Fußball heute live & Liveticker * Wo läuft die UEFA Nations League im TV? ZDF, RTL, DAZN Livestream

Liveticker heute

5.6. Fußball heute live am 5.6. * WM Playoff 1:0 Wales – Ukraine

4.6.: Fußball heute mit Deutschland gegen Italien und England gegen Ungarn

3.6.: Heute gibt es gleich mehrere Topspiele wie Belgien gegen die Niederlande und Frankreich gegen Dänemark.

2.6.: Die Ergebnisse der Spiele heute, unter anderem trennen sich Spanien und Portugal mit 1:1.

1.6.: Polen gewinnt das 1.Spiel mit 2:1 gegen Wales. Polen begann langsam, steigerte sich aber in der zweiten Halbzeit und holte sich den Sieg. Czesław Michniewicz betonte, wie wichtig es sei, in der UEFA Nations League zu punkten, und so hat er seine Mission erfüllt, auch dank seiner Einwechslungen: Jakub Kamiński und Karol Świderski trafen beide, nachdem sie von der Bank kamen. Es war eine solide Leistung von Wales. Das WM-Playoff-Finale beeinflusste die Mannschaftsauswahl von Rob Page, aber sie haben guten Fußball gespielt.