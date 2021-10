Fußball heute 08.10. ** WM Qualifikation 2022 * Deutschland gegen Rumänien * alle Länderspiele

Die UEFA European Qualifiers zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar starten in die nächste Runde. Heute, am 8. Oktober 2021, gibt es den 7. Spieltag mit deutscher Beteiligung. Deutschland gegen Rumänien findet im Volksparkstadion in Hamburg statt. Weiterhin spielen Tschechien gegen Wales, Türkei gegen Norwegen und Russland gegen Slowakei. Diese Spiele werden von DAZN übertragen. Das Debüt vom Ex-DFB U21-Bundestrainer Stefan Kuntz als Türkei Coach gibt es bei DAZN. Das Spiel Deutschland gegen Rumänien läuft live im TV bei RTL.

Fußball heute am 08.10. – Wer spielt heute?

Der 8. Oktober 2021 ist der 7. Spieltag der europäischen Qualifikation zur Fußball-WM 2022. Highlight ist die Partie Deutschland gegen Rumänien in Gruppe J. Außerdem finden Spiele in den Gruppen E, G, H statt. In Gruppe E treffen Tschechien und Wales aufeinander. Weiterhin hat gibt es in Gruppe G das Top-Spiel Türkei gegen Norwegen unter der Leitung von Schiri Felix Brych. In Gruppe H spielt Kroatien in Zypern und Russland gegen Slowakei. Die Spiele starten um 20:45 Uhr.

WM 2022 Gruppe E – Wales und Tschechien im Spiel um Platz 2

In der WM 2022 Quali-Gruppe E ist die belgische Fußball-Nationalmannschaft souveräner Spitzenreiter mit 16 Punkten. Dahinter folgen Tschechien und Wales mit je 7 Punkten. Heute kommt es zum direkten Aufeinandertreffen Tschechien gegen Wales in Prag mit dem deutschen Schiedsrichter Deniz Aytekin.

WM 2022 Gruppe G – Norwegen ohne Haaland beim Kuntz Debüt

In WM 2022 Quali-Gruppe G sind Niederlande und Norwegen mit je 13 Punkten auf den ersten beiden Plätzen. Die niederländische Elftal hat heute gegen Lettland eine leichte Prüfung. Norwegen muss auf den verletzten Erling Haaland (BVB) verzichten. Außerdem hat Norwegen eine knifflige Aufgabe beim Gastspiel in der Türkei, die mit dem neuen Trainer Stefan Kuntz antreten. Die Türkei würde mit einem Sieg an Norwegen vorbeiziehen.

WM 2022 Gruppe H – Fernduell um die Tabellenführung

In WM 2022 Quali-Gruppe H liefern sich Kroatien und Russland ein enges Rennen um den Gruppensieg und das Ticket für Katar. Die Teams haben je 13 Punkte- Kroatien führt knapp durch besseres Torverhältnis. Russland hat heute gegen die Slowakei das schwerere Spiel. Die Slowakei liegt mit 9 Punkten knapp hinter den Spitzenreitern. Weiterhin spielt Kroatien in Zypern.

WM 2022 Gruppe J – Deutschland könnte die Tabellenführung ausbauen

In WM 2022 Quali-Gruppe J führt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Tabelle mit 15 Punkten an. Dahinter liegen Armenien (11 Punkte), Rumänien (10) und Nordmazedonien (9) auf den Plätzen 2 bis 4. Das DFB-Team hat gute Chancen auf den Gruppensieg, wenn sie die kommenden Spiele gewinnen. Heute hat das Team von Bundestrainer Hansi Flick ein Heimspiel in Hamburg gegen Rumänien.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute

Die WM 2022 Qualifikation im TV live

Heute laufen alle 10 Spiele der European Qualifiers zur WM 2022 beim Streaming-Dienst DAZN. Dies sind die Kommentatoren der Spiele:

Lettland – Niederlande (20:45 Uhr): Guido Hüsgen

Türkei – Norwegen (20:45 Uhr): Matthias Naebers

Das Spiel Deutschland gegen Rumänien wird exklusiv von RTL übertragen. Die Kommentatoren des Spiels sind Marco Hagemann und Steffen Freund. Außerdem ist Experte Lothar Matthäus dabei.