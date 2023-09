Deutschland Aufstellung heute: beim Länderspiel Frankreich * 2:1 * GER vs. FRA

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet heute – am Dienstag, den 12. September 2023 – ein brisantes Testspiel gegen die französische Nationalmannschaft im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Das DFB-Team kann es nach den vorangegangen Ergebnissen gegen Vizeweltmeister Frankreich eigentlich nur noch besser machen. Möglicherweise ist Rudi Völler als Interimstrainer genau der Richtige, um die passende Startaufstellung in die Partie zu schicken. Welche 11 Spieler stehen heute in der Startelf von Deutschland und welche in der Startelf von Frankreich? Die offiziellen Startaufstellungen kommen kurz vorm Spiel. Zu sehen gibt es das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Frankreich bei ARD ab 20:15 Uhr – Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

Die deutsche Nationalmannschaft hat mit Frankreich einen sehr starken Gegner im Freundschaftsspiel am 12.9.2023. Die französische Nationalmannschaft gehört als Vizeweltmeister zu den allerbesten Mannschaften der Welt. Außerdem hat Frankreich einen Lauf von 5 Siegen infolge und 4 Spielen ohne Niederlage gegen Deutschland. Die Vorzeichen für das Team von Rudi Völler sind denkbar schlecht, um heute die Trendwende einzuleiten. Aber vielleicht zeigt Deutschland heute gegen Frankreich ein besseres Spiel und kann eine solide Leistung mit weniger Fehlern abliefern.

Update 22:50 Uhr – Erst Sané mit dem 2:0, danach Foulelfmeter von Griezmann zum 1:2.

Update 22:30 Uhr – Noch wenige Minuten zu spielen! ter Stegen rettet einige Male, Frankreich drängt auf den Ausgleich!

Update 22:00 Uhr – Halbzeit! Obwohl Frankreich ins Spiel gekommen ist, macht das die deutsche Nationalelf gut. Den 60.000 Zuschauern gefällt es.

Update 21:04 Uhr – Thomas Müller mit dem 1:0 für Deutschland! Da sieht man schon die neue Spielfreude!

Update 20 Uhr – Sportdirektor und Interimscoach Rudi Völler setzt beim Länderspiel der Nationalmannschaft gegen Frankreich in Dortmund heute Abend (ab 21 Uhr, live in der ARD) auf drei neue Spieler in der Startelf im Vergleich zur Niederlage gegen Japan. Für Nico Schlotterbeck, Joshua Kimmich und Kai Havertz stehen Jonathan Tah, Benjamin Henrichs und Thomas Müller in der Anfangsformation.

Die Startelf: 1 ter Stegen – 2 Rüdiger, 4 Tah, 9 Wirtz, 10 Gnabry, 13 Müller, 15 Süle, 16 Henrichs, 19 Sané, 21 Gündoğan (C), 23 Can.

Wie spielt Deutschland heute gegen Frankreich?

Deutschland wird aller Voraussicht nach die taktische Grundausrichtung 4-2-3-1 beibehalten. Allerdings sollte das Verhalten der Defensive und das Spiel mit Ball verbessert werden, um mithalten zu können.

Wer steht bei Deutschland in der Aufstellung?

Die offizielle Aufstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird erst kurz vor Spielbeginn bekannt gegeben. Allerdings hat Rudi Völler auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bereits bekannt gegeben, in welche Richtung er und sein Trainerteam überlegt haben. Und zwar hat Völler mit Hannes Wolf einige Optionen in der Defensive ausgelotet, sodass in diesem Mannschaftsbereich heute einige personelle Wechsel möglich sind. In der Viererkette könnten Henrichs, Thiaw und Gosens für Kimmich, Süle und Schlotterbeck hereinkommen. Außerdem würde dann Kimmich wieder ins zentrale Mittelfeld gehen, wo er Can ersetzt und mit Gündogan die Doppelsechs bildet.

In der Abteilung Angriff haben Sané und Wirtz ihre Sache gut gemacht, sodass sie wieder von Beginn an spielen könnten. Außerdem sind Brandt und Müller Kandidaten für die Startelf, die dann für Gnabry und Havertz in die Partie kommen. Weiterhin hat Rudi Völler nicht so viele Optionen, denn Spieler wie Hoffmann, Groß, Nmecha und Schade sind keine erste Wahl, wenn es um die Startaufstellung gegen eine Top-Nation geht. Ziemlich sicher ist, dass ter Stegen wieder im Tor stehen wird, denn er war gegen Japan noch einer der Besseren.

Mögliche Deutschland Aufstellung

ter Stegen – Henrichs, Thiaw, Rüdiger, Gosens – Kimmich, Gündogan – L. Sané, Wirtz, Brandt – T. Müller

Wie spielt Frankreich heute gegen Deutschland?

Die französische Nationalmannschaft ist ein Spitzenteam, wo einige der besten Kicker der Welt spielen. Der bekannteste und wertvollste Spieler ist Angreifer Kylian Mbappé, der gemeinsam mit Antoine Griezmann für gefährliche Moment sorgen kann. Außerdem hat Frankreich-Coach Didier Deschamps im Mittelsturm die Wahl zwischen Ex-Gladbacher Thuram (Inter) und Ex-Frankfurter Kolo Muani (Paris). Weiterhin sind in der französischen Nationalmannschaft mit Upamecano und Coman zwei Spieler vom FC Bayern aktiv, die gegen Deutschland wahrscheinlich in der Startelf stehen werden.

Mögliche Frankreich Aufstellung

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Theo – Camavinga, Rabiot – Griezmann – Coman, Mbappé – Thuram

Wer gewinnt heute Deutschland gegen Frankreich?

Beim Länderspiel Deutschland gegen Frankreich deutet alles auf einen Auswärtssieg der überlegenen französischen Nationalmannschaft hin. Die Les Bleus sind sehr gut eingespielt und haben einen tollen Lauf seit dem verlorenen WM-Finale 2022. Außerdem sieht die deutsche Mannschaft wie das unterlegene Team aus, denn die Leistungen der letzten Spiele waren eher schwach.

Allerdings sehen die Buchmacher eine gute Chance, dass Deutschland sich heute aus der Krise befreit. Die Wettquote für einen Deutschland-Sieg liegt bei 2,95 und damit nah an der 2,20 von Frankreich.