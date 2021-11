Fußball heute 11.11. * WM Qualifikation 2022 alle Länderspiele * Wer qualifiziert sich für die WM 2022? * DAZN live

Heute am 11. November 2021 gehen die UEFA European Qualifiers zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar in die entscheidende Phase. Heute findet der 9. und vorletzte Spieltag statt. Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Liechtenstein. Für einige Top-Teams wie Spanien oder Portugal wird es an den letzten Spieltag nochmal eng, während andere Nationalmannschaften bereits qualifiziert sind oder die Teilnahme fast sicher haben. Insgesamt finden heute 10 Spiele statt – 9 Partien laufen bei DAZN. Deutschland gegen Liechtenstein kommt live bei RTL ab 20:45 Uhr im TV.

Fußball heute am 11.10. – Wer spielt heute?

Wie spielen Portugal, Spanien & Russland?

Heute am 9. Spieltag der WM 2022 Qualifikation trifft Deutschland im Heimspiel auf Liechtenstein. Die deutsche Nationalmannschaft ist bereits qualifiziert, aber kann die gute Serie unter Bundestrainer Hansi Flick weiter ausbauen. Weiterhin geht es für Portugal und Spanien um die WM-Qualifikation, denn beide Teams liegen vor dem Spieltag nur auf dem zweiten Tabellenplatz ihrer Gruppe. Außerdem könnte in der spannenden Gruppe H mit Russland und Kroatien die Entscheidung fallen.

WM 2022 Gruppe A – Kann Portugal die Tabellenführung erobern?

In WM 2022 Quali-Gruppe A führt Serbien in der Tabelle vor Portugal. Allerdings hat Serbien heute spielfrei und Portugal könnte mit einem Sieg an Serbien vorbeiziehen. Die portugiesische Nationalmannschaft spielt heute in Irland. Außerdem spielt Aserbaidschan gegen Luxemburg.

WM 2022 Gruppe B – Fernduell zwischen Schweden und Spanien

In WM 2022 Quali-Gruppe B liegt die schwedische Nationalmannschaft an der Tabellenspitze. Schweden liegt mit 15 Punkten auf Spanien mit 13 Punkten und Griechenland mit 9 Punkten – alle Teams haben 6 Spiele absolviert. Schweden spielt heute in Georgien. Spanien hat ein Auswärtsspiel in Griechenland, die ihrerseits gewinnen müssen, um noch zweiter werden zu können.

WM 2022 Gruppe H – Kann sich Russland oder Kroatien direkt qualifizieren?

Die WM 2022 Quali-Gruppe H geht es um die WM-Qualifikation zwischen Russland und Kroatien. Nach 8 Spielen liegt Russland mit zwei Punkten Vorsprung vor Kroatien. Die Verfolger Slowakei und Slowenien haben keine Chance mehr auf die ersten beiden Plätze. Heute spielt die russische Nationalmannschaft gegen Zypern. Außerdem tritt die kroatische Nationalmannschaft auf Zypern.

WM 2022 Gruppe J – Wer wird zweiter hinter Deutschland?

In WM 2022 Quali-Gruppe J steht die deutsche Nationalmannschaft bereits als Gruppensieger fest. Heute geht es gegen Liechtenstein darum, die gute Form zu bestätigen und einen weiteren Sieg einzufahren. Außerdem haben noch Rumänien, Nordmazedonien, Armenien und Island Aussichten auf den zweiten Platz. Rumänien spielt gegen Island und Armenien gegen Nordmazedonien.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute

Die WM 2022 Qualifikation im TV live

Das Spiel Deutschland gegen Liechtenstein kommt heute live bei RTL. Die Übertragung beginnt ausnahmsweise um 20:25 Uhr. Das Spiel startet um 20:45 Uhr. Die Kommentatoren sind Marco Hagemann und Steffen Freund. Außerdem ist Moderatorin Laura Papendick mit Experte Lothar Matthäus dabei.

Heute laufen insgesamt 9 Spiele der European Qualifiers zur WM 2022 beim Streaming-Dienst DAZN. Weiterhin kommen bei DAZN die Freundschaftsspiele Serbien gegen Katar, Ukraine gegen Bulgarien und Tschechien gegen Kuwait. Dies sind die Kommentatoren der Spiele: