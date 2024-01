Fußball heute Ergebnisse: Wer spielt heute beim Africa Cup & Asien Cup?

Seit zwei Tagen laufen die Kontinentalwettbewerbe in Afrika und Asien. Heute geht es mit weiteren sechs Spielen in Katar (Asiencup) und der Elfenbeinküste weiter. Dabei sind einige Topteams mit dabei: Der Senegal spielt gegen Gambia um 15 Uhr und schon um 12:30 Uhr deutscher Zeit wird die von Jürgen Klinsmann trainierte Nationalmannschaft von Südkorea gegen den Bahrain Tore schießen. Am Wochenende gab es zudem einige Ergebnisse: Gastgeber Elfenbeinküste gab sich beim Auftaktspiel gegen Guinea-Bissau beim 2:0 Sieg keine Blöße. Gegen Equatorial Guinea musste das hoch favorisierte Nigeria allerdings Körner lassen, nur ein 1:1 gab es am Ende. Auch Ägypten tat sich beim 2:2 gegen Mozambique schwer und kam erst in der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter von Salah zum Ausgleich. obwohl man schon nach 90 Sekunden zum Führungstreffer kam.

Spielplan Afrika Cup heute am 15.01.2024

Titelverteidiger Sénégal spielt heute gegen Gambia in der Gruppe C, danach kommt es in derselben Gruppe zum Spiel Kamerun gegen Guinea. Um 21 Uhr dann die Favoriten auf den Titel Algerien gegen Angola.

Der AfrikaCup findet in der Elfenbeinküste vom 13.1. bis 11.2.2024.

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Runde/Gruppe 15.01.2024 15:00 🇸🇳 Sénégal - 🇬🇲 Gambia Gruppe C 15.01.2024 18:00 🇨🇲 Kamerun - 🇬🇳 Guinea Gruppe C 15.01.2024 21:00 🇩🇿 Algerien - 🇦🇴 Angola Gruppe D

Spielplan Asien Cup heute am 15.01.2024

Schon um 12:30 Uhr ist Anstoß in Doha/Katar wenn Jürgen Klinsmann mit seiner Nationalmannschaft aus Südkorea gegen Bahrain die ersten Punkte holen will. Wie Klinsmann mehrfach bestätigte, will er das Land zum Titel führen, denn zuletzt gelang dies im Jahr 1960. Doch der Anfang von Klinsis Länderspiele verlief mehr als holprig. Um 18:30 Uhr dann das Spiel zwischen Malaysia und Jordanien, sicherlich ein Spiel nur für eingefleischte Fußballfans.

Der Asiencup 2024 findet in Katar vom 12.1. bis 10.2. statt.

Datum Uhzeit Team 1 Team 2 Erg. Gruppe A 15.01.24 15:30 🇮🇩 Indonesien 🇮🇶 Irak -:- Gruppe D 15.01.24 12:30 🇰🇷 Südkorea 🇧🇭 Bahrain -:- Gruppe E 15.01.24 18:30 🇲🇾 Malaysia 🇯🇴 Jordanien -:- Gruppe E

Wie kann ich die Spiele im TV oder Livestream anschauen?

Die beiden Turniere werden in Deutschland vom Pay-TV Sender Digitalsport gezeigt, wobei ein Tagespass 2,99 EUR kostet bzw. ein Monatsabo schlappe 4,99 EUR. Sicherlich ein guter Preis für die vielen Länderspiele. Alle Spiele können auch im Nachhinein in der Mediathek angeschaut werden – natürlich alle mit deutschem Kommentar unterlegt.