Fußball heute am 16.01.: Wer spielt heute beim Africa Cup & Asien Cup?

Heute geht es bei den beiden Kontinentalwettbewerbe in Afrika und Asien weiter am 1.Spieltag. In Asien wird in Katar in den ehemaligen WM 2022 Stadien gespielt, in Afrika spielt man in der Elfenbeinküste. Gestern waren dort die beiden Superstars Sadio Mané und Moh Salah im Einsatz, heute geht es etwas ruhiger zu. Die Gruppen D und E sind an der Reihe, erst morgen spielt dann der große Favorit Marokko, der bei der WM 2022 bis ins Halbfinale vordrängen konnte. In Asien gewannen gestern Klinsis Südkoreaner mit 3:1, heute gibt es dort noch zwei abschließende Spiele am letzten Spieltag der 1.Vorrunde. Alle Spiele sind wieder live bei Sportdigital zu sehen.

Spielplan Afrika Cup heute am 16.01.2024

In Afrika spielen heute um 15 Uhr die beiden Nationalmannschaften von Burkina Faso und Mauretanien gegeneinander, um 18 Uhr in der Gruppe E dann Tunesien gegen Namibia. Um 21 Uhr dann Mali gegen den Wm-Gastgeber von 2010 Südafrika.

Der AfrikaCup findet in der Elfenbeinküste vom 13.1. bis 11.2.2024.

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Runde/Gruppe 16.01.2024 15:00 🇧🇫 Burkina Faso - 🇲🇷 Mauretanien Gruppe D 16.01.2024 18:00 🇹🇳 Tunesien - 🇳🇦 Namibia Gruppe E 16.01.2024 21:00 🇲🇱 Mali - 🇿🇦 Südafrika Gruppe E

Spielplan Asien Cup heute am 16.01.2024

In Asien gibt es heute nur zwei Spiele, um den 1.Spieltag abzuschließen. Thailand gegen Kirgisistan um 15:30 Uhr und um 18 Uhr Saudi-Arabien gegen den Oman. Dort hat der italienische Trainer Mancini seine lieben Probleme mit den Arabern.

Der Asiencup 2024 findet in Katar vom 12.1. bis 10.2. statt.

Datum Uhzeit Team 1 Team 2 Erg. Gruppe A 16.01.24 15:30 🇹🇭 Thailand 🇰🇬 Kirgisistan -:- Gruppe F 16.01.24 18:30 🇸🇦 Saudi-Arabien 🇴🇲 Oman -:- Gruppe F

Wie kann ich die Spiele im TV oder Livestream anschauen?

Die beiden Turniere werden in Deutschland vom Pay-TV Sender Digitalsport gezeigt, wobei ein Tagespass 2,99 EUR kostet bzw. ein Monatsabo schlappe 4,99 EUR. Sicherlich ein guter Preis für die vielen Länderspiele. Alle Spiele können auch im Nachhinein in der Mediathek angeschaut werden – natürlich alle mit deutschem Kommentar unterlegt.