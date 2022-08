Fußball heute live: Wann spielt Bayern heute? VfL Bochum – FC Bayern München live auf DAZN im Stream

Fußball heute: Das zweite Jahr ist bekanntlich immer das schwerste. Das könnte sich besonders dann bewahrheiten, wenn VfL Bochum – FC Bayern München heute live und in Farbe auf DAZN übertragen wird. Denn die Fans an der Castroper Straße müssen vermutlich ganz stark sein, wenn der deutsche Rekordmeister in der letzten Begegnung am dritten Bundesliga Spieltag seine Visitenkarte abgibt. Hier alles über die Bundesliga-Spiele am Sonntag.



Fußball heute: Wann spielt Bayern heute?

Unterschiedlicher nämlich hätten die beiden Vereine nicht starten können. Gemeinsam mit Bayer Leverkusen steht der VfL nämlich noch ohne jeden Zähler da. Der FC Bayern München hat sich mit zwei Siegen direkt wieder oben festgesetzt. Sechs Punkte nach zwei Spieltagen schaffte ansonsten nur Borussia Dortmund. Aber wenn Bochum – Bayern heute live angepfiffen wird, stirbt auch die Hoffnung zuletzt. Schließlich fertigte der damalige Aufsteiger das Team von Trainer Julian Nagelsmann in der vergangenen Spielzeit mit 4:2 im Ruhrstadion ab. Danach hatte es nach neun Minuten nicht ausgesehen, weil Robert Lewandowski (Polen) bereits früh für München getroffen hatte. Doch der VfL spielte sich in einen Rausch und lag zum Pausentee schon 4:1 vorne. Abgesehen von den Bayern-Fans hätte wohl niemand etwas dagegen, wenn VfL Bochum – Bayern München heute so oder so ähnlich ablaufen würde.

Wird Bochum – Bayern München heute live im Free TV übertragen?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 21.08.2022 15:30 Eintracht Frankfurt -:- 1. FC Köln 3. Spieltag 21.08.2022 17:30 VfL Bochum Vorschau Bayern München 3. Spieltag

Dass VfL Bochum – Bayern München heute live nur auf DAZN übertragen wird, ist keine große Überraschung. Der Streamingdienst zeigt die Spiele der 1. Bundesliga immer am Freitag und Sonntag. Am Samstag kümmert sich Sky um die Bundesliga Live Übertragung. Wer also Bochum – FC Bayern heute im Free TV als Zusammenfassung sehen will, muss sich gedulden. Die Highlights laufen ab 21.45 Uhr in der Sportschau Bundesliga am Sonntag im WDR.

DAZN überträgt Bochum – Bayern heute schon live ab 16.45 Uhr, wenn die Vorberichte beginnen. Durchs Programm führt Alex Schlüter. Ab 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff und meldet sich Kommentor Lukas Schönmöller am Mikro. Experte ist Sebastian Kneißl, Reporter im Vonovia Ruhrstadion Sascha Bacinski.

VfL Bochum – FC Bayern München: Wer gewinnt?

Dass der FC Bayern München ungeachtet der 2:4-Pleite im Vorjahr der große Favorit heute Abend bleibt, ist keine große Überraschung. Denn da gibt es ja noch ein zweites Ergebnis aus der Saison 2021/22, bei dem sogar noch ein Treffer mehr fiel. Mit sage und schreibe 0:7 kamen die Bochumer nämlich in der Allianz Arena unter die Räder. In 35 Bundesliga Spielen im Ruhrstadion holte der VfL zudem nur acht Siege und sieben Remis. 20 Mal schon setzte sich der deutsche Rekordmeister durch.

Und der lässt auch in der aktuellen Saison schon wieder die Muskeln spielen. Den DFL Supercup schnappte sich der FCB bei RB Leipzig und siegte mit 5:3. Im Eröffnungsspiel der Bundesliga Saison 2022/23 fegten die Bayern Eintracht Frankfurt vom Platz. Am dritten Bundesliga Spieltag ließen es die Münchner etwas ruhiger angehen, hatten aber beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg wenig Mühe. Zumal Deutschlands Nationalspieler Jamal Musiala einen Sahnetag erwischte.

SONNTAG, 21.08.2022

17.30 Uhr DAZN: VfL Bochum – FC Bayern München im Livestream

Pay-TV: Highlights Bochum – Bayern München nach Abpfiff bei Bild Plus im Stream

Free-TV: Zusammenfassung Bochum – Bayern am Abend in den dritten Programmen

