Welche Nationalspieler stehen im Champions League Finale ?

Die lange Fußballsaison 2020/2021 ist bald vorbei. Die Bundesliga steht vor ihrem Finale, das DFB-Pokal haben wir schon gesehen, fehlen nun nur noch die Finale der Champions League sowie das der Europa League. Am 29.Mai haben somit einige deutschen Nationalspieler als englische Legionäre ihren Einsatz im Finale zwischen Manchester City gegen Chelsea FC. Zu diesem Zeitpunkt ist die deutsche Fußballnationalmannschaft schon längst im Trainingslager angekommen. Wir schauen auf die Auswirkungen.

Ohne deutsche Vereins-Beteiligung in den Finalspielen

Im Viertelfinale waren mit Flick, Terzic, Klopp und Tuchel noch vier deutsche Trainer im Geschehen, geschafft hat es Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea ins Finale. Ungewohnt ohne deutscher Vereinsbeteiligung ging es ins Halbfinale, wo dann noch Toni Kroos mit Real Madrid den Kürzeren zog – Kroos steht also zur Verfügung. Kein FC Bayern München, kein BVB und kein Leipzig! Das heißt also, dass die meisten Nationalspieler dem Bundestrainer rechtzeitig zur Verfügung stehen. Morgen ist bekanntlich am 19.Mai die Kaderernennung. Nur virtuell, wie wir es zu Corona-Zeiten gewöhnt sind.

Am 29.Mai steigt in Istanbul das Finale der Champions League zwischen zwei englischen Vereinen mit einigen deutschen Nationalspielern. Bei Manchester City unter Trainer Pep Guardiola ist das Ilkay Gündogan, der im Starensemble fast immer erste Wahl war. Neben De Bruyne, Raheem Sterling, Bernando Silva, Phil Foden und Ruben Dias ist Gündogan vom Marktwert her gesehen eine kleine Nummer, zeigt aber seine Qualitäten und Erfahrungsschatz. Das wird dem DFB weiterhelfen – wenn sich Gündogan nicht auf der Zielgerade verletzen wird.

Die Nationalspieler vom FC Chelsea

Unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel scharren sich einige deutsche Nationalspieler, die also dem Bundestrainer zunächst fehlen werden und wohl auch beim Testspiel am 2.Juni nicht zur Verfügung stehen werden.

Im Halbfinale gegen Real Madrid sorgten Timo Werner und Kai Havertz in Zusammenspiel für das 1:0, Antonio Rüdiger spielte in der Innenverteidigung eine gute Partie. Alle drei werden wenn die Taktik von Tuchel stimmt, auch wieder am 29.5. auf dem Platz stehen. Havertz und Werner sind die wertvollsten Spieler von Tuchel und werden auch Löw bei der EURO 2021 helfen.

Sollte sich keiner der englischen Legionäre verletzen, sind dies wichtige Stützen der deutsche Nationalelf. Wohl werden alle vier morgen bei der EM Kaderernennung mit dabei sein.