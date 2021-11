Fußball Länderspiel heute: Armenien gegen Deutschland * DFB Aufstellung heute

Heute am Sonntag um 18 Uhr (live auf RTL) spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft das letzte Mal in diesem Jahr. Es wird das 7.Länderspiel für Hansi Flick sein, der bisher eine lupenreine WM-Quali spielte und das Team bereits zwei Tage vor Ende der WM-Qualifikation nach Katar 2022 führte. Gegner ist heute Armenien, das Team hat nur noch theoretische Chancen auf eine WM-Qualifikation. Viele DFB-Nationalspieler sind heute gar nicht nach Yeriwan (deutsch: Eriwan) geflogen, die deutsche Startaufstellung wird somit eine Einmaligkeit sein.

Bilanz von Hansi Flick: 7 Siege in 7 Länderspielen

Seit September ist der neue Bundestrainer Hansi Flick in Amt und Würden, es folgten sieben Siege mit nur einem Gegentor. Auch wenn die Gegner nicht die creme de la creme im Fußball waren, zeigt es dennoch, dass neuer Schwung in der „Mannschaft“ ist. Man träumt von einem erneuten Weltmeistertitel acht Jahre nach Rio de Janeiro. Heute erst einmal steht mehr ein Trainingsspiel auf dem Programm, das Hinspiel gewann Deutschland im September mit 6:0.

Mit nur 16 Feldspielern und 3 Torhütern tritt die Nationalelf heute gegen Armenien an.

Wie sieht der DFB Kader heute aus? Welche Nationalspieler fehlen?

Viele Möglichkeiten hat der Bundestrainer heute gar nicht, nur 16 Feldspieler sind dabei. Es fehlen bis auf zwei Spieler der komplette Bayernblock. Süle, Kimmich und Musiala sind von Anfang nicht dabei wegen Corona, Neuer, Reus, Goretzka sowie Draxler und Rüdiger flogen nicht mit und werden geschont.

Wie sieht die deutsche Aufstellung heute gegen Armenien aus?

Hansi Flick ließ einiges in der gestrigen DFB-Pressekonferenz durchblicken. So wird Thomas Müller in seinem 110.Länderspiel das Team als Kapitän aufs Feld führen und Manuel Neuer ersetzen, der in Deutschland blieb. Seine Platz wird ter Stegen vom FC Barcelona einnehmen, der als Nummer 2 von Flick erneut bestätigt wurde. Kai Havertz wird nach seiner Gelbsperre wieder vom Start an dabei sein. Zweiter Bayernspieler wird Leroy Sané sein, der wieder vom Trainer bestätigt wurde und immer besser in Form kommt.

Die Aufstellung heute von Deutschland So könnte die Startaufstellung heute Abend aussehen, eine Stunde vor Anpfiff gibt es die offizielle Aufstellung. Ter Stegen – Hofmann, Kehrer, Ginter, Günther- Gündogan, Neuhaus – Brandt, T. Müller, L. Sané – Havertz

Zeitverschiebung in Armenien? Wann wird Deutschland gegen Armenien angepfiffen?

Schon um 18 Uhr wird heute in der Hauptstadt von Armenien angepfiffen. In Yerewan/Armenien ist wegen der östlichen Lage ein Zeitunterschied von drei Stunden. Zum Anpfiff deutscher Zeit 18 Uhr ist also in Armenien bereits 21 Uhr. Für die Spieler ist das nicht tragisch, sondern eher ein Vorteil.

Wo findet das Länderspiele heute Deutschland gegen Armenien statt?

Eriwan ist die Hauptstadt von Armenien, von Frankfurt sind es etwas mehr als 2900 Kilometer und in vier Flugstunden zu erreichen. Das Land gehörte ehemalig zur Sowjetunion, liegt im Kaukasus zwischen Europa und Asien. Nur 3 Mio. Einwohner zählt das Land, die Hauptstadt hat etwa eine Million Einwohner. Das nationalstadion hat Platz für knapp 15.000 Zuschauer und dient normalerweise als Heimstätte von zwei Fußballclubs.

Wo wird das Länderspiel Deutschland gegen Armenien heute im TV übertragen?

Das Länderspiel wird heute auf RTL übertragen, ab 17:15 Uhr geht es los. Um 18 Uhr ist Anpfiff, bis 20:15 Uhr gibt es nach Spielende Die Highlights der anderen WM-Spiele von heute und gestern. Alle anderen WM-Quali-Spiele gibt es ab 20:45 Uhr auf DAZN.