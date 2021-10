Fußball Länderspiel Deutschland gegen Nordmazedonien heute: Die Startaufstellung – Wer spielt heute?

Heute am Montag, 11.10. startet um 20:45 Uhr der Endspurt zur WM-Qualifikation 2022 nach Katar mit dem Länderspiel Deutschland gegen Nordmazedonien, der Nr. 74. der FIFA-Weltrangliste. Mit einem Sieg und etwas Schützenhilfe von Rumänien kann die deutsche Fußballnationalmannschaft bereits nach acht Spieltagen das Ticket nach Katar ziehen. Dabei muss sich die Mannschaft steigern, die Revanche vom peinlichen 1:2 im März 2021 steht ebenso an wie der 5.Sieg unter dem neuen Bundestrainern Hansi Flick. Wir schauen uns die deutsche Aufstellung heute an.

Deutschland gegen Nordmazedonien heute Abend

Nach 7 Spieltagen steht die deutsche Nationalelf ganz oben in der Tabelle und führt moit sechs Punkten Vorsprung. Heute können weitere drei Punkte dazukommen, bei einer Niederlage schmilzt der Vorsprung auf nur noch 3 Punkte und die verbleibenden zwei Spiele im November werden noch wichtiger.

Doch an eine Niederlage denkt heute Abend keiner mehr, die Vorzeichen stehen immens anders. Denn beide Trainer von damals sind nicht mehr da: Flick statt Löw und Milevski statt Angelovski.

Die deutsche Aufstellung – So könnte Deutschland spielen

Der Kapitän und die Nummer 1 im Tor Manuel Neuer wird höchstwahrscheinlich wieder zurückkehren. Ansonsten wird der Bundestrainer nicht viel an der Startformation ändern. Auf der zehn könnte statt Marco Reus Thomas Müller wieder zurückkehren, dem das entscheidende Tor gegen Rumänien am Freitag gelang. Auf der rechten Abwehrseite wäre Klostermann die Alternative zu Jonas Hofmann.

1 Neuer – 18 Hofmann, 15 Süle , 2 Rüdiger , 5 Kehrer – 6 Kimmich (C), 8 Goretzka – 10 Gnabry, 25 Müller, 19 Sané – 9 Werner

In der Innenverteidigung wird Flick weder auf Süle und Rüdiger setzen, die Außenbahnen werden von Kehrer und Hofmann (Alternative:Klostermann) beackert. Die Doppel-Sechs aus dem Bayern-Double Goretzka und Kimmich scheinen gesetzt, solange Gündogan nicht mehr da ist. Während die 10 wohl von Thomas Müller besetzt ist, werden offensiv Sané und Gnabry den Bayern-Bock komplettieren: Würde bedeuten „7 von 11“ Bayernspieler.

Timo Werner als Spitze ist derzeit die erste Wahl, auch wenn es viele Zweifler gibt in den Reihen der Experten. Flick bezeichnete Werner zuletzt als seinen „Fixpunkt im Zentrum“ – beim FC Chelsea unter Tuchel scheint er gerade nur die Jokerrolle inne zu haben.

Die Nationalmannschaft Nordmazedoniens – Heimvorteil!

Nordmazedonien machte im März auf sich aufmerksam, als man Deutschland mit 1:2 besiegte. Heute kommt es zum Rückspiel zuhause in Skopje. Im Nationalstadion wird man heute alles versuchen erneut dem Weltmeister von 2014 ein Bein zu stellen, die Stimmung wird dementsprechend angeheizt sein. Darauf muss sich die deutsche Nationalmannschaft einstellen und ihre Qualitäten auf den Platz bringen.

Der neue Trainer der Osteuropäer wird wohl in einer 4-2-3-1 Formation starten, muß aber auf Enis Bardhi von Levante verzichten. Viele junge Spieler aus der U21-Nationalmannschaft werden ihre Chance bekommen. Nach drei Unentschieden nun der erste Sieg gegen Liechtenstein, das bedeutet Platz 2 hinter Deutschland. Das scheint das Ziel zu sein um sich über Umwege für die WM 2022 zu qualifizieren.

RTL überträgt live ab 20:45 Uhr

Um 20:15 Uhr begrüßen Laura Papendick (statt Florian König) und Lothar Matthäus die Fußballfans auf RTL im Free-TV. Ab 20:45 Uhr moderieren dann Marco Hagemann und Ex-Nationalspieler Steffen Freund das Spiel gegen Nordmazedonien. Field-Reporter werden Thomas Wagner und Felix Görner sein. Ab 22:40 Uhr wird es die Highlights und Zusammenfassungen der weiteren Spiele der WM-Qualifikation geben.