Fußball heute ZDF live * 0:1 * Länderspiel Deutschland gegen Ungarn * TV-Übertragung & ZDF Livestream

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt heute ab 20:45 Uhr in Leipzig das drittletzte Mal vor der Fußball-WM in Katar. Gegen die Nationalmannschaft aus Ungarn heisst es sich erneut einzuspielen und mehr als das 1:1 im Hinspiel im Juni 2022 zu bieten. Nach dem 5:2 Sieg gegen Italien kann der neue Bundestrainer heute zeigen, dass er anknüpfen wird und für eine gute Stimmung vor der Fußball-WM sorgen will. Um 20:15 Uhr beginnt die TV-Übertragung im ZDF mit Jochen Breyer und Christoph Kramer sowie mit Béla Réthy als Kommentator.

Wo läuft heute Deutschland Fußball?

Wo läuft heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Ungarn im TV?

Das ZDF zeigt heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Ungarn im Free-TV ab 20:45 Uhr. Die Vorberichterstattung im ZDF läuft ab 20:15 Uhr mit dem uns bekannten Jochen Breyer als Moderator und TV-Experte Gladbach-Profi und Weltmeister Christoph Kramer. Beide werden auf das Spiel einstimmen, am Spielfeldrand wird dann kurz vorher noch Bundestrainer Hansi Flick im Interview zu sehen sein.

Wann beginnt heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Ungarn im ZDF?

Die UEFA hat schon seit einiger Zeit festgelegt, dass viele Fußball-Spiele um 20:45 Uhr in Europa starten. So beginnt auch das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Ungarn um diese Uhrzeit. Eine halbe Stunde vorher startet die TV-Übertragung live aus Leipzig.

Wer kommentiert heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Ungarn?

Béla Réthy wird das Länderspiel gegen Ungarn ab 20:45 Uhr kommentieren. Wir kennen ihn von zahlreichen Länderspielen, Weltmeisterschaften und der letzten Europameisterschaft. Nach der WM 2022 in Katar wird er in Rente gehen.

Wer moderiert heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Ungarn?

Jochen Breyer als Moderator sowie TV-Experte und Gladbach-Profi / Weltmeister Christoph Kramer haben sich als Kommentatoren-Duo bewährt.

Wie kann ich im ZDF Livestream das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Ungarn sehen?

Das Länderspiel läuft heute im TV-Programm im Zweiten Deutschen Fernsehen. Im Internet kann man das Spiel in der ZDF-Mediathek kostenlos anschauen, somit kann man auch das Spiel auf dem Handy oder Tablet unterwegs sehen.

Welcher Sender zeigt Fußball heute?

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF zeigt das Fußball-Nations League Spiel Deutschland gegen Ungarn ab 20:45 Uhr heute im TV. Um 20:15 Uhr beginnt die Übertragung.