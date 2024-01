Asian Cup heute Live Ergebnis – 1:0 – Saudi-Arabien vs. Südkorea im TV

Im Achtelfinale des Asien-Cups 2024 kommt es heute zu einem spannenden Aufeinandertreffen: Die beiden WM 2022 Teilnehmer Saudi-Arabien und Südkorea spielen gegeneinander. Diese Begegnung zwischen zwei der Titelfavoriten verspricht hohe Spannung und ist ein Ergebnis der überraschenden Platzierung Südkoreas, das hinter Bahrain nur als Zweiter seiner Gruppe ins Achtelfinale einzieht. Die Fans fiebern dem Anpfiff entgegen, der für 17 Uhr festgelegt ist. Vor allem Fans von dem deutschen Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann werden aufmerksam zuschauen.

Die Übertragung des Topspiels wird auf Sportdigital live gezeigt. Wer das Spiel im Livestream verfolgen möchte, benötigt ein Abonnement des Senders. Für diejenigen, die über eine Teilnahme nachdenken, belaufen sich die Kosten für einen Monat auf 4,99 Euro.

Aktuelles zu Saudi-Arabien

Saudi-Arabien hat seine Gruppengegner im Asien-Cup 2024 sicher hinter sich gelassen. Nach Siegen über Oman und Kirgisistan war die Qualifikation für die nächste Runde frühzeitig gesichert. Obwohl das letzte Spiel gegen Thailand nur ein Unentschieden war, beendete das Team Gruppe F an der Spitze.

Saudi-Arabien zielt darauf ab, gegen Südkorea zu gewinnen, um das Viertelfinale zu erreichen. Sie haben bis jetzt ein starkes Turnier gespielt und zeigten sich in der Gruppenphase auf einem beeindruckenden Niveau. Die Gegner waren zwar nicht besonders schwierig, aber das Team unter Trainer Roberto Mancini hat immerhin sieben Punkte gesammelt, was durchaus bemerkenswert ist.

Aktuelles zu Südkorea

Südkorea erlebte in seiner Gruppe einige schwierige Momente. Unter Trainer Jürgen Klinsmann startete das Team mit einem Sieg gegen Bahrain, hatte jedoch Schwierigkeiten gegen Jordanien und rettete sich erst spät in der Nachspielzeit zu einem Unentschieden. Im letzten Spiel gegen Malaysia gelang erst kurz vor Schluss die Wende, allerdings mit einem turbulenten Ende und einem 3:3-Unentschieden. Letztlich zog Südkorea als Gruppenzweiter in die nächste Runde ein.

Südkorea, einer der Top-Favoriten beim Asien Cup in Katar, zeigt nach der Gruppenphase noch Unsicherheiten. Trainer Jürgen Klinsmann hat es bisher nicht geschafft, die Mannschaft optimal einzustellen und aufeinander abzustimmen. Obwohl die Gruppe nicht sehr schwierig war, konnten sie diese nicht gewinnen. Beispielsweise gab es ein 3:3 gegen Malaysia und ein 2:2 gegen Jordanien. Südkorea hat nur eines von drei Spielen gewonnen und die sechs Gegentore werfen Fragen bezüglich der defensiven Balance und Restverteidigung auf. Klinsmann erschien manchmal ratlos, aber die Mannschaft hat auf Rückschläge gut reagiert. Es gibt jedoch Spieler, die entweder nicht in Topform sind oder kürzlich verletzt waren.

Es gibt noch viele Unsicherheiten, die im Spiel gegen Saudi-Arabien geklärt werden müssen, um ein Ausscheiden zu vermeiden. Die Mannschaft, mit Talenten wie Kim Min-jae oder Heung-min Son, wirkt noch nicht ganz geschlossen und sicher. Zwei der letzten vier Spiele wurden gewonnen, aber nur eines der letzten fünf endete ohne Gegentor. Südkorea muss sich in fast allen Bereichen verbessern. Dass sie sogar gegen Bahrain Probleme hatten, wird Klinsmann nicht erfreuen. Langfristig ist die Statistik des Teams jedoch stark, mit elf Spielen ohne Niederlage, wobei die letzten Niederlagen gegen stärkere Gegner wie Brasilien waren.

Saudi-Arabien gegen Südkorea: Anstoßzeit und Datum

Wettbewerb: Viertelfinale des Asien-Cups 2024

Termin: 30. Januar 2024

Anstoß: 17:00 Uhr

Schauplatz: Stadion Education City, Al-Rayyan, Katar

Die Bilanz: Saudi-Arabien vs. Südkorea

Die beiden Teams trafen bisher 19-mal aufeinander. Saudi-Arabien konnte davon fünf Spiele für sich entscheiden, während Südkorea sechs Siege verzeichnete. Acht Spiele endeten unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 1:0 für Südkorea in einem Freundschaftsspiel am 12. September 2023.

Saudi Arabien vs. Südkorea Tipp, Prognose & Quoten

Die Buchmacher sehen Südkorea in ihrem Spiel gegen Saudi-Arabien als Favoriten. Dies ist aufgrund der starken individuellen Leistungen und der Führung durch Trainer Jürgen Klinsmann verständlich.