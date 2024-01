Fußball heute am 18.01. Ergebnisse: Wer spielt heute beim Africa Cup & Asien Cup?

Während in Europa der Fußball gerade still steht, geht es heute in den Vorrunden des Africa Cups und des Asien Cups weiter. In Asien geht es am 2.Spieltag in den Gruppen B und C, in Afrika spielen die Gruppen A und B ebenso ihre 2.Spiele. Katar war gestern die erste Mannschaft, die nach einem 2.Sieg das Asien-Cup Achtelfinale erreichen konnte, ein großer Erfolg für das kleine Land und Ausrichter der WM 2022. Heute können Katar weitere Teams in die k.o.phase folgen, allen voran Australien, die den 2.Sieg holen sollten gegen Syrien, ab 12:30 Uhr. In der Gruppe C könnte Dubai weiterkommen beim Match gegen Palästina heute. Die Topspiele sind heute allerdings in Afrika zu sehen!

Spielplan Afrika Cup heute am 18.01.2024

In Afrika geht es am 2.Spieltag in der Gruppe A um 15 Uhr los, interessant wird es dann aber erst um 18 Uhr zwischen Gastgeber Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) gegen Nigeria. Die Super Eagles stehen nach dem 1:! im 1.Spiel schon mit dem Rücken zur Wand, die Côte d’Ivoirer haben dagegen ein Sieg auf dem Konto. Ähnlich geht es heute den Pharaonen um 21 Uhr, die im Topspiel gegen Ghana nach dem Unentschieden im 1.Spiel gewinnen müssen.

Der AfrikaCup findet in der Elfenbeinküste vom 13.1. bis 11.2.2024.

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Runde/Gruppe 18.01.2024 15:00 🇬🇶 Äquatorialguinea - 🇬🇼 Guinea-Bissau Gruppe A 18.01.2024 18:00 🇨🇮 Elfenbeinküste - 🇳🇬 Nigeria Gruppe A 18.01.2024 21:00 🇪🇬 Ägypten - 🇬🇭 Ghana Gruppe B

Spielplan Asien Cup heute am 18.01.2024

Update 15 Uhr: Australiens Nationalmannschaft hat sich dank Jackson Irvine, dem Stürmer und Kapitän des Zweitligisten FC St. Pauli, vorzeitig für das Achtelfinale des Asien-Cups in Katar qualifiziert. Irvine, der in der 59. Minute das einzige Tor im Spiel gegen Syrien erzielte, betonte die Wichtigkeit von Siegen, Toren und dem Erreichen der nächsten Runde im Turnier. Er hatte bereits im ersten Spiel gegen Indien ein Tor beigetragen. Trotz einer eher durchschnittlichen Trefferquote sowohl in seiner Nationalmannschaft als auch beim FC St. Pauli, war dieser Treffer entscheidend für den Erfolg. Australien steht nun mit sechs Punkten an der Spitze von Gruppe B, während Syrien, trainiert von Hector Cuper, mit einem Punkt noch Chancen auf das Weiterkommen hat. Die besten Teams der sechs Gruppen sowie die beiden besten Drittplatzierten kommen in die nächste Runde.

Um 15:30 Uhr dann Indien gegen Usbekistan und um 18:39 Uhr geht es in Katar weiter mit dem letzten Spiel des Tages zwischen Palästina und Dubai.

Der Asiencup 2024 findet in Katar vom 12.1. bis 10.2. statt.

Datum Uhzeit Team 1 Team 2 Erg. Gruppe A 18.01.24 12:30 🇸🇾 Syrien 🇦🇺 Australien 0:1 Gruppe B 18.01.24 15:30 🇮🇳 Indien 🇺🇿 Usbekistan -:- Gruppe B 18.01.24 18:30 🇵🇸 Palästina 🇦🇪 VA Emirate -:- Gruppe C

Wie kann ich die Spiele im TV oder Livestream anschauen?

Die beiden Turniere werden in Deutschland vom Pay-TV Sender Digitalsport gezeigt, wobei ein Tagespass 2,99 EUR kostet bzw. ein Monatsabo schlappe 4,99 EUR. Sicherlich ein guter Preis für die vielen Länderspiele. Alle Spiele können auch im Nachhinein in der Mediathek angeschaut werden – natürlich alle mit deutschem Kommentar unterlegt.