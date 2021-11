Fußball Länderspiel Deutschland heute: WM 2022 Qualifikation: Aufstellung Deutschland gegen Liechtenstein (RTL live)

Heute Abend am 11.11. spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft das vorletzte Mal dieses Jahr. Gegner in Wolfsburg ist die Nummer 190 der Fifa-Weltrangliste Liechtenstein. Das wird Bundestrainer Hansi Flick recht sein, denn die Situation könnte nicht schwerer sein in der Corona-Pandemie. Gestern auf der DFB-PK sagte er erleichtert, dass die Situation keine schweren sportlichen Auswirkungen hat. Denn die WM-Qualifikation ist seit Oktober schon sicher. Dennoch will man heute den Fans etwas bieten und auch dem Weltmeister-Trainer Jogi Löw einen gebührenden Abschied bereiten. Das Länderspiele wird um 20:45 Uhr angepfiffen, RTL zeigt das WM-Quali-Spiel. Alles zur Aufstellung heute Abend.

Keine guten Voraussetzungen heute Abend gegen Liechtenstein

Es war hektisch die letzten Tage bei der deutschen Nationalelf. Neben Niklas Süle mussten auch Kimmich, Gnabry, Musiala und Adeyemi abreisen, bevor es richtig losging. Dabei wollte der Bundestrainer in WM 2022-Stimmung kommen und seine Aufstellung finalisieren, wenngleich er auch einigen anderen Spielern eine Chance geben wollte.

Dazu gehörte auch der PSG Profi Julian Draxler, der seine aufsteigende Formkurve auf der linken Offensivseite zeigen hätte können. Doch verletzt reist er ab, was dem Bundestrainer besonders Leid tun würde.

Die mögliche Aufstellung gegen Liechtenstein

Etliche Positionen sind vakant durch den Ausfall der vielen Bayern-Spieler. Dennoch sollte heute Manu Neuer als Kapitän zwischen den Pfosten stehen, davor eine Viererkette, bei der es mehrere Möglichkeiten gibt. Ginter bzw. Kehrer und Rüdiger in der Innenverteidigung, auf den Außenbahnen Hofmann und Raum oder Baku und Kehrer. Im Mittelfeld werden wohl Goretzka und Gündogan das erste Mal nebeneinander spielen, davor sind Reus, Müller und Sané denkbar. Als neuer Stürmer könnte Lukas Nmecha sein Debüt feiern, später könnte Volland für ihn stürmen.

Wie wird Deutschland voraussichtlich heute spielen?

Voraussichtliche Aufstellung von Deutschland heute

Neuer – Hofmann, Kehrer, Rüdiger, Raum – Gündogan, Goretzka – Reus, T. Müller, L. Sané – L. Nmecha

Das war die Aufstellung gegen Liechtenstein im September 2021:

Welche Nationalspieler fehlen heute Abend gegen Liechtenstein?

Die Liste der fehlenden Nationalspieler ist lang: Neben Werner fehlen Süle, Kimmich, Gnabry, Musiala und Adeyemi. Abreisen mussten Draxler, Wirtz und Schlotterbeck verletzungsbedingt.

Welche Nationalspieler wurden nachnominiert?

Etliche Spieler wurden nachnomininiert: Tah, Baku, Arnold und Volland haben allerdings nur geringe Chancen auf einen Einsatz bei der WM-Endrunde 2022 in Katar.

Live bei RTL heute: Wer zeigt das Länderspiel heute im TV?

Wie bisher immer bei den WM-Qualifikationsspielen wird der Privatsender RTL das Spiel übertragen. Um 20:15 Uhr wird es losgehen. Die Moderation wird Laura Papendick zusammen mit Lothar Matthäus übernehmen. Kommentieren werden wieder Marco Hagemann und Steffen Freund das Spiel.

Wird das Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein stattfinden?

Derzeitiger Stand am Mittwoch 12 Uhr ist, dass das WM-Qualispiel gegen Liechtenstein stattfinden wird, da genügend Feldspieler zur Verfügung stehen werden.

Wie ist die Bilanz gegen Liechtenstein?

Insgesamt spielte Deutschland gegen Liechtenstein fünf Mal, Deutschland gewann immer, zuletzt am 2.September 2021 mit 2:0. Davor traf man sich in der WM-Quali 2008/2009, wo man 4:0 und 6:0 gewann. Zwei Mal gab es Freundschaftsspiele: Ein 8:2 im Jahr 2000 und ein 9:1 im Jahr 1996.