Fußball WM heute Ergebnis * 2:4 Costa Rica gegen Deutschland

Dass es bei der Fußball WM 2022 in Katar heute für die deutsche Nationalmannschaft um alles geht, sollte sich herumgesprochen haben. Im Spiel Costa Rica gegen Deutschland zählt für die DFB Elf also heute (1. Dezember) einzig und alleine ein Sieg. Idealerweise mit mindestens zwei Toren Differenz. Denn dann wäre ein Szenario der Ausgangslage in der WM 2022 Gruppe E schon einmal abgedeckt. Japan spielt gegen Spanien.



Die ARD überträgt Costa Rica gegen Deutschland heute live im Free TV. Die Paarung des letzten Spieltags der Gruppenphase bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar wird um 20 Uhr im al-Bayt-Stadion in al-Chaur angepfiffen. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen. Denn dort hatte sich Deutschland gegen Spanien noch ein 1:1 erkämpft und so seine Ausgangslage deutlich verbessert.

Costa Rica gegen Deutschland live im Free TV in der ARD

Costa Rica gegen Deutschland live im Free TV in der ARD Die entscheidende deutsche Spiel aus der Gruppe E wird um 20 Uhr angepfiffen

Die entscheidende deutsche Spiel aus der Gruppe E wird um 20 Uhr angepfiffen Gespielt wird in al-Chaur im al-Bayt-Stadion, wie schon bei Spanien gegen Deutschland

Gespielt wird in al-Chaur im al-Bayt-Stadion, wie schon bei Spanien gegen Deutschland Costa Rica gegen Spanien live im Stream gibt es auch bei Magenta TV zu sehen

Costa Rica gegen Spanien live im Stream gibt es auch bei Magenta TV zu sehen Magenta TV überträgt zudem Japan gegen Spanien exklusiv und in der Konferenz

Liveticker Costa Rica gegen Deutschland Liveticker Costa Rica gegen Deutschland 2:4 0:1 Serge Gnabry (10.), 1:1 Yeltsin Tejeda (58.), 2:1 Celso Borges (70.), 2:2 Havertz (72.), 2:2 Havertz (85.)

DEUTSCHLAND scheidet aus, Japan Gruppenerster, Spanien Zweiter! WM 2022 Tabelle Gruppe E



Alles zur Stand während der SpieleAlles zur Fußball WM Gruppe E # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇯🇵 Japan 3 1 0 2 4:3 +1 6 2 🇪🇸 Spanien 3 1 1 1 9:3 +6 4 3 🇩🇪 Deutschland 3 1 1 1 5:5 0 4 4 🇨🇷 Costa Rica 3 1 0 2 3:10 -7 3 21:45 Uhr – Fülkrug mit Abseitstor., Wird geprüft. Doch Tor. Aber Spanien muss ein Tor machen! 21:40 Uhr – Havertz mit seinem 2.Tor! Noch eins muss her, im Falle, dass Spanien ausgleicht. 21:36 Uhr – Noch 10 Minuten plus Nachspielzeit! 21:32 Uhr –Füllkrug mit der riesen Chance! Navas ist da! 21:28 Uhr – Havertz mit dem Ausgleich! Hier geht es Schlag auf Schlag! 21:27 Uhr – Costa Rica mit dem 2:1! War knapp im abseits, aber das Tor zählt! Jetzt wäre Deutschland raus und Spanien auch! 21:22 Uhr – Musiala an den Pfosten! 21:20 Uhr – Deutschland stürmt, Chancen über Müller und Musiala. Der nächste Wechsel, Götze und Havertz stehen draussen. Müller und Raum gehen raus! Deutschland braucht Tore! 21:15 Uhr – Ausgleich, 1:1. 21:10 Uhr – Jetzt muss Deutschland Tore schießen! Ansonsten sind wir draußen! Und braucht Hilfe von Spanien! 20:45 Uhr –Sané mit Torschuß, aber zu hoch! Eine Minute Nachspielzeit. Pause! Verdiente deutsche Führung. 20:42 Uhr – Beste Chance für Costa Rica, Glanzparade von Neuer! Fuller lässt Raum und Rüdiger stehen, steht dann vor Neuer, der den Ball übers Netz leiten kann. 20:38 Uhr – Chancen von Gnabry und Musiala. Deutschland hat das hier weiterhin im Griff. Aber eben noch kein 2.Tor. 20:10 Uhr –Kombination von Musiala über links zu Raum, der passt hoch in den Strafraum, wo Gnabry hochsteigt! 1:0 Führung! Verdient! 20:08 Uhr –Müller ganz alleine Kopfball knapp vorbei! 20:02 Uhr –Müller ganz vorne, Gnabry auf der rechten Seite, Sané ganz links. Goretzka und Gündogan in der Mitte, Kimmich tatsächlich auf rechts außen. 20:02 Uhr –Musiala mit dem ersten Abschluss. Danach gibt es Ecke, die bringt aber nichts. 20:00 Uhr –Die Nationalhymnen laufen, gleich geht es los! 19:30 Uhr –Die MagentaTV Konferenz zeigt beide Spiele abwechselnd. Wir berichten hier im Liveticker von beiden Spielen. Die offizielle Aufstellung Deutschlands ist da: 1 Neuer (C) – 2 Rüdiger, 3 Raum, 6 Kimmich, 8 Goretzka, 10 Gnabry, 13 Müller, 14 Musiala, 15 Süle, 19 Sané, 21 Gündogan. Sehr offensiv geht der Bundestrainer ins Spiel gegen Costa Rica. Mit Dreierkette oder einer falschen Viererkette mit Kimmich auf rechts? 19:00 Uhr – WM-Schiedsrichter ist Stéphanie Frappart, die erste Frau bei einer Fußball-Weltmeisterschaft als Schiedsrichterin. 19:00 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen? Die Aufstellung Costa Ricas: 1 K. Navas/Paris Saint-Germain (35 Jahre/109 Länderspiele/0 Tore) – 6 O. Duarte/Al-Wehda (33/73/4), 19 K. Waston/Deportivo Saprissa (34/65/9), 3 J. Vargas/Millonarios FC (27/13/1) – 4 K. Fuller/CS Herediano (25/32/3), 5 C. Borges/LD Alajuelense (34/155/25), 17 Y. Tejeda/CS Herediano (30/74/0), 8 B. Oviedo/Real Salt Lake (32/78/2) – 20 B. Aguilera/AD Guanacasteca (19/8/0), 12 J. Campbell/Club Leon (30/112/23) – 11 Johan Venegas/LD Alajuelense (34/81/11).

Gute Erinnerungen an Costa Rica: Play it again, Germany

Die ARD beginnt ihre Fernsehübertragung für Costa Rica gegen Deutschland live sogar schon um 18.30 Uhr mit den letzten Infos vom DFB Kader und vielen Analysen samt weiterer Vorberichte. Und natürlich erinnern sich deutsche Fußballfans sehr gut an einen Gruppengegner Costa Rica bei einer Fußball Weltmeisterschaft.

Denn beim deutschen Sommermärchen, der WM 2006 in Deutschland, bestritt die DFB Auswahl ihr Eröffnungsspiel gegen die Mittelamerikaner. Es sollte ein Auftaktspiel der unterhaltsameren Art werden, bei dem Miroslav Klose (2), Philipp Lahm und Torsten Frings die Tore für Deutschland beisteuerten. Ein 4:2-Sieg wäre auf jeden Fall etwas, das der Mannschaft von Hansi Flick gefallen könnte.

Gegen Costa Rica: Deutscher Sieg nur eine Frage der Höhe?

Denn mit erst einem Punkt in der Gruppe E ist Deutschlands Fußball Nationalmannschaft aktuell noch Letzter. Nur ein Sieg hilft beim Unternehmen Achtelfinale. Idealerweise ein Dreier mit zwei Toren Abstand. Denn dann wäre das DFB Team auch weiter, sollte Japan gegen Spanien im Parallelspiel ein Unentschieden gelingen. Falls die Japaner sogar siegen, wird es eng.

Dann muss Deutschland Spanien bei den Toren überholen. Die Furia Roja hatte Costa Rica mit 7:0 geschlagen. Je nachdem, wie klar der Sieg der Japaner ausfällt, muss es zumindest ein ähnlich hoher Kantersieg werden. Nicht unmöglich, aber dann doch schwer zu realisieren. Trotz der klaren Leistungssteigerung beim 1:1 gegen die Iberer.

Werden Los Ticos für die deutschen Fußballer zum Stolperstein?

Vergessen sollten alle Beteiligten bei aller Euphorie über das 1:1 gegen Spanien und die Chance aufs Achtelfinale eines nicht: Auch Costa Rica kann sich noch für die K.-o.-Runde qualifizieren. Los Ticos benötigen dafür einen Sieg. Ringen sie Deutschland ein Unentschieden ab, muss Spanien Japan besiegen. Auch dann hätte der Außenseiter sensationell die K.-o.-Runde erreicht.

Das wäre allerdings kein Novum. Bereits bei der WM 1990 in Italien, der ersten Teilnahme überhaupt, gelang der costa-ricanischen Fußball Nationalmannschaft der Einzug ins Achtelfinale. 2014 wiederholten sie diesen Erfolg in Brasilien und kamen dann sogar bis ins Viertelfinale. Kurios: Beide Male wurde Deutschland später Weltmeister. Eines ist aber sicher: Beides wird bei der Fußball WM heute rein rechnerisch gar nicht eintreten können.

Tritt Flick zurück, wenn das Achtelfinale verpasst wird?

Nein. “Ich habe Vertrag bis 2024 und freue mich auf die Heim-EM”, sagt der 57-Jährige. Wie der DFB in diesem Fall entscheiden wird, ist aber unklar.

Wird Werder-Stürmer Niclas Füllkrug in der Startelf stehen?

Offen. Flick lässt sich beim Pokern nicht in die Karten schauen. Er bezeichnet den Bremer Torjäger lediglich “als Option”. Oliver Bierhoff wird da deutlicher. Man gehe davon aus, dass Costa Rica erstmal “ein, zwei Busse” hinten reinstellen werde. Da sei ein zentraler Stürmer immer gut, so der DFB-Geschäftsführer.

So wollen Costa Rica gegen Deutschland spielen: Mögliche Aufstellungen

Eine Änderung deutet sich im Team der deutschen Nationalmannschaft an. Aber damit ist nicht Niclas Füllkrug gemeint, der wohl wieder zunächst auf der Bank Platz nehmen wird. Vielmehr drängt Lukas Klostermann als Rechtsverteidiger in die Startelf und könnte für David Raum auflaufen. Statt Serge Gnabry wäre auch Leroy Sane in der ersten Elf denkbar. Manuel Neuer wird sein 19.WM Spiel absolvieren und wird von Sepp Maier den Rekordtitel übernehmen.

Costa Rica: Navas – O. Duarte, Waston, Vargas – Fuller, Borges, Tejeda, Oviedo – Torres, Campbell – Contreras.

Deutschland: Neuer – Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Gündogan, Musiala – T. Müller.

Wer überträgt Costa Rica gegen Deutschland live in TV und Stream?

Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sind live im Free TV zu sehen. So auch Costa Rica gegen Deutschland, das in der ARD übertragen wird. Der Anpfiff ertönt zwar erst um 20 Uhr, aber die Vorberichte starten im Ersten bereits um 18.30 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Jessy Wellmes mit ihrer Expertenrunde Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger.

Gerd Gottlob wird Deutschland gegen Costa Rica heute live in der ARD kommentieren. Bei Magenta TV wird Costa Rica gegen Deutschland heute live im Stream ebenso übertragen. Hier kommentiert Wolff Fuss. Darüber hinaus melden sich Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger für die ARD live aus dem al-Bayt-Stadion in al-Chaur und sind hautnah am Geschehen.