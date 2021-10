Fußball heute: Wann qualifiziert sich Deutschland für die Fußball WM 2022?

Nachdem sich die deutsche Fußballnationalmannschaft anfangs eher gequält hat durch die Qualifikation zur WM-Endrunde 2022 in Katar, ging es mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick im September bergauf. Nun ist das deutsche Team nach drei Siegen im September wieder Tabellenführer und hat es in der eigenen Hand nach den Spieltagen 7 (gegen Rumänien am Freitag) und Nr. 8 am Montag gegen Nordmazedonien das Ticket zur Fußball Wm 2022 selbst vorzeitig zu lösen.

Wann qualifiziert sich Deutschland für die Fußball WM 2022?

Gewinnt die deutsche Nationalelf die beiden Spiele, hätte man nach acht Spielen 21 Punkte nach sieben Siegen und der Niederlage gegen Nordmazedonien (1:2 im März). Nun würde es drauf ankommen, wie die Armenier spielen, die vier Punkte zurückliegen, Rumänien ein weiterer Punkt. Bei zwei ausstehenden Länderspielen im November sind noch sechs Punkte zu vergeben. Strauchelt Armenien gegen Island (8.Spieltag) oder gegen Rumänien (9.Spieltag), könnte sich Deutschland vorab qualifizieren. Selbst bei einer Punktgleichheut wäre Deutschland aufgrund der besseren Tordifferenz im Vorteil. Spätestens bei den letzten beiden Spielen im November gegen Liechtenstein und Armenien würde man sich ansonsten qualifizieren.

Richtig knapp würde es nur werden, wenn man am letzten Spieltag gegen Armenien nur 2 Punkte vor diesen liegen würde – dann wird es spannend.

Hansi Flick , deutscher Bundestrainer 2022. „Wir wollen uns so schnell wie möglich für die WM qualifizieren!“

Der aktuelle Stand der WM Quali von Deutschland

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt in der WM 2022 Qualifikation gegen Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇪 Deutschland 6 5 0 1 17:2 15 15 2 🇦🇲 Armenien 6 3 2 1 7:9 -2 11 3 🇷🇴 Rumänien 6 3 1 2 9:6 3 10 4 🇲🇰 Nordmazedonien 6 2 3 1 11:6 5 9 5 🇮🇸 Island 6 1 2 4 6:14 -8 4 6 🇱🇮 Liechtenstein 6 0 1 4 2:15 -13 1

Wann finden die Playoff-Spiele statt?

Während die Gruppenphase der WM-Quali am 16.November in Europa beendet wird nach 10 Spieltagen, werden die verbliebenen vier europäischen Starterplätze im Rahmen der Playoff Spiele vom 24. bis 29.März 2022 ausgespielt. Sollte Deutschland also nur Zweiter werden, hat man noch die Chance sich in mehreren Partien zu bewähren. Doch das will man natürlich möglichst vermeiden.

Wann ist die Auslosung der WM-Endrunde?

Laut Fifa-Aussage soll die WM-Auslosung der Gruppen erst im April 2022 stattfinden. Eigentlich war diese wie immer im Dezember des Vorjahres geplant, doch aufgrund der Corona-Verschiebungen wurde diese nach hinten verschoben.

Wann findet die WM Endrunde 2022 statt?

In Katar wird am 21.11.2022 mit dem 1.Spiel des Gastgebers angepfiffen. Die Vorrunde läuft bis zum 2.Dezember, das Finale findet am 18.Dezember statt.