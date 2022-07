Fußball heute Vorschau ** Länderspiel Deutschland – Frankreich (EM Halbfinale)

Die Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England geht in die wichtigste Phase: heute & morgen findet das EM-Halbfinale 2022 statt. Deutschland spielt gegen Frankreich und will das Endspiel gegen England oder Schweden am kommenden Sonntag Abend klar machen. Dabei haben die deutsche Frauen gleich zwei Vorteile gegenüber der Französinnen: gleich zwei Tage mehr Regeneration und zudem musste sich nur 90 Minuten statt 120 spielen. Morgen am Mittwoch Abend um 21 Uhr ist Anpfiff im englischen Milton Keys, das ZDF zeigt das Spiel im TV und im Livestream. Die Vorberichte gehen um 20:15 Uhr los.

Liveticker heute ab 21 Uhr – Schweden gegen England

EM Spielplan vom 6.7. bis 31.7.2022 in England

Länderspiel Deutschland gegen Frankreich

Deutschland ist die einzige Mannschaft, die bei dieser Endrunde noch kein Gegentor kassiert hat. Im Viertelfinale gegen die Niederlande dominierte England das Spiel, brauchte aber eine Verlängerung, um den Titelverteidiger zu entthronen. Nach sechs Achtelfinal-Ausscheidungen in Folge haben die Bleues endlich wieder ein EM-Halbfinale erreicht und streben nun gegen Deutschland den ersten Sieg in einem Wettbewerb an.

Im Fernsehen erwartet das ZDF eine hohe Einschaltquote, die Rede ist von einer zweistelligen Millionen Zuschauerzahl, so hoch wie bei den Länderspielen der Männer-Nationalmannschaft. Der Optimismus ist demnach sehr groß vor dem Nachbarschaftsduell. Vier Siege ohne Gegentor geben Rückenwind, man sei sich sicher, dass man Frankreich schlagen wird. Die Startaufstellung wird sich deshalb wohl auch nicht ändern, so wie man gegen Österreich spielte wird man wohl nun auch wieder auflaufen.

Aufstellung Deutschland gegen Frankreich

Spielplan EM Halbfinale 2022 der Frauen

Wann findet das EM-Halbfinale der Frauen EM statt? Am Dienstag und Mittwoch Abend um 21 Uhr ist Anpfiff zum EM-Halbfinale.

Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 26.07.2022 21:00 🇸🇪 Schweden 0:0 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 27.07.2022 21:00 🇫🇷 Frankreich Vorschau 🇩🇪 Deutschland

