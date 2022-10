Fußball heute ARD live: Frauen Länderspiel Deutschland gegen Frankreich * Aufstellung * Bilanz

Heute Abend um 20:30 Uhr tritt der Vize-Europameister 2022 Deutschland im Frauen Länderspiel gegen Frankreich in Dresden an. Es ist die Neuauflage des EM-Halbfinales, als Deutschland mit einem 2:1 Sieg ins EM-Finale einzog. Seitdem hat sich ein neuer Hype um die Frauen-Nationalmannschaft entwickelt, die Spiele in der Bundesliga sind besser besucht als je zuvor und selbst heute Abend wurden für das Länderspiel gegen Frankreich schon mehr als 24.000 Tickets verlauft. Zudem findet das Länderspiel nicht nachmittags statt, sondern zur besten Primetime um 20:30 Uhr – die ARD überträgt live das Spiel im Free-TV als auch im ARD Livestream. Wir sagen dir das Wichtigste zum Länderspiel der Damen heute Abend gegen Frankreich.

ARD live heute: Länderspiel Deutschland gegen Frankreich

„Die Vorfreude ist groß, die Stimmung im Team ist super!“, berichtet Alexandra Popp, Doppeltorschützin beim Duell im Juli. Vor mehr als 24.500 Zuschauer will man heute in Dresden im Rudolf-Harbig-Stadion an die Leistungen bei der Sommer Europameisterschaft anknüpfen. Personell muß Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg allerdings einige Umbauten in der Startaufstellungen im Gegensatz zum 2:1 Sieg im Halbfinale vornehmen.

Aufstellung Deutschland gegen Frankreich heute

Denn Giulia Gwinn fällt verletzt aus wegen einer Knieverletzung fehlt das Zugpferde der Nationalmannschaft. Auch Laura Freigang und Sara Däbritz sowie Lina Magull fallen alle aus. Somit wird wohl die junge Linda Dallmann vom FC Bayern München im Mittelfeld starten.

Voraussichtliche Startaufstellung der deutschen Frauen Nationalmannschaft

Frohms – Anyomi, Hendrich, Doorsoun, Rauch – Oberdorf – Dallmann, Lattwein – Huth, Popp, Bühl

Gegen Frankreich wollen man heute den Zuschauer etwas zurückgeben, am besten mit vielen Toren. Doch die Französinnen haben seit dem verlorenen EM-Halbfinale eine Rechnung offen, werden gefährlich sein und aggressiv nach vorne spielen. Das ist zumindest die Einschätzung von Alex Popp.

Wer zeigt heute das Länderspiel Deutschland gegen Frankreich im Fernsehen?

Fußball heute läuft in der ARD live ab 20:15 Uhr, Anpfiff in Dresden ist um 20:30 Uhr. Aus dem Dresdner Stadion meldet sich das bekannte Duo mit Claus Lufen und Ex-Nationalspielerin Nia Künzer. Kommentiert wird das Spiel von Christina Graf, es ist ihr erstes Länderspiel im Ersten Programm nach der Fußball-EM.

Bilanz: Wie oft hat Deutschland gegen Frankreich gespielt?

Das letzte Mal gewann die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Juli bei der Frauen EM im Halbfinale 2:1. 1987 – dem Jahr des ersten Aufeinandertreffens – gewann man 2:0, ebenso mit 2:0 gewann man das erste Auswärtsspiel 1991. Den höchsten Sieg mit 7:0 gab es im Jahr 1992 – im dritten Spiel gegen Frankreich. Bei der EM 2005 gab es dann das erste Pflichtspiel, mit 3:0 gewann man in der Vorrunde. 2018 folgte mit einem 0:3 die höchste Niederlage, doch bei einem Turnier ist Deutschland ungeschlagen von Frankreich.