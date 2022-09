Fußball heute ** Neue DFB Trikots zur Fußball WM 2022 ** In welchen Deutschland WM Trikot spielt man heute gegen Ungarn?

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat noch drei Länderspiele vor der FIFA Fußball WM 2022 in Katar zu absolvieren. Heute geht es in Leipzig in der UEFA Nations League gegen Ungarn um den Gruppensieg. Mit dabei: die neuen DFB Trikots 2022 von adidas, die erst am 29.8.2022 vorgestellt worden waren. Heute kommt das weiß-schwarze Heimtrikot von Adidas zum Einsatz, am Montag gegen England wird man wohl das neue DFB Away Trikot mitbringen. Wir zeigen euch das neue DFB Trikot in weiß für die kommende Fußball WM 2022.

DFB WM 2022 Trikots – Wie sieht das Heimtrikot aus?

Das Deutschland WM 2022 Trikot ist wie immer in Weiß. Allerdings ist diesmal ein dicker schwarzer Balken vertikal vor auf dem Shirt abgebildet. Auf dem schwarzen Streifen befinden sich eine goldene Nummer, das DFB-Logo mit den vier Sternen und das Adidas-Logo.

Außerdem hat das Trikot einen breiten Ärmelsaum in Schwarz. Der Kragen des Shirts hat feine Streifen in den Farben der Deutschland-Flagge. Zudem ist das Shirt mit einem Design-Prinz bedruckt, der das komplette Shirt abdeckt. Die Trikots erinnern vom Aussehen her an die EM 2008 Away Trikots, die ebenfalls diesen schwarzen Streifen hatten.

DFB WM 2022 Trikots – Wie sieht das Awaytrikot aus?

Das Deutschland WM 2022 Away Trikot ist komplett in Schwarz mit rötlich-braunen Prints und goldfarbenen Highlights.

Die Designprints auf dem deutschen WM 2022 Away Trikot sind in einem Rotton und bedecken das gesamte Shirt. Außerdem erinnern die Designs auf der Front an die Buchstaben des DFB-Logos, denn sie sind dreieckig angeordnet, genauso wie die Buchstaben auf dem DFB-Logo.

Weiterhin hat das WM 2022 Away Trikot Deutschlands goldfarbene Logos und Prints. Die 3-Adidas-Streifen auf den Schultern sowie das Adidas-Logo auf der rechten Brust sind in Gold. Außerdem ist das DFB-Wappen mit den vier Sternen auf der linken Brust ebenfalls in Gold.