Frauen Nationalmannschaft: Wer wird im Tor stehen? Frahms oder Berger?

Inmitten der spannenden Nations-League-Phase steht Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch vor einer bedeutenden Entscheidung: Wer wird das Tor der deutschen Fußballerinnen hüten? Mit Merle Frohms‘ Rückkehr und Ann-Katrin Bergers starken Leistungen ist ein intensiver Wettbewerb entstanden. Die bevorstehenden Länderspiele gegen Dänemark und Wales sind nicht nur entscheidend für die Olympia-Qualifikation, sondern auch für die Festlegung der Torhüterposition. Hrubesch äußerte sich zu dieser Herausforderung und betonte die Bedeutung des Teamgeistes und der intensiven Trainingsarbeit. Für die zwei Länderspiele gegen Dänemark am 1. Dezember (ab 20.30, live im ZDF) in Rostock und gegen Wales am 5. Dezember (ab 19.30, live auf sportschau.de) in Swansea hatte Interimsbundestrainer Horst Hrubesch letztens seinen aktuellen Frauen-DFB-Kader berufen.

Wichtige Spiele und strategische Entscheidungen

Die kommenden Begegnungen der deutschen Fußballerinnen in der Nations League gegen Dänemark und Wales sind von entscheidender Bedeutung. Nur der Gruppensieger darf im Final Four um die letzten Europa-Startplätze für die Olympischen Spiele 2024 konkurrieren. Hierbei steht Hrubesch vor der schwierigen Entscheidung, zwischen Merle Frohms und Ann-Katrin Berger als Torhüterin zu wählen. Frohms, nach einer Gehirnerschütterung wieder im Spiel, und Berger, die in den letzten Spielen eine solide Leistung zeigte, bieten beide starke Optionen für das deutsche Tor.

Deutschlands Länderspiele in der UEFA Nations League

Das sind die nächsten Länderspiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft:

Datum TV # 1 Ergebnis # 2 22.09. 🇩🇰 DEN 2:0 🇩🇪 DEU 26.09. ZDF 🇩🇪 DEU 4:0 🇮🇸 ISL 27.10., 17.45 Uhr ARD 🇩🇪 DEU 5:1 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 WAL 31.10., 20.00 Uhr ZDF 🇮🇸 ISL 0:2 🇩🇪 DEU 01.12. 🇩🇪 DEU -:- 🇩🇰 DEN 05.12. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 WAL -:- 🇩🇪 DEU

Der Einfluss von Oberdorfs Ausfall und Senß‘ Rolle

Ein weiterer bedeutender Faktor für die deutsche Mannschaft ist der Ausfall von Mittelfeld-Abräumerin Lena Oberdorf. Ihr Fehlen wiegt schwer, und es wird erwartet, dass das Team diesen Verlust kompensieren kann. Gleichzeitig rückt Elisa Senß, die neu in den 24er-Kader aufgenommen wurde, in den Fokus. Ihre Qualitäten, insbesondere in Bezug auf Tempo und Einsatzbereitschaft, könnten entscheidend sein.

Teamgeist und Trainingsfokus als Schlüssel zum Erfolg

Hrubesch hebt die Bedeutung von Teamgeist und intensiver Trainingsarbeit hervor. Die „Überzeugung“ und die Zusammenarbeit der Spielerinnen auf dem Platz sind für ihn wesentliche Elemente, um in den kommenden Spielen erfolgreich zu sein. Die Vorbereitungen und das Zusammenwachsen des Teams sind dabei von zentraler Bedeutung.