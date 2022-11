Fußball WM heute Liveticker: 0:0 Iran gegen USA – WM-Übertragung * WM Tabelle B

Iran gegen USA ist ein Entscheidungsspiel in WM 2022 Gruppe B, bei dem der Sieger heute ins Achtelfinale einzieht. Die iranische Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem 0:2-Sieg gegen Wales die bessere Ausgangsposition, sodass sogar ein Remis fürs Achtelfinale reichen könnte. Hingegen ist USA mit einem Sieg sicher in der K.O.-Runde dabei. Das Spiel Iran gegen USA wird heute am Dienstag, den 29. November 2022, um 20 Uhr angepfiffen. Spielort ist das Al-Thumama Stadium in Doha. Die Live-Übertragung des Spiels ist bei der ARD im TV und bei Magenta TV im Livestream.

3. Spieltag der Gruppe B der WM 2022 Vorrunde

Iran mit 3 Punkten, USA mit 2 Punkten nach 2 Spieltagen

US-Amerikaner aus der Bundesliga: Sardar Azmoun (Bayer)

Senegalesen aus der Bundesliga: Giovanni Reyna (BVB), Joe Scally (Gladbach)

Live-Übertragung des Spiels auf ARD und Magenta TV um 20 Uhr

Liveticker Iran gegen USA Liveticker Iran gegen USA 18:40 Uhr – Die Niederlande als Gruppensieger und der Senegal als Gruppenzweiter sind die Gegner der beiden Gruppe B Mannschaften im Acchtelfinale. 18:10 Uhr – WM-Schiedsrichter ist Antonio MATEU aus Spanien, sein 2.Einsatz bei dieser WM. 18:05 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen? 18:00 Uhr –Die Aufstellungen kommen gegen ca. 19 Uhr! So spielen die iranische Nationalmannschaft und die us-amerikanische Nationalmannschaft: Iran: 1 Beiranvand – 23 Ramin, 8 M. Pouraliganji, 19 Majid, 5 M. Mohammadi – 17 A. Gholizadeh, 21 Ahmad, 6 S. Ezatolahi, 3 E. Hajisafi – 9 Taremi, 20 S. Azmoun. – Trainer: Queiroz USA: 1 Turner – 2 Dest, 20 Carter-Vickers, 5 Robinson, 13 Ream – 8 McKennie, 4 Adams, 6 Musah – 21 Weah, 10 Pulisic – 24 Sargent. – Trainer: Berhalter

Wie gut sind Iran und USA im Vergleich?

In WM 2022 Gruppe B treffen mit Iran und USA zwei Teams in einem knappen Spiel aufeinander. Allerdings liegt USA bei den Vergleichswerten vor Iran, sodass die USA als leichter Favorit ins Rennen geht. Auf der FIFA-Weltrangliste liegt USA knapp vor Iran auf dem 16. Platz – Iran ist auf Platz 20. Beim Gesamtmarktwert führt die USA mit 277,4 Millionen Euro vor 59,53 Millionen Euro. Weiterhin hat die USA die besseren Wettquoten. Für einen USA-Sieg gibts eine 2.00 und für einen Iran-Sieg eine 3.90. Bisher gewann Iran einmal mit 1:2 gegen USA (WM 1998) und einmal gabs ein Remis.

WM Gruppe B Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe B # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 2 1 1 0 6:2 +4 4 2 🇮🇷 Iran 2 1 0 1 4:6 -2 3 3 🇺🇸 USA 2 0 2 0 1:1 0 2 4 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 2 0 1 1 1:3 -2 1

Zieht Iran heute ins WM Achtelfinale ein?

Die iranische Fußball-Nationalmannschaft hat eine gute Ausgangslage im Kampf ums WM-Achtelfinale und könnte heute mit einem Remis in die K.O.-Runde einziehen. Allerdings braucht Iran dafür die Schützenhilfe der Engländer, die das Parallelspiel gegen Wales nicht verlieren dürfen. Bei einer England-Niederlage und einem Remis für Iran würden England und Wales ins Achtelfinale einziehen. Abgesehen vom Sportlichen hat Iran bei dieser WM bereits für einige Schlagzeilen gesorgt, unter anderem durch den Verzicht auf das Singen der Hymne als Protest gegen die Situation im Land. Außerdem hat Jürgen Klinsmann die Iraner gegen sich aufgebracht als er deren Spielweise kritisierte.

Kann die USA zum ersten Mal gegen Iran gewinnen?

Die US-amerikanische Fußball-Nationalmannschaft braucht heute den ersten Sieg gegen den Iran, ums ins WM-Achtelfinale zu kommen. Die US-Boys sind favorisiert und könnten heute den ersten Sieg gegen Iran einfahren. Außerdem wäre es der erste Sieg bei der WM 2022, wo die USA in den ersten zwei Spielen einen guten Eindruck hinterlassen hat. Gegen Wales spielten die US-Amerikaner eine starke erste Halbzeit und gegen England gabs einen verdienten Punktgewinn beim 0:0-Unentschieden. Vor dem Duell hatte der US-amerikanische Verband mit einem Social-Media-Post die Stimmung aufgeheizt, denn sie zeigten eine Iran-Flagge ohne die Symbole der Islamischen Revolution.

Iran gegen USA – Die möglichen Aufstellungen

Die iranische Nationalmannschaft von Coach Carlos Queiroz hat bei der WM bereits im 5-4-1 und im 4-4-2 gespielt. Heute könnte es auf ein 4-2-3-1 hinauslaufen.

Hosseini – Rezaeian, Pouraliganji, Hosseini, Mohammadi – Ezatolahi – Nourollahi, Haji Safi – Gholizadeh, Taremi – Azmoun

Die US-amerikanische Nationalmannschaft von Coach Gregg Berhalter wird gegen den Iran vermutlich nicht vom gewohnten 4-3-3 abweichen. Die ehemaligen Bundesliga-Spieler Adams, McKennie und Pulisic sind die Stärksten.

Turner – Dest, Ream, Zimmerman, A. Robinson – T. Adams – McKennie, Musah – Weah, Pulisic – Wright

Wer überträgt Iran gegen USA live in TV und Stream?

Das WM 2022 Spiel Iran gegen USA wird heute am Dienstag, den 29. November 2022, um 20 Uhr angepfiffen. Die Live-Übertragung ist bei ARD und bei Magenta TV. Die Kommentatoren des Spiels sind Tom Bartels (ARD) und Jonas Friedrich (Magenta TV). Die Vorberichte auf ARD beginnen um 18:30 Uhr, bei Magenta TV um 19:20 Uhr. ARD-Moderatorin ist Jessy Wellmer. Als Experten sind Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger am Start. Weiterhin wird das Spiel in der Schweiz auf SRF info und in Österreich bei Servus TV übertragen.