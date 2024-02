Heute Abend geht es in den Niederlande um die Olympiateilnahme der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Nachdem die deutschen Frauen mit einem 1:2 gegen Frankreich im UEFA Nations League 2024 Halbfinale verloren hatten, geht es nun um den dritten Platz gegen die Niederlande. Die Begegnung findet in holländischen Heerenveen statt und wird am Mittwoch, den 28. Februar 2024, um 20.45 Uhr ausgetragen. Für Fußballfans, die am Geschehen teilhaben möchten, ist die Partie sowohl im Fernsehen als auch über einen Live-Stream zugänglich, wodurch eine breite Verfügbarkeit für alle Interessierten gewährleistet ist. Das Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande heute Abend beginnt um 20:45 Uhr, das ZDF zeigt das Match live und beginnt um 20:15 Uhr mit der Berichterstattung.

Update 22:30 Uhr – Mit 2:0 gewinnt Deutschland und fährt zu Olympia!

Update zur Halbzeit 21:30 Uhr: Es steht 0:0. Zu unserem Liveticker.

Moderator & Kommentatoren beim ZDF

Die Übertragung des Spiels zwischen den Niederlanden und den deutschen DFB-Frauen am Mittwoch ist im ZDF zu sehen, Beginn ist um 20.15 Uhr. Sven Voss, der Moderator, führt zusammen mit ZDF-Expertin Kathrin Lehmann die Zuschauer in das Spiel ein. Kommentiert wird das Spiel von Gari Paubandt. Ein Livestream der Begegnung ist in der ZDF Mediathek verfügbar.

Die deutsche Aufstellung: 1 Merle Frohms – 2 Sarai Linder, 3 Kathrin Hendrich, 5 Marina Hegering, 6 Lena Oberdorf, 8 Sydney Lohmann, 11 Alexandra Popp (C), 15 Giulia Gwinn, 19 Klara Bühl, 20 Sjoeke Nüsken, 22 Jule Brand.

Niederlande gegen Deutschland: Nations League live im Free-TV

Die Begegnung zwischen der Niederlande und Deutschland in der Nations League wird vom öffentlich-rechtlichen Sender ZDF live übertragen. Fans der Frauenfußballnationalmannschaft können sich auf die Live-Übertragung freuen, die um 20.15 Uhr beginnt, gefolgt vom Anstoß um 20.45 Uhr. Für diejenigen, die unterwegs sind, bietet das ZDF zudem die Möglichkeit, das Match live im Stream zu verfolgen.

Die Deutsche Nationalmannschaft tritt gegen starke Gruppensieger an und hat trotz einer Niederlage im Halbfinale gegen Frankreich noch die Chance, sich über das Spiel gegen die Niederlande für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren. Da Frankreich bereits als Gastgeber feststeht, könnte für das deutsche Team bereits der dritte Platz für die Qualifikation ausreichen.

Niederlande gegen Deutschland: Wer zieht ins Finale der Nations League ein?

Im anstehenden Spiel der Nations League geht es für die deutschen Fußballerinnen um nicht weniger als den Einzug ins Finale und damit auch um die Chance auf ein Olympisches Ticket. Alexandra Popp, die Mittelstürmerin des DFB-Teams, drückt ihre Entschlossenheit aus und betont die Notwendigkeit, „alle Kräfte zu bündeln“, um von Beginn bis zum Ende alles zu geben.

Das letzte Aufeinandertreffen mit Frankreich offenbarte Schwachstellen: Die fehlende Konstanz im Spiel des deutschen Teams wurde laut Popp deutlich. Bundestrainer Horst Hrubesch sieht sich der Herausforderung gegenüber, diese Schwächen zu adressieren und die Mannschaft optimal auf das kritische Spiel gegen die Niederlande einzustellen.

Die Frage nach der Zukunft des Teams bei einem möglichen Scheitern bleibt offen, und obwohl der DFB laut Sportdirektorin Nia Künzer auf alle Eventualitäten vorbereitet ist, ist noch keine Entscheidung bezüglich eines möglichen neuen Trainers gefallen. Merle Frohms, die Torhüterin, bringt ihren Wunsch zum Ausdruck, dass Hrubesch dem Team noch eine Weile erhalten bleibt.

Mit Blick auf das bevorstehende Match wandern die Gedanken unvermeidlich zu den letzten Begegnungen und der dringenden Notwendigkeit, eine konstante Leistung zu zeigen, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen.