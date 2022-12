Fußball WM heute: Japan gegen Spanien – TV-Übertragung: Wer überträgt Japan – Spanien?

Ob die Fußball WM 2022 in Katar heute um ein kurioses Kapitel reicher ist? In der deutschen Gruppe E spielt Japan gegen Spanien heute (1. Dezember) parallel zum deutschen Match gegen Costa Rica. Die Iberer sehen eigentlich wie der sicherer Gruppensieger aus. Zumindest scheinen sie das Ticket für das Achtelfinale schon in der Tasche zu haben.

Japan gegen Spanien heute live bei Magenta TV

Aber was passiert eigentlich heute ab 20 Uhr nach dem Anpfiff im Khalifa International Stadium in ar-Rayyan, sollte Japan erst einmal in Führung gehen und Deutschland schnell mit 3:0 oder 4:0 in Front liegen? Magenta TV wird Japan gegen Spanien live im Stream exklusiv übertragen. Vielleicht wird heute ja tatsächlich ein bemerkenswertes Kapitel Fußballgeschichte in der Gruppe E geschrieben.

WM 2022 Tabelle Gruppe E

Alles zur Fußball WM Gruppe E # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇪🇸 Spanien 2 1 1 0 8:1 +7 4 2 🇯🇵 Japan 2 1 0 1 2:2 0 3 3 🇨🇷 Costa Rica 2 1 0 1 1:7 -6 3 4 🇩🇪 Deutschland 2 0 1 1 2:3 -1 1

Bange deutsche Frage: Welches Gesicht zeigt Japan gegen die Spanier?

Japan überraschte in beiden bisherigen Spielen bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Allerdings auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Erst bezwangen die Samurai Blue Deutschland trotz 0:1-Rückstand noch mit 2:1. Dann unterlagen sie völlig überraschend Costa Rica, nachdem sich Los Ticos zuvor noch eine 0:7-Klatsche von den Spaniern abgeholt hatten.

Da stellt sich schon – auch und ganz besonders aus deutscher Sicht – die spannende Frage: Welches Gesicht zeigt die japanische Fußball Nationalmannschaft dieses Mal? Fakt ist: Nur ein Sieg reicht definitiv zum Einzug ins Achtelfinale. Mit einem Unentschieden wäre Japan nur weiter, sollte Deutschland gegen Costa Rica nicht mit mehr als einem Treffer Differenz gewinnen. Bei einer Niederlage wären die Japaner definitiv raus, ganz gleich wie Costa Rica gegen Japan endet.

Lieber Gruppenzweiter: Spielt Spanien mit dem Feuer?

Spanien startete furios ins WM Turnier 2022. Die Furia Roja spielte sich gegen Costa Rica in einen regelrechten Rausch und siegte mit 7:0. Gegen Deutschland lagen die Iberer auch schon 1:0 vorne, ehe Joker Niclas Füllkrug traf. Gut also, dass die Spanier mit einem 7:0-Polster ins Match gehen. Denn wenn sie verlieren, muss die DFB Auswahl ebenfalls mit sieben, vielleicht auch nur mit sechs Toren Abstand gegen Costa Rica gewinnen.

Aber will sich der Weltmeister von 2010 tatsächlich darauf verlassen? Kurios: Als Tabellenzweiter würden die Iberer in einem möglichen Viertelfinale sehr wahrscheinlich Brasilien aus dem Weg gehen. Aber absichtlich gegen die Japaner verlieren und am Ende gar das vorzeitige Aus riskieren? Das wäre ein Spiel mit dem Feuer.

So wollen Japan gegen Spanien spielen: Mögliche Aufstellungen

Maya Yoshida ist der einzige Spieler von Schalke 04 bei der Fußball WM 2022 in Katar. Japans Nationalmannschaft hat eine Reihe Bundesliga-Legionäre im WM Kader. Bei den Spaniern gibt es nur einen: Dani Olmo von RB Leipzig, der wieder in der Startelf erwartet wird.

Japan: Gonda – H. Sakai, Itakura, Tomiyasu, Nagatomo – W. Endo, Morita – Doan, Kamada, Kubo – Maeda.

Spanien: Unai Simon – Carvajal, Rodrigo, Laporte, Jordi Alba – S. Busquets – Gavi, Pedri – Ferran Torres, Dani Olmo – Morata.

Wer überträgt Japan gegen Spanien live in TV und Stream?

Magenta TV zeigt die Partie Japan gegen Spanien live im Internet Stream. Die Übertragung beginnt um 19.20 Uhr mit Johannes B. Kerner und seinen Experten Fredi Bobic und Michael Ballack. Jan Platte kommentiert Japan gegen Spanien live. Als Kommentator für die Konferenz mit dem deutschen Spiel gegen Costa Rica ist Benni Zander eingeplant.

Japan gegen Spanien live im Free TV wird es erst nach dem Abpfiff des deutschen Spiels in der ARD zu sehen geben. Dann zeigt das Erste alle Highlights aus dem Parallelspiel der deutschen Gruppe. Im Studio analysieren Moderatorin Jessy Wellmer sowie die Experten Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger das zweite Match in der Gruppe G. Dazu gibt es alle Highlights, Stimmen und Reaktionen zum Auftritt der deutschen Nationalmannschaft. Und hoffentlich dann auch zum Erreichen des Achtelfinales …