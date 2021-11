Fußball heute 13.11. ** Ergebnisse WM Qualifikation 2022 ** Wer qualifiziert sich für die WM 2022?

Heute am 13. November 2021 findet der 9. Spieltag in den Gruppen D, E und G der UEFA European Qualifiers zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 statt. Heute spielen Frankreich, Belgien und die Niederlande, die sich für die WM qualifizieren können. Außerdem haben Türkei, Wales, Norwegen, Finnland und Tschechien heute ein Länderspiel. Insgesamt gibt es heute 7 Spiele der WM-Qualifikation in Europa. Die Partien laufen live bei DAZN um 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr.

Fußball heute am 13.10. – Wer spielt heute?

Heute am 9. Spieltag der WM 2022 Qualifikation haben Frankreich und Belgien die Möglichkeit die WM-Qualifikation sicherzustellen. Frankreich trifft auf Kasachstan und Belgien auf Estland. Außerdem kann die Niederlande mit einem Sieg gegen Montenegro das WM-Ticket buchen. Weiterhin spielt die Türkei mit dem deutschen Trainer Stefan Kuntz zu Hause gegen Gibraltar – die Türkei hat noch die Chance auf den ersten oder zweiten Platz zu kommen.

WM 2022 Gruppe D – Schafft Frankreich heute die WM-Qualifikation?

In WM 2022 Quali-Gruppe D liegt Frankreich vor dem 9. Spieltag mit drei Punkten Vorsprung vor Ukraine auf dem ersten Tabellenplatz. Allerdings hat die Ukraine heute spielfrei, sodass Frankreich mit einem Sieg sicher durch wäre. Falls Finnland heute keinen dreier holt, reicht für Frankreich sogar ein Remis zur WM-Teilnahme. In der Tabelle liegt Finnland mit vier Punkten hinter Frankreich. Finnland spielt heute in Bosnien-Herzegowina. Frankreich spielt gegen Kasachstan.

WM 2022 Gruppe E – Kann Belgien ebenfalls das WM-Ticket buchen?

In WM 2022 Quali-Gruppe E führt Belgien bereits vor dem 9. Spieltag souverän die Gruppe an. Die belgische Nationalmannschaft kann heute die WM-Teilnahme sicherstellen. Dazu benötigt das Team lediglich einen Punkt gegen Estland – im Falle einer Niederlage wäre ebenfalls noch die direkte Qualifikation heute möglich.

Hinter Belgien folgen Tschechien und Wales in der Tabelle, die beide bereits die Teilnahme an den WM-Playoffs in der Tasche haben – Tschechien und Wales stehen als Gruppensieger der UEFA Nations League als mögliche Playoff-Teilnehmer fest. Daher wird ein Team über die Nations League und ein Team als Gruppenzweiter der European Qualifiers bei den Playoffs spielen.

WM 2022 Gruppe G – Wird Niederlande zur WM fahren?

In WM 2022 Quali-Gruppe G führt die niederländische Nationalmannschaft die Tabelle vor Norwegen und Türkei an. Vor dem 9. Spieltag haben noch diese drei Teams theoretisch die Chance auf den Gruppensieg. Allerdings hat die Niederlande als Tabellenführer mit 19 Punkten die Aussichten. Norwegen mit 17 Zählern und die Türkei mit 15 sind auf Schützenhilfe der anderen Teams angewiesen.

Heute bekommen es die drei Teams mit den kleineren Nationalmannschaften der Gruppe zu tun. Die Niederlande spielt gegen Montenegro. Norwegen trifft auf Lettland. Und die Türkei spielt gegen Gibraltar.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute

Die WM 2022 Qualifikation im TV live

Heute laufen die 7 Spiele der European Qualifiers zur WM 2022 live beim Streaming-Dienst DAZN. Es gibt drei Anstoßzeiten um 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr. Dies sind die Kommentatoren der Spiele: