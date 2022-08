Fußball heute: Bundesliga – Wer spielt heute? Eintracht Frankfurt – FC Köln live auf DAZN

Dass die Hessen im UEFA Super Cup gegen Real Madrid ohnehin als Außenseiter gestartet sind und diese Begegnung dann mit 0:2 auch verloren haben – geschenkt. Bei der SGE werden sie sich ohnehin mittlerweile voll und ganz auf den dritten Bundesliga Spieltag konzentrieren. So wie bei DAZN auch: Denn der Streamingdienst überträgt Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln heute live. Im Anschluss ist dann noch der Rekordmeister FC Bayern München beim VfL Bochum an der Reihe.

Fußball heute: Bundesliga 3. Spieltag – Wer spielt heute?

Ab 15.30 Uhr wird es heute also ernst für die Frankfurter. Denn die sind nur sehr schwer aus den Startlöchern gekommen. Das Eröffnungsspiel gegen Bayern München ging sang- und klanglos verloren. Schon nach 45 Minuten führte der FC Bayern mit 5:0. Bei Hertha BSC kam die launische Diva vom Main auch nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Allerdings hatte die Eintracht auch Pech, dass der Schiedsrichter einen bereits gepfiffenen Elfmeter für die SGE wieder einkassierte. Also soll es im dritten Anlauf endlich klappen, wenn Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln heute live im Deutsche Bank Park über die Bühne geht.

Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 21.08.2022 15:30 Eintracht Frankfurt -:- 1. FC Köln 3. Spieltag 21.08.2022 17:30 VfL Bochum Vorschau Bayern München 3. Spieltag

Der 1. FC Köln hofft im Gastspiel am Main natürlich, weiter ungeschlagen zu bleiben. Die Domstädter siegten zum Auftakt gegen Aufsteiger Schalke 04 mit 3:1 und erkämpften sich am zweiten Bundesliga Spieltag ein respektables 2:2 bei RB Leipzig. Also ist das peinliche Pokal-Aus beim Zweitligisten SSV Jahn Regensburg längst vergessen.

Im Abschluss an diese Partie überträgt DAZN zum Abschluss des Spieltags VfL Bochum gegen Bayern München. Während die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann perfekt mit zwei Siegen in Frankfurt (6:1) und gegen Wolfsburg (2:0) startete und zudem noch den DFL Supercup gegen RB Leipzig gewann (5:3), leistete sich der VfL einen Fehlstart.

Die Bochumer unterlagen im ersten Heimspiel der Saison 2022/23 dem 1. FSV Mainz 05 zunächst mit 1:2. Bei der TSG Hoffenheim stand es am zweiten Bundesliga Spieltag nach 90 Minuten 2:3 aus Sicht des VfL. Zusammen mit Bayer Leverkusen warten die Blau-Weißen somit noch auf ihren ersten Punkt. Ob der ausgerechnet gegen den FC Bayern München heute gelingt?

Wo wird die Bundesliga an diesem Wochenende übertragen?

Der Bundesliga Sonntag (21.08.22) gehört dem Streamingdienst Anbieter DAZN. Der überträgt zunächst Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln heute live ab 15.30 Uhr. Die Vorberichte beginnen aber bereits um 14.45 Uhr, wenn sich Moderator Max Siebald und sein Experte Benny Lauth melden. Jan Platte wird die Begegnung kommentieren.

Ganz ähnlich läuft es mit der letzten von neun Begegnungen. Denn auch VfL Bochum – FC Bayern München wird heute live auf DAZN übertragen. Hier starten die Vorberichte um 16.45 Uhr, ehe um 17.30 Uhr die Partie angepfiffen wird. Alex Schlüter ist der Moderator und Sebastian Kneißl fungiert als Experte. Kommentiert wird das Match aus dem Vonovia Ruhrstadion von Lukas Schönmüller.

SONNTAG, 21.08.2022

15.30 Uhr DAZN: Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln live im Stream

17.30 Uhr DAZN: VfL Bochum – FC Bayern München live im Stream

