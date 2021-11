Fußball heute 14.11. ** Ergebnisse WM Qualifikation 2022 ** Wer qualifiziert sich für die WM 2022?

Heute am 14. November 2021 gibt es den ersten Teil des 10. und letzten Spieltag der UEFA European Qualifiers zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt heute um 18 Uhr gegen Armenien. Außerdem sind Portugal, Spanien und Russland am Start – jeweils im Topspiel Gruppenerster gegen Gruppenzweiter – es wird also neue WM-Teilnehmer geben, nachdem sich gestern Abend Frankreich und Belgien für die WM 2022 Endrunde qualifizierten. Die 9 Partien ohne deutsche Beteiligung laufen live bei DAZN um 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr. Das Spiel Armenien gegen Deutschland kommt um 18 Uhr live bei RTL.

Fußball heute am 14.10. – Wer spielt heute?

Heute am 10. Spieltag der WM 2022 Qualifikation gibt es das Länderspiel Armenien gegen Deutschland. Deutschland ist bereits für die WM qualifiziert und Armenien hat noch eine kleine Chance – braucht aber den Heimsieg heute. Außerdem gibt es in den anderen Gruppen gleich 3 Topspiele. Bei Kroatien gegen Russland, Portugal gegen Serbien und Spanien gegen Schweden spielt jeweils der Tabellenführer gegen den Zweitplatzierten – in allen Spielen geht es um die direkte WM-Qualifikation.

WM 2022 Gruppe A – Wer gewinnt das Endspiel um den Gruppensieg?

In WM 2022 Quali-Gruppe A sind Serbien und Portugal nach 9 Spieltagen mit je 17 Zählern gleichauf. Heute gibt es das Endspiel um den Gruppensieg, wobei Portugal den Vorteil des besseren Torverhältnisses hat. Daher braucht Serbien den Sieg beim Auswärtsspiel in Portugal, um in der Tabelle vorbeizugehen. Im Hinspiel gab es ein 1:1-Unentschieden.

WM 2022 Gruppe B – Verteidigt Spanien die Tabellenführung vor Schweden?

In WM 2022 Quali-Gruppe B hat Spanien einen Punkt Vorsprung vor Verfolger Schweden. Heute hat Schweden die Möglichkeit mit einem Sieg in Sevilla wieder an den Spaniern vorbeizuziehen. Dafür muss allerdings eine Leistungssteigerung her – zuletzt verlor Schweden mit 2:0 in Georgien. Aktuell ist Schweden so etwas wie der Angstgegner Spaniens. Von den beiden Spielen in 2021 konnte Spanien keins gewinnen.

WM 2022 Gruppe H – Kann sich Russland direkt für die WM qualifizieren?

In WM 2022 Quali-Gruppe H gibt es das Endspiel um die WM-Teilnahme zwischen Kroatien und Russland. Die bessere Ausgangslage hat Russland mit 22 Punkten vor Kroatien mit 20 Punkten. Die kroatische Nationalmannschaft braucht den Heimsieg, um die direkte Qualifikation zu sichern. Das Hinspiel endete 0:0.

WM 2022 Gruppe J – Wer kommt in die Playoffs?

In WM 2022 Quali-Gruppe J ist der erste Platz bereits vergeben. Deutschland hatte bereits nach dem 8. Spieltag das WM-Ticket in der Tasche. Nun geht es für Nordmazedonien (15 Punkte), Rumänien (14) und Armenien (12) um den zweiten Platz in der Tabelle und die Playoffs-Teilnahme. Nordmazedonien spielt gegen Island, Rumänien gegen Liechtenstein und Armenien gegen Deutschland.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute

Die WM 2022 Qualifikation im TV live

Armenien gegen Deutschland kommt live bei RTL ab 17:15 Uhr. Kommentatoren des Spiels am 18 Uhr sind Marco Hagemann und Steffen Freund.

Außerdem laufen heute die 9 Spiele der European Qualifiers zur WM 2022 live beim Streaming-Dienst DAZN. Es gibt drei Anstoßzeiten um 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr. Dies sind die Kommentatoren der Spiele: