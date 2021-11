Fußball heute 12.11. ** WM Qualifikation 2022 * Wer qualifiziert sich für die WM 2022?

Heute am 12. November 2021 findet der 9. Spieltag der UEFA European Qualifiers zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 statt – gespielt wird in den Gruppen C, F und I. Mit dabei sind heute Dänemark, England, Polen, Österreich und Schweiz. Im Topspiel Italien gegen Schweiz geht es um die Tabellenführung. Insgesamt finden heute 8 Spiele statt. Die Partien laufen bei DAZN ab 20:45 Uhr. Außerdem zeigen ORF und SFR die Spiele von Österreich und Schweiz.

Heute am 9. Spieltag der WM 2022 Qualifikation gibt es das absolute Topspiel Italien gegen Schweiz. Die beiden Nationalmannschaften sind punktgleich in der Tabelle und heute könnte die Vorentscheidung fallen. Weiterhin bekommt es England mit Albanien zu tun. Dänemark kann gegen Färöer den Lauf ausbauen. Und Österreich trifft auf Angstgegner Israel.

WM 2022 Gruppe C – Kann sich Italien direkt qualifizieren?

In WM 2022 Quali-Gruppe C liefern sich Italien und Schweiz ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Vor dem 9. Spieltag haben die Teams jeweils 14 Punkte auf dem Konto – Italien hat das bessere Torverhältnis als die Eidgenossen und führt daher die Tabelle an. Heute gibt es das Länderspiel Italien gegen Schweiz, wo die Vorentscheidung um den Gruppensieg fallen könnte.

WM 2022 Gruppe F – Bekommt Israel noch eine Chance?

In WM 2022 Quali-Gruppe F ist die Tabellensituation geklärt. Die dänische Nationalmannschaft qualifiziert sich – vielleicht sogar ohne Gegentor – direkt für die WM. Dahinter sollte Schottland das Playoffticket lösen können. Dazu genügt heute ein Sieg in Moldau. Sollten die Schotten patzen, bekommt Israel noch eine Chance auf den zweiten Platz. Der nächste Sieg gegen Österreich wäre für die Israelis eine Voraussetzung.

Für Österreich sind die UEFA European Qualifiers gelaufen. Allerdings bekommt das Team noch eine Chance zur WM-Qualifikation. Als Gruppensieger der UEFA Nations League ist Österreich bereits für die Playoffs qualifiziert.

WM 2022 Gruppe I – Macht England heute die WM-Qualifikation klar?

In WM 2022 Quali-Gruppe I hat die englische Nationalmannschaft als Tabellenführer die beste Ausgangsposition. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Polen beträgt drei Punkte, sodass England bereits heute die WM-Qualifikation sicherstellen kann. England spielt gegen Albanien, die ihrerseits noch Chancen auf den zweiten Platz haben. Polen spielt auswärts in Andorra. England braucht das passende Ergebnis aus diesem Spiel, um heute die WM-Teilnahme klar zu machen. Außerdem trifft heute Ungarn auf San Marino.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute

Die WM 2022 Qualifikation im TV live

Heute laufen alle 8 Spiele der European Qualifiers zur WM 2022 live beim Streaming-Dienst DAZN. Dies sind die Kommentatoren der Spiele:

Italien – Schweiz (20:45 Uhr): Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Christian Bernhard

Österreich – Israel (20:45 Uhr): Max Gross

England – Albanien (20:45 Uhr): Uli Hebel

Das Länderspiel Österreich gegen Israel läuft bei ORF1. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr. Der Moderator ist Rainer Pariasek. Als Experten sind Herbert Prohaska und Roman Mählich mit dabei. Das Spiel wird von Thomas König und Helge Payer kommentiert.

Das Länderspiel Italien gegen Schweiz kommt in der Schweiz bei SRF zwei. Moderator ist Rainer M. Salzgeber mit Experte Benjamin Huggel. Kommentator ist Sascha Ruefer.