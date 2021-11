RTL live Stream Fußball Länderspiel heute * Länderspiel Deutschland gegen Armenien

RTL live Fußball heute 14.11.: Das Länderspiel Deutschland gegen Armenien der WM 2022 Qualifikation ist das letzte Deutschland-Spiel im Länderspieljahr 2021. Spielort ist die Hauptstadt Eriwan in Armenien. Das Spiel findet am 10. Spieltag der Europan Qualifiers zur WM 2022 Quali-Gruppe J statt – Deutschland ist bereits qualifiziert, für Armenien geht es eigentlich um nichts mehr. Dennoch soll das Länderspiel heute in einem ausverkauften Stadion in Eriwan angepfiffen werden. Das Spiel wird heute am 14. November 2021 um 18:00 Uhr angepfiffen, der Zeitunterschied nach Armenien beträgt nämlich 3 Stunden. Die Übertragung beginnt bei RTL um 17:15 Uhr. Alle anderen WM-Spiele heute sind bei DAZN zu sehen.



7. Länderspiel des neuen Bundestrainers Hansi Flick

Das siebte Länderspiel des neuen Bundestrainers Hansi Flick soll auch zugleich der siebte Sieg sein. Zum Glück konnte man die WM 2022 Qualifikation schon im Oktober sicher stellen und muss nun zumindest sportlich nicht zittern. Chance für viele Spieler, die sonst eher auf der Bank sitzen bzw. als Einwechselspieler zum Einsatz kommen.

Wie sind die Chancen auf einen Sieg für die deutsche Nationalmannschaft?

Natürlich ist Deutschland der haushohe Favorit und selbst ein Unentschieden scheint unerreichbar für den Tabellenletzten zu sein. Deshalb sollte Deutschland auch als Sieger vom Platz gehen, im Hinspiel setzte es ein 6:0 für Deutschland. Für einen Sieg Deutschlands bekommt man beim Wettanbieter bwin fast nix, aber bei einem Sieg Armeniens würde man eine Gewinnquote von 19 bekommen. Die Quote für ein Unentschieden steht bei 8,5. Interessanter sind dann die Quoten auf eine Torwette wie z.b. eine Quote von 3,0 bei einem, 1,0, 2:0 oder 3:0.

Deutschland gegen Armenien * Live-Übertragung bei RTL

Das Länderspiel Deutschland gegen Armenien wird live bei RTL übertragen. Der Privatsender RTL hat die Exklusivrechte für die deutschen Länderspiele der WM 2022 Qualifikation. Daher laufen alle Deutschland-Spiele der European Qualifiers bei RTL.

Die Live-Übertragung der Partie Deutschland gegen Liechtenstein beginnt heute am 14. November um 17:15 Uhr. Die Begegnung wird um 18Uhr angepfiffen. Nach der Partie gibt es ab 19:45 Uhr die Nachberichte zum 10. Spieltag. Highlights und Zusammenfassungen der anderen Spiele werden bis 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Island, Stand am 14.11.2021,17:00 Uhr: Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt in der WM 2022 Qualifikation gegen Rumänien Nordmazedonien , Armenien und Liechtenstein. # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇪 Deutschland 9 8 0 1 32:3 29 24 2 🇲🇰 Nordmazedonien 9 4 3 2 20:10 10 15 3 🇷🇴 Rumänien 9 4 2 3 11:8 3 14 4 🇦🇲 Armenien 9 3 3 3 8:16 -8 12 5 🇮🇸 Island 9 2 3 4 11:15 -4 9 6 🇱🇮 Liechtenstein 9 0 1 8 2:32 -30 1

Wer kommentiert Deutschland gegen Armenien bei RTL?

Das Länderspiel Deutschland gegen Armenien bei RTL wird von Marco Hagemann kommentiert. Weiterhin ist Steffen Freund als Experte und Co-Kommentator mit von der Partie.

Wer moderiert Deutschland gegen Armenien bei RTL?

Die Moderation beim Länderspiel Deutschland gegen Armenien bei RTL übernehmen wie schon am Donnerstag gegen Lichtenstein auch schon Laura Papendick und RTL-Experte Lothar Matthäus. Die Moderatoren führen durch das Programm vom Countdown, über die Halbzeitanalyse, bis zu den Nachberichten. Florian König, der normalerweise für die Berichterstattung verantwortlich ist, ist immer noch krank geschrieben.

RTL-Experte Lothar Matthäus war enttäuscht

Der neue RTL-Experte Lothar Matthäus sah bei seinem ersten Einsatz gegen Liechtenstein im September 2021 kein gutes Spiel – das Spiel endete nur 2:0 und war Hansi Flicks erstes Länderspiel als 1.Coach. Rekordnationalspieler Matthäus fand deutliche Worte für den enttäuschenden Kick gegen den Fußballzwerg. Eigentlich würde man einen zweistelligen Sieg erwarten, stattdessen habe Deutschland viele Dinge vermissen lassen, meinte der Experte. „Schade für die Zuschauer“. Matthäus empfahl das Spiel abzuhaken und nach vorne zu schauen: heute um 20:45 Uhr live gegen Armenien