Fußball heute * WM 2022 Quali-Länderspiel Deutschland gegen Rumänien * RTL heute live

Heute am Freitag, den 8. Oktober 2021, absolviert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das 7. Spiel der WM 2022 Qualifikation. Die Partie lautet Deutschland gegen Rumänien. Spielort ist das Hamburger Volksparkstadion. Anstoßzeit ist 20:45 Uhr. Im Hinspiel im März 2021 gewann Deutschland 0:1 durch einen Treffer von Serge Gnabry. Das Länderspiel heute wird live bei RTL übertragen – Vorberichte beginnen um 20:15 Uhr.

Das Länderspiel Deutschland gegen Rumänien gab es 14-mal zwischen 1942 und 2007. Deutschland gewann 9 Spiele. Außerdem gab es 3 Remis und 2 Siege für Rumänien. Die Torbilanz lautet 39:18 für Deutschland. Die höchsten Siege waren das 7:0 für Deutschland in 1942 und das 5:1 für Rumänien in 2004.

Fußball heute: Deutschland gegen Rumänien – Gibt es den nächsten Flick-Sieg?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft befindet sich nach dem Trainerwechsel am Beginn einer neuen Ära. Bisher lief es unter Neu-Bundestrainer Hansi Flick ausgezeichnet – 3 Siege aus 3 Spielen in der WM 2022 Qualifikation. Das DFB-Team ist wieder Tabellenführer in WM Quali-Gruppe J und kann heute gegen Rumänien die Führung vergrößern. Das Spiel heute ist wichtig, um die guten Leistungen von Liechtenstein, Armenien und Island auszubauen.

Deutschland vor dem 7. Spieltag der WM 2022 Quali-Gruppe J

Deutschland liegt vor dem 7. Spieltag auf dem ersten Tabellenplatz der WM 2022 Quali-Gruppe J. Deutschland hat 15 Punkte auf dem Konto – dahinter kommen Armenien mit 11 Punkten und Rumänien mit 10 Punkten. Vor dem Spiel gegen Rumänien hat Deutschland eine gute Ausgangslage. Mit einem Dreier für Deutschland heute wäre Rumänien abgehängt. Und Armenien hätte nur noch 3 Spieltage, um den Rückstand aufzuholen.

Die Kader-Nominierung von Bundestrainer Flick für Oktober 2021 bot nur wenig Überraschungen. Aufgrund der Verkleinerung des Kaders fielen Spieler wie Baku raus. Außerdem fehlt Hummels verletztungsbedingt. Allerdings rücken einige Spieler ins Rampenlicht: Die Youngster Wirtz und Adeyemi sind gut drauf. Marco Reus könnte gegen Rumänien in der Startelf stehen. Thilo Kehrer gilt als neuer Hoffnungsträger in der Verteidigung.

Der aktuelle Stand der WM Quali von Deutschland

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt in der WM 2022 Qualifikation gegen Rumänien, Island, Nordmazedonien , Armenien und Liechtenstein. # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇪 Deutschland 6 5 0 1 17:2 15 15 2 🇦🇲 Armenien 6 3 2 1 7:9 -2 11 3 🇷🇴 Rumänien 6 3 1 2 9:6 3 10 4 🇲🇰 Nordmazedonien 6 2 3 1 11:6 5 9 5 🇮🇸 Island 6 1 2 4 6:14 -8 4 6 🇱🇮 Liechtenstein 6 0 1 4 2:15 -13 1

Rumänien vor dem 7. Spieltag der WM 2022 Quali-Gruppe J

Die rumänische Nationalmannschaft schielt auf den zweiten Platz in WM 2022 Quali-Gruppe J. Rumänien hat nur einen Punkt Rückstand auf Armenien. Erst am 8. Spieltag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen Rumänien gegen Armenien. Rumänien fokussiert sich auf das Spiel gegen Armenien und könnte gegen Deutschland einige Spieler schonen.

Die Aufstellungen heute beim Länderspiel Deutschland gegen Rumänien

Die Aufstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Rumänien ist voraussichtlich wieder im 4-2-3-1. Gesetzt sind Kapitän Neuer, Innenverteidiger Süle und Rüdiger, Doppelsechs Kimmich und Goretzka, sowie die Angreifer Gnabry, Sané und Werner. Als Linksverteidiger könnte wieder Kehrer spielen, da Gosens verletzt ist. Wie zuletzt gegen Island würde dann Hofmann als Rechtsverteidiger spielen. Auf der 10 könnte Hansi Flick variieren – Wirtz, Reus oder Müller sind einige Optionen.

Deutschland gegen Rumänien live bei RTL

RTL überträgt heute live das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Rumänien. Die Vorberichte beginnen um 20:15 Uhr. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Kommentatoren sind Marco Hagemann und Steffen Freund. Moderatorin ist Laura Papendick und Experte ist Lothar Matthäus.