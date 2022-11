Fußball heute WM Spiele am 29.11. ** WM Spielplan + Tabellen *** Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Am dritten und letzten Spieltag der Gruppen duellieren sich heute bei der Katar-WM insgesamt acht Teams: Niederlande spielt um 16:00 Uhr gegen Gastgeber Katar (Gruppe A), während Ecuador gleichzeitig auf Senegal (Gruppe A) trifft. Um 20:00 Uhr spielt Wales gegen England (Gruppe B) und Iran gegen die USA (Gruppe B). Die parallelen Spiele werden in der ARD und auf MagentaTV gezeigt.



Portugal hat sich das Ticket für das Achtelfinale beim 2:0-Sieg gegen Uruguay gestern bereits gesichert. Der amtierende Weltmeister Frankreich konnte den hohen Erwartungen ebenfalls gerecht werden und zieht nach zwei Siegen frühzeitig ins Achtelfinale ein. Auch Rekordweltmeister Brasilien hat bereits einen Platz in der K.O.-Runde sicher. Wer erkämpft sich heute noch das Ticket für das Achtelfinale und kann den Traum vom Titel bei der Weltmeisterschaft 2022 weiterverfolgen?

Heute um 14 Uhr geht das Warmup auf MagentaTV los! Um 16 Uhr und 20 Uhr ist Anpfiff bei den Spielen, bei MagentaTV gibt es auch eine Konferenz der Spiele parallel zum Anschauen.

Update 18 Uhr – Die Niederlande gewinnt gegen Katar mit 2:0 sowie der Senegal gewinnt 2:1 gegen Ecuador. Niederlande Gruppensieger, Senegal Gruppenzweiter – WM Achtelfinale!

Update 19 Uhr – In der Gruppe B werden nun die Gegner von der Niederlande und von dem Senegal gesucht. Iran gegen die USA und England gegen Wales heissen die Partien ab 20 Uhr.

Gestern, am 28.11.2022, spielten acht Teams aus den Gruppen G und H gegeneinander. Kamerun und Serbien trennten sich 3:3. Brasilien gewann 1:0 gegen die Schweiz und hat somit den Einzug in das Achtelfinale erfolgreich bewerkstelligt. Ghana bezwang Südkorea mit 3:2 und verhinderte somit das vorzeitige WM-Aus. Im letzten Spiel gewann Portugal gegen Uruguay verdient mit 2:0 und sicherte sich damit das Ticket für die K.O.-Runde.

WM Spiele plus WM Übertragungen heute

WM 2022 Gruppe A:

– 16:00 Uhr Niederlande gegen Katar (ARD)

– 16:00 Uhr Ecuador gegen Senegal (MagentaTV)

WM 2022 Gruppe B:

– 20:00 Uhr Wales gegen England (MagentaTV)

– 20:00 Uhr Iran gegen USA (ARD)

Niederlande gegen Katar heute live: Kann sich die Niederlande an die Gruppenspitze setzen?

Die Niederlande braucht im Spiel gegen Gastgeber Katar nur einen Punkt, um das Ticket für das Achtelfinale zu lösen. Um Platz eins in der Gruppe zu erreichen, benötigt die Niederlande allerdings einen Sieg. Katar ist bereits ausgeschieden. Obwohl es schon einige Überraschungen bei der diesjährigen WM gab, ist nicht davon auszugehen, dass Oranje das Spiel gegen Katar verliert. Wer das heutige Spiel höher gewinnt, sichert sich den ersten Platz in Gruppe A und zieht damit in die K.O.-Phase ein. Die Niederlande hat mit dem bereits ausgeschiedenen Gastgeber einen eher leichten Gegner, während sich Ecuador gegen Senegal durchsetzen muss.

Ecuador gegen Senegal heute live: Wer schafft es ins Achtelfinale?

Heute kämpfen Ecuador und Senegal um den Einzug ins Achtelfinale. Ecuador ist seit neun Länderspielen ungeschlagen. Demgegenüber muss Senegal heute zwingend gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen und geht wohl sehr motiviert in die Partie. Ecuador möchte gerne den ersten Platz in Gruppe A erreichen, ein hoher Sieg dürfte dafür erforderlich sein. Einen wirklichen Favoriten gibt es bei diesem Spiel nicht. Ecuador hat sich jedoch einen klaren Vorteil verschafft: Nach dem 1:1 gegen Oranje reicht ihnen bereits ein Punkt, um ins Achtelfinale zu kommen.

WM Gruppe A Tabelle





Alles zur Stand: Livetabelle während des 3.SpieltagesAlles zur Fußball WM Gruppe A # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇳🇱 Niederlande 3 2 1 0 5:1 +4 7 2 🇸🇳 Senegal 3 2 0 1 5:4 +1 6 3 🇪🇨 Ecuador 3 1 1 1 3:4 -1 4 4 🇶🇦 Katar 3 0 0 3 1:6 -5 0

Wales gegen England heute live: Welches britische Team gewinnt die Partie?

Die Three Lions treten heute gegen die Dragons in der Gruppe B an. Anders als in Gruppe A, ist in der Gruppe B noch alles offen. Die besten Karten hat derzeit die englische Nationalmannschaft, da ihnen sogar eine Niederlage mit drei Toren Unterschied reichen würde. Wenn Wales jedoch mit vier Toren Unterschied gewinnt, ziehen sie ins Achtelfinale ein. Bei einem weniger erfolgreichen Spiel für die Drachen müssen sie darauf hoffen, dass das Spiel zwischen dem Iran und den USA unentschieden endet. England kassierte im letzten Gruppenspiel einer WM in den vergangenen 14 Teilnahmen lediglich zwei Niederlagen und stand als einziges Team bei den letzten beiden großen Turnieren WM 2018 und EM 2021 im Halbfinale.

Iran gegen USA heute live: Wer darf die K.O-Runde bestreiten?

Die USA steht beim heutigen Spiel gegen den Iran unter enormen Druck, denn nur mit einem Sieg erreichen sie das Achtelfinale. Iran möchte jedoch bei ihrer sechsten WM-Teilnahme in der Fußballgeschichte endlich die Vorrunde überstehen. Wenn England nicht das Spiel gegen Wales gewinnt, würde für den Iran bereits ein Unentschieden reichen. Im Spiel gegen England war der Iran überfordert und musste eine 2:6-Niederlage hinnehmen, im Duell gegen Wales überraschten die Iraner positiv. Obwohl sie viele Chancen ungenutzt ließen, hielten sie mit zwei Treffern in der Nachspielzeit Hoffnung auf das Weiterkommen am Leben. Die USA nimmt zum elften Mal an einer WM teil und möchte zum siebten Mal die K.O-Runde erreichen.

WM Gruppe B Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe B # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 2 1 1 0 6:2 +4 4 2 🇮🇷 Iran 2 1 0 1 4:6 -2 3 3 🇺🇸 USA 2 0 2 0 1:1 0 2 4 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 2 0 1 1 1:3 -2 1

Wer überträgt heute die Fußball-WM live in TV und Stream?

Das Spiel zwischen Ecuador und Senegal wird um 16:00 Uhr angepfiffen und wird von Magenta-TV übertragen. Die Partie zwischen den Niederlanden und Katar kann man sich zeitgleich in der ARD oder im Magenta-TV anschauen. Das Spiel Iran gegen die USA findet am Abend um 20:00 Uhr statt und wird im Ersten oder bei Magenta-TV ausgestrahlt. Zur gleichen Zeit spielen auch Wales und England um den Einzug ins Achtelfinale. Das Spiel kann ausschließlich bei Magenta-TV verfolgt werden. Fußballfans können heute somit immer nur eins der Parallelspiele im Free-TV schauen.