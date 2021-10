Fußball heute 12.10. * WM Qualifikation 2022 ** alle Länderspiele * mit Portugal, England, Österreich & Schweiz

Heute, am Dienstag 12. Oktober 2021, gibt es den 8. Spieltag in den Gruppen A, B, C, D, F und I der UEFA European Qualifiers zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Die Nationalmannschaften von Portugal, Schweden, England, Dänemark, Österreich und Schweiz bestreiten heute ein Länderspiel. 14 Länderspiele werden heute live bei DAZN übertragen. Anstoßzeiten sind 16 Uhr und 20:45 Uhr.

Fußball heute am 12.10. – Wer spielt heute?

Heute am 12.10. ist Dänemark gegen Österreich das Top-Spiel des 8. Spieltags der WM 2022 Qualifikation. Österreich möchte die Chancen auf die WM-Qualifikation wahren. Außerdem treffen die EM-Teilnehmer England und Ungarn aufeinander. Zudem kann Schweden mit einem Sieg gegen Griechenland in der Tabelle an Spanien vorbeiziehen.

WM 2022 Gruppe A – Leichte Aufgaben für Tabellenführer

In WM 2022 Quali-Gruppe A liegen Serbien und Portugal auf den ersten beiden Plätzen. Serbien hat einen Punkt mehr, allerdings auch ein Spiel mehr absolviert als Portugal. Heute haben beide Nationalmannschaften ein Heimspiel. Portugal spielt gegen Luxemburg und Serbien gegen Aserbaidschan.

WM 2022 Gruppe B – Schweden kann erster werden

In WM 2022 Quali-Gruppe B hat Tabellenführer Spanien spielfrei. Stattdessen stehen sich der Tabellenzweite Schweden und der Tabellendritte Griechenland gegenüber. Schweden wäre mit einem Sieg Tabellenführer – Griechenland wäre mit einem Sieg punktgleich mit Schweden.

WM 2022 Gruppe C – Schweiz gegen Tabellenletzten Litauen

In WM 2022 Quali-Gruppe C hat die Schweiz heute in Litauen wahrscheinlich leichtes Spiel. Allerdings brauchen die Schweizer viele Tore, um heute die Tabellenführung von Italien zu übernehmen. Italien hat die Tordifferenz plus 11 und Schweiz die plus 5.

WM 2022 Gruppe D – Ukraine und Bosnien-Herzegowina spielen um Platz 2

In WM 2022 Quali-Gruppe D hat die Ukraine gute Chancen auf den 2. Gruppenplatz hinter Nations-League-Sieger Frankreich. Nach dem Sieg gegen Finnland am 7. Spieltag, kommt es heute zum Spiel gegen den nächsten Verfolger. Ukraine (8 Punkte) spielt gegen Bosnien-Herzegowina (6 Punkte).

WM 2022 Gruppe F – Österreich hofft auf einen großen Abend

In WM 2022 Quali-Gruppe F kann Dänemark das WM-Ticket nur noch rechnerisch aus der Hand geben – 7 Siege ohne Gegentor sind Bestwert. Hingegen hat Österreich nur 3 Siege und 1 Remis zu verzeichnen. Heute kommt es zum Top-Spiel Dänemark gegen Österreich. Weiterhin spielt der Tabellenzweite Schottland in Färöer.

WM 2022 Gruppe I – England noch ungeschlagen

WM 2022 Quali-Gruppe I hat England 6 Siege, 1 Remis und nur 2 Gegentore. Das WM-Ticket ist so gut wie sicher. Heute spielt der Vizeeuropameister England gegen Ungarn. Außerdem stehen sich im Verfolgerduell der Tabellenzweite Albanien und der Tabellendritte Polen gegenüber.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute

Die WM 2022 Qualifikation im TV live

Heute laufen alle 14 Spiele der European Qualifiers zur WM 2022 beim Streaming-Dienst DAZN. Dies sind die Kommentatoren der Spiele:

Portugal – Luxemburg (20:45 Uhr): Uwe Morawe

Dänemark – Österreich (20:45 Uhr): Max Gross

England – Ungarn (20:45 Uhr): Uli Hebel

Das Länderspiel Dänemark gegen Österreich kommt bei ORF. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr. Kommentatoren sind Oliver Polzer und Roman Mählich. Außerdem kommt Litauen gegen Schweiz ab 20:15 Uhr bei bei SRF zwei. Kommentator ist Sascha Ruefer.