Fußball heute ARD Livestream am Donnerstag 1.12. im TV * Wer überträgt die WM-Spiele?

Am heutigen Donnerstag ist es soweit: Die Fußballnationalmannschaft Deutschlands spielt zum dritten Mal bei dieser WM in Katar. Und will den Fußballfans zu Hause zeigen, dass die 1:2 Auftaktniederlage nur ein Ausrutscher war. Siegt Flicks Truppe, geht es im WM Achtelfinale weiter. Die ARD zeigt das WM-Spiel ab 20 Uhr live im Free-TV. Auch MagentaTV zeigt das Spiel, zusammen mit der Konferenz, in der man auch Spanien gegen Costa Rica sehen wird. Gewinnt Spanien gegen Japan, ist Deutschland mit einem 1:0 durch.

MagentaTV zeigt auch die 16 Uhr Spiele – hier wird der vermeintliche deutsche Gegner im WM-Achtelfinale ermittelt. Die ARD zeigt das Topspiel Kroatien gegen Belgien ab vier Uhr. Der Sieger wird weiterkommen, ein Unentschieden reicht für beide nur, wenn Kanada gegen Marokko gewinnt – was recht unwahrscheinlich sein wird. Christina Graf moderiert in der ARD um 16 Uhr, das deutsche Spiel wird im Ersten Gerd Gottlob kommentieren dürfen.

ARD zeigt Kroatien gegen Belgien um 16 Uhr

ARD zeigt Kroatien gegen Belgien um 16 Uhr Magenta TV zeigt Kanada gegen Marokko im Livestream ab 16 Uhr exklusiv

Magenta TV zeigt Kanada gegen Marokko im Livestream ab 16 Uhr exklusiv ARD ab 20 Uhr – Costa Rica gegen Deutschland

ARD ab 20 Uhr – Costa Rica gegen Deutschland Parallelspiel Japan gegen Spanien zeigt Magenta TV im Livestream

Parallelspiel Japan gegen Spanien zeigt Magenta TV im Livestream Darüber hinaus bietet Magenta TV auch für beide Gruppen eine Konferenzschaltung an

ZDF und Magenta TV heute zeigt die WM Spiele – WM Übertragung heute

Wer überträgt die WM-Spiele heute?

Die ARD legt um 15:05 Uhr mit der Sportschau los, bei MagentaTV geht es um 14 Uhr bereits ins Warmup. Jessy Wellmer wird mit ihren Co-Kommentatoren Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger ins Spiel Kroatien gegen Belgien einführen, bei Magenta TV übernehmen die Moderation Johannes B. Kerner mit seinen Co-Moderatoren Fredi Bobic und Michael Ballack vor dem exklusiven Spiel Kanada gegen Marokko.

Vor dem Deutschlandspiel werden im ARD Studio in Mainz Jessy Wellmer zusammen mit Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger einstimmen, im Stadion in Katar stehen Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger bereit. Johannes B. Kerner wird mit den Ex-Nationalspielern Fredi Bobic und Michael Ballack ins Spiel eintstimmen.

WM Spielplan heute – Wer spielt heute?



Wer spielt heute & jetzt bei der Fußball WM 2022?

Kanada – Marokko (16.00 Uhr)

Kommentator: Jonas Friedrich (Magenta TV)

Alexander Klich (Magenta TV) Konferenz

Moderation (Magenta TV): Johannes B. Kerner, Experten: Fredi Bobic und Michael Ballack

Kroatien – Belgien (16.00 Uhr)

Kommentatoren: Christina Graf (ARD) und Christian Straßburger (Magenta TV)

Moderation (ARD): Jessy Wellmer, Expert:innen: Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger

Costa Rica – Deutschland (20.00 Uhr)

Kommentatoren: Gerd Gottlob (ARD) und Wolff Fuss (Magenta TV)

Moderation (ARD Studio): Jessy Wellmer, Expert:innen: Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger

Moderation (ARD Stadion): Esther Sedlaczek, Experte: Bastian Schweinsteiger

Japan – Spanien (20.00 Uhr)

Kommentator Jan Platte (Magenta TV)

Benni Zander (Magenta TV) Konferenz

Moderation (Magenta TV): Johannes B. Kerner, Experten: Fredi Bobic und Michael Ballack