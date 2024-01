Fußball heute am 17.1.: Wer spielt heute beim Africa Cup & Asien Cup?

Wo wird heute Fußball gespielt? In Asien und Afrika geht es weiter mit ihren Kontinentalturnieren. Beim Asiencup geht es nun in den 2.Spieltag der Vorrunde, in Afrika spielen die letzten Teams am 1.Spieltag, für Fußballfans ist allerdings nur das Spiel zwischen Marokko und Tansania interessant. Die Marokkaner sind nach ihremErfolg bei der WM 2022 in Katar großer Favorit auf den Turniergewinn. Doch Achtung: Senegal, Ägypten und Tunesien taten sich in ihren Auftaktspielen sehr schwer. In Asien könnte sich Gastgeber Katar mit dem 2.Sieg gegen Tajikistan ins Achtelfinale schießen. Los geht es in Afrika um 18 Uhr, in Asien wird bereits seit 12:30 Uhr zwischen Libanon und China gespielt. Alle Spiele werden im Pay-TV bei Sportdigital gezeigt.

Spielplan Afrika Cup heute am 17.01.2024

In der Gruppe F wird heute ab 18 Uhr das erste Mal gespielt: Marokko gegen Tansania und um 21 Uhr spielt der Kongo gegen Zambia.

Der AfrikaCup findet in der Elfenbeinküste vom 13.1. bis 11.2.2024.

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Runde/Gruppe 17.01.2024 18:00 🇲🇦 Marokko - 🇹🇿 Tansania Gruppe F 17.01.2024 21:00 🇨🇩 DR Kongo - 🇿🇲 Sambia Gruppe F

Spielplan Asien Cup heute am 17.01.2024

In Asien spielen heute die Nationalmannschaften der Gruppe A zum zweiten Mal. An der Tabellenspitze steht der Gastgeber Katar nach einem 3:0 gegen den Libanon, China und Tajikistan trennten sich im 1.Spiel mit 0:0.

Der Asiencup 2024 findet in Katar vom 12.1. bis 10.2. statt.

Datum Uhzeit Team 1 Team 2 Erg. Gruppe A 17.01.24 12:30 🇱🇧 Libanon 🇨🇳 China 0:0 Gruppe A 17.01.24 18:30 🇹🇯 Tadschikistan 🇶🇦 Katar 0:1 Gruppe A

Wie kann ich die Spiele im TV oder Livestream anschauen?

Die beiden Turniere werden in Deutschland vom Pay-TV Sender Digitalsport gezeigt, wobei ein Tagespass 2,99 EUR kostet bzw. ein Monatsabo schlappe 4,99 EUR. Sicherlich ein guter Preis für die vielen Länderspiele. Alle Spiele können auch im Nachhinein in der Mediathek angeschaut werden – natürlich alle mit deutschem Kommentar unterlegt.