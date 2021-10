Fußball heute Länderspiel Vorschau * Deutschland gegen Rumänien * Aufstellung * RTL live

Am morgigen Freitag Abend spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft in Hamburg im Rahmen der WM-Qualifikation gegen die Nationalmannschaft aus Rumänien. Nach den drei Siegen im September will sich das Team von Neu-Bundestrainer Hansi Flick vorzeitig für die Endrunde der Fußball-WM 2022 in Katar qualifizieren. Mit einem Sieg gegen Rumänien und am Montag gegen Nordmazedonien könnte das klappen.

Hansi Flick auf der DFB Pressekonferenz

Bundestrainer Flick stellte sich heute in Hamburg der Presse und machte einen positiven Eindruck. Er habe mit den 20 Feldspielern und 3 Torhütern sehr gute Trainingssession und er freue sich auf das 4.Spiel an der Seitenlinie als Bundestrainer.

„Wir wollen morgen in Hamburg gewinnen und die Fans begeistern. Das ist unser Ziel.“ Hansi Flick, deutscher Bundestrainer 2022.

Deutschland in der WM 2022 Qualifikation

Deutschland führt die WM Quali Gruppe J an und kann mit weiteren Siegen sich vorzeitig qualifizieren – wenn einer der Verfolger strauchelt. Der aktuelle Stand der WM Quali von Deutschland:

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt in der WM 2022 Qualifikation gegen Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇪 Deutschland 6 5 0 1 17:2 15 15 2 🇦🇲 Armenien 6 3 2 1 7:9 -2 11 3 🇷🇴 Rumänien 6 3 1 2 9:6 3 10 4 🇲🇰 Nordmazedonien 6 2 3 1 11:6 5 9 5 🇮🇸 Island 6 1 2 4 6:14 -8 4 6 🇱🇮 Liechtenstein 6 0 1 4 2:15 -13 1

Vor 25.000 Zuschauer im ausverkauften HSV-Stadion

Die deutsche Nationalelf spielt vor 25.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion. Nach 18.000 Zuschauer im September also noch einmal eine Steigerung in der Post-Corona-Ära. Alle Beteiligten im DFB-Lager stimmen zu, dass die Nähe zu den Fans wieder sich steigern sollte, doch Autogramme vor dem Hotel gaben nur wenige Spiele. Vielen, wie Thomas Müller auf der DFB-Pressekonferenz zugab, sei es „noch zu nahe“ mit den Fans und einer möglichen Ansteckung.

Die deutsche Aufstellung gegen Rumänien

Schaut man sich die September-Spiele an, so scheint der neue Bundestrainer seinen Kader gefunden zu haben und auch seine Haupt-Besetzung. So könnte Deutschland auflaufen gegen Rumänien:

Neuer – Hofmann, Süle Rüdiger , Kehrer – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Müller, Sané – Werner

Wer spielt gegen Rumänien?

Tor

Hier bleibt alles beim Alten, Neuer ist die Nummer 1, Ter Stegen, Trapp und Leno müssen sich hinten anstellen.

Abwehr

Flick lobt Thilo Kehrer, sein Auftreten, eine hohe Konzentration und eine hohe Intensität im Training. Im September habe er seine Aufgabe gut gemacht. Kehrer könne zentral auf der 6er Position spielen, nun sei er aber in der Vierer-Abwehrkette eingeplant.

Innenverteidigung: Süle und Rüdiger werden von Anfang an starten, wer die Außenbahnen besetzen wird, steht noch nicht fest, Kehrer ist ein Kandidat. Dieses Mal fehlt Mats Hummels verletzt, Hansi Flick zu ihm: Jeder habe die Chance sich in die Aufstellung zu spielen, auch Mats Hummels. Jonas Hofmann wird wohl den rechten Flügel beackern.

Mittelfeld

Das Herzstück des Mittelfelds wird wohl die Bayern-Achse mit Kimmich und Goretzka sein, so spielte Flick schon als Bayern-Trainer. Gündogan ist dieses Mal verletzt, der bisherige gesetzte Toni Kroos hat seine Nationalmannschafts-Karriere an den Nagel gehängt.

Flick zu Müller: Auf seiner Position habe man die Qual der Wahl, 3 bis 4 Spieler können hier eingesetzt werden, gegen Rumänien steht er als Zehner zur Verfügung, flankiert von Gnabry und Sané.

Sturm

Thema Timo Werner auf der heutigen DFB-Pressekonferenz: Jeder Spieler müsse immer an sich arbeiten, der Bundestrainer setzt weiterhin auf Werner. Flick würde mit Tuchel in engen Kontakt stehen, Werner habe sich in England gut entwickelt. Kai Havertz steht dabei etwas unter Druck in diesem starken Kader.

Das Länderspiel gegen Rumänien im Free-TV auf RTL

Das Länderspiel wird wieder im Free-TV auf RTL zu sehen sein, um 20:45 Uhr ist Anpfiff, um 20:15 Uhr ist Beginn der RTL-Übertragung. Dabei gibt es personell eine Änderung: Florian König ist weiterhin krank geschrieben, ihn plagen Herz-Kreislauf-Probleme. Nun wird er durch Laura Papendick (32) ersetzt, die zusammen mit Lothar Matthäus ins Spiel einstimmen soll.