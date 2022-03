DAZN Länderspiele heute im TV: Wer zeigt die Fußball WM-Qualifikation & WM-Playoffs?

Nachdem es gestern zu den WM-Playoffs mit viel Spannung und einer Überraschung kam, geht es heute am Freitag, 25.03. weiter mit den nächsten Länderspielen. Deutschland spielt morgen Abend in Sinsheim gegen Israel, die U21 Mannschaft heute in der EM-Quali gegen Lettland. Neben allerhand Testspielen kommt es heute zu den WM-Playoff-Spielen in Afrika. 10 Teilnehmer kämpfen in einem Hin-und Rückspiel um die 5 Starterplätze für Katar 2022. Die Testspiele kommen bei DAZN im Livestream, die Afrikaspiele exklusiv bei sportdigital.



Fußball heute – Wer spielt heute Fußball?

Einige europäische Nationalmannschaft testen heute, Highlight ist Frankreich gegen die Elfenbeinküste, die ihrerseits in der WM-Qualifikation in der vorletzten Runde rausflogen und heute nicht in den WM-Playoffs spielen dürfen. Denn in Afrika kommt es zu einigen spannenden Partien, allen voran das Hinspiel zwischen dem Afrikameister Senegal und Ägypten. Vor knapp sechs Wochen kam es im Endspiel zum Herzschlagfinale zugunsten dem Senegal. Heute also die Revanche und Wiedergutmachung für Mohammad Salah vom FC Liverpool?

Welche Fußballspiele zeigt DAZN heute?

Der Pay-TV Sender DAZN zeigt alle Test-Länderspiele, darunter eben die Franzosen und einige andere Teams wie Norwegen, Rumänien und Griechenland. Alle Spiele können bei DAZN nach Abschluß eines Abos (mindestens 14,99 EUR) gesehen werden. Frankreich spielt erst um 21 Uhr, die meisten anderen Länderspiele starten zwischen 19 und 20:45 Uhr.

Datum Zeit Heim Erg. Ausw. 25.03.2022 14:00 🇱🇻 Lettland -:- 🇰🇼 Kuwait 25.03.2022 17:00 🇱🇮 Liechtenstein -:- 🇨🇻 Kapverdische Inseln 25.03.2022 19:00 🇳🇴 Norwegen -:- 🇸🇰 Slowakei 25.03.2022 19:00 🇲🇹 Malta -:- 🇦🇿 Aserbaidschan 25.03.2022 19:15 🇷🇴 Rumänien -:- 🇬🇷 Griechenland 25.03.2022 20:15 🇱🇺 Luxemburg -:- 🍀 Nordirland 25.03.2022 20:45 🇦🇩 Andorra -:- 🇰🇳 St. Kitts & Nevis 25.03.2022 20:45 🇸🇲 San Marino -:- 🇱🇹 Litauen 25.03.2022 20:45 🇧🇦 Bosnien-Herzegowina -:- 🇬🇪 Litauen 25.03.2022 21:00 🇫🇷 Frankreich -:- 🇨🇮 Elfenbeinküste

Welche Fußballspiele zeigt Sportdigital heute?

Der Sportsender Sportdigital hat die Rechte für den afrikanischen Kontinent und deren WM-Qualifikation. Spannend wird es um 20:30 Uhr zwischen den beiden FC Liverpool-Stars Salah und Mané sowie bei Ghana gegen Nigeria. Schon früher um 16 Uhr und 18 Uhr spielen die anderen Teams. Die Rückspiele finden am kommenden Dienstag Abend statt!