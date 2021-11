Nationalmannschaft: DFB Kader für die nächsten Länderspiele in der WM 2022 Qualifikation

Heute wird DFB-Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die kommenden Länderspiele nächste Woche gegen Liechtenstein (Don. 11.11.) und gegen Armenien (Son. 14.11.) benennen. Während die deutsche Fußballnationalmannschaft die Qualifikation zur Endrunde der WM 2022 in Katar im nächsten Winter nach dem 8.Spieltag geschafft hatte, geht es nun darum den Rumpfkader zu finden und sich einzuspielen. Schonen wolle der Bundestrainer niemanden, dennoch werden einige Akteure fehlen.

Bundestrainer Hansi Flick, der mit fünf Siegen in fünf Spielen in seine Amtszeit gestartet ist, wird den Kader für die abschließenden beiden WM-Qualifikationsspiele heute bekanntgeben. Nun geht es in den Spielen zur WM Qualifikation Nr. 9 und 10 sportlich um nichts mehr, dennoch will man das Länderspieljahr 2021 gut abschließen. Beim Länderspiel am Donnerstag in Wolfsburg gegen Liechtenstein soll der scheidende Bundestrainer Jaochim Löw offiziell verabschiedet werden.

Wann sind die nächsten Länderspiele von Deutschland?

Am 11. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) trifft die DFB-Auswahl in der Volkswagen Arena in Wolfsburg auf Liechtenstein, zum Abschluss muss das DFB-Team in der Gruppe J am 14. November (ab 18 Uhr, live bei RTL) in Armenien ran.

Wer steht im DFB-Kader für die nächsten Länderspiele?

Hansi Flick wurde mit seinem Team in den letzten Wochen oftmals in den Stadien gesehen um die aktuellen Nationalspieler zu beobachten und auch neue Kandidaten zu sichten. So sah man in Wolfsburg in der Champions League den VfL Wolfsburg Stürmer Lukas Nmecha (22), der ebenso wie der Mainzer Jonathan Burkardt (21) auf der Wunschliste steht. Burkardt wird allerdings gerade eher bei der U21 Nationalmannschaft gebracht, die noch in der EM-Quali spielen Wahrscheinlich wird er deshalb bei diesen A-Länderspielen noch nicht dabei sein.

Wer fehlt im aktuellen DFB-Kader?

Fehlen werden die Dortmunder Emre Can (Muskelprobleme) und Mats Hummels (Knieprobleme), Lukas Klostermann und Timo Werner (Muskelverletzung). Kai Havertz ist wegen einer Gelbsperre nicht spielberechtigt gegen Liechtenstein, wird aber dann wohl gegen Armenien spielen. Und der zuletzt fehlende Ilkay Gündogan wird auch wieder dabei sein. Alles wird wohl auf eine Bayern-Spieler gespickte Startaufstellung hinauslaufen.

Wir werden die Tabelle mit dem aktuellen DFB Kader sofort aktualisieren nach der DFB-Veröffentlichung.

WM 2022 Qualifikation – die deutsche Gruppe und die Tabelle

In der Fußball WM 2022 Qualifikation Gruppe J führt Deutschland nach acht Spielen mit 23:3 Toren und 21 Punkten uneinholbar vor Rumänien (13 Punkte) und Nordmazedoenien und Armenien (jeweils 12 Punkte). Alle drei Teams haben also noch die Chance auf den 2.Tabellenplatz, um die Playoff-Runde im März 2022 zu erreichen.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt in der WM 2022 Qualifikation gegen Rumänien, Island Nordmazedonien , Armenien und Liechtenstein.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇪 Deutschland 8 7 0 1 23:3 20 21 2 🇷🇴 Rumänien 8 4 1 3 11:8 3 13 3 🇲🇰 Nordmazedonien 8 3 3 2 15:10 5 12 4 🇦🇲 Armenien 8 3 3 2 8:11 -3 12 5 🇮🇸 Island 8 2 2 4 11:15 -4 8 6 🇱🇮 Liechtenstein 8 0 1 7 2:23 -21 1

Wann gibt es die nächste DFB Pressekonferenzen?

Vor den Länderspielen gibt es wie immer die offiziellen DFB Pressekonferenzen. Am Dienstag und Mittwoch Mittag sowie am Samstag Mittag sollen diese stattfinden. Wir berichten live von dort.