gruppe A 02.02.24 12:30 🇹🇯 Tadschikistan -:- 🇯🇴 Jordanien Viertelfinale 02.02.24 16:30 🇦🇺 Australien -:- 🇰🇷 Südkorea Viertelfinale

Jürgen Klinsmanns südkoreanische Nationalmannschaft muss sich heute steigern! Australien kam mit sieben Punkten ins Achtelfinale, dort fegte man Indonesien mit 4:0 vom Platz. Was diese Siege wert sind, wissen wir erst heute Abend ab 16:30 Uhr. Schließlich waren die Teams in der Vorrunde kein Gradmesser, zeigen aber dennoch die Dominanz der Australier.

Südkorea tat sich dagegen um einiges schwerer, verspielte mit dem Bayernspieler Min-Jae Kim und Superstar Son Heung-min am letzten Spieltag den Gruppensieg. Nun musste man nach 120 Minuten gegen die Saudis ins Elfmeterschießen und hat zudem noch 2 Tage weniger Pause gehabt als die Socceroos. Somit wird das eine ganz enge Kiste. Wir berichten live vom Spiel.

So haben die beiden Teams des Topspiels bisher gespielt:

Uhrzeit Team 1 Erg. Team 2 Gruppe A 13.01.24 12:30 🇦🇺 Australien 2:0 🇮🇳 Indien Gruppe B 18.01.24 12:30 🇸🇾 Syrien 0:1 🇦🇺 Australien Gruppe B 23.01.24 12:30 🇦🇺 Australien 1:1 🇺🇿 Usbekistan Gruppe B 28.01.24 12:30 🇦🇺 Australien 4:0 🇮🇩 Indonesien Achtelfinale 02.02.24 16:30 🇦🇺 Australien -:- 🇰🇷 Südkorea Viertelfinale

Uhrzeit Team 1 Erg. Team 2 Gruppe A 15.01.24 12:30 🇰🇷 Südkorea 3:1 🇧🇭 Bahrain Gruppe E 20.01.24 12:30 🇯🇴 Jordanien 2:2 🇰🇷 Südkorea Gruppe E 25.01.24 12:30 🇰🇷 Südkorea 3:3 🇲🇾 Malaysia Gruppe E 30.01.24 17:00 🇸🇦 Saudi-Arabien 3:4 n.E. 🇰🇷 Südkorea Achtelfinale 02.02.24 16:30 🇦🇺 Australien -:- 🇰🇷 Südkorea Viertelfinale

Spielplan Afrika Cup heute am 02.02.2024

Der AfrikaCup findet in der Elfenbeinküste vom 13.1. bis 11.2.2024.

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Runde/Gruppe 02.02.2024 18:00 🇳🇬 Nigeria - 🇦🇴 Angola Viertelfinale 02.02.2024 21:00 🇨🇩 DR Kongo - 🇬🇳 Guinea Viertelfinale

Auch in Afrika geht es heute mit dem Viertelfinale los. Ab 18 Uhr geht es los mit Nigeria gegen Angola, ab 21 Uhr spielen dann der Kongo und Guinea.

Nigeria trifft am Freitag im Viertelfinale des TotalEnergies CAF Afrikanischen Nationen-Pokals auf eine unberechenbare Mannschaft aus Angola, die zum ersten Mal seit 2019 wieder die Runde der letzten Vier erreichen will. Die Begegnung im Felix-Houphouët-Boigny-Stadion in Abidjan ist das Eröffnungsspiel der AFCON-Viertelfinalrunde. Die Super Eagles hatten im Achtelfinale am gleichen Ort den Erzrivalen Kamerun mit 2:0 besiegt und damit das Viertelfinale erreicht. Als dreimaliger AFCON-Sieger wird erwartet, dass Nigeria auf dem Papier zu viel Qualität und Erfahrung für seinen Gegner hat. Victor Osimhen, der kürzlich zum afrikanischen Spieler des Jahres gekürt wurde, führt den Angriff der Super Eagles zusammen mit dem in Form befindlichen Ademola Lookman an. Außerdem stellen sie mit nur einem Gegentreffer die beste Abwehr.

Guinea und die DR Kongo treffen am Freitag um 21 Uhr im Alassane-Ouattara-Stadion in Ebimpé aufeinander, wo es um einen begehrten Platz im Halbfinale des TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations geht. Es ist das vierte Aufeinandertreffen der TotalEnergies CAF AFCON-Nationen, denn die DR Kongo konnte Guinea in den bisherigen drei Begegnungen der Gruppenphase nicht besiegen, darunter eine 1:2-Niederlage beim letzten Aufeinandertreffen im Jahr 2004. Die DR Kongo hat das Viertelfinale erreicht, ohne ein einziges Spiel in der regulären Spielzeit gewonnen zu haben. Guinea dürfte durch die Rückkehr der Schlüsselspieler Naby Keita und Serhou Guirassy nach ihren Verletzungen Auftrieb erhalten. „Naby und Serhou werden immer besser. Sie sind zwei sehr wichtige Aktivposten für unsere Mannschaft. Ihre Einsätze in den letzten Spielen waren entscheidend für uns“, so Guineas Mittelfeldspieler Amadou Diawara.

Wie kann ich die Spiele des Africa Cup & Asien Cup im TV oder Livestream anschauen?

Die beiden Turniere werden in Deutschland vom Pay-TV Sender Digitalsport gezeigt, wobei ein Tagespass 2,99 EUR kostet bzw. ein Monatsabo schlappe 4,99 EUR. Sicherlich ein guter Preis für die vielen Länderspiele. Alle Spiele können auch im Nachhinein in der Mediathek angeschaut werden – natürlich alle mit deutschem Kommentar unterlegt.