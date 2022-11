Fußball WM heute Liveticker: 0:0 Wales gegen England – WM-Übertragung * WM Tabelle B

Heute am Dienstag, 29.11. um 20:00 Uhr treffen mit Wales und England zwei britische Mannschaften aufeinander. In der WM 2022 Gruppe B ist noch alles offen, alle Teams haben noch Chancen auf das Achtelfinale. Allerdings haben die besten Ausgangsposition eindeutig die Three Lions (Gruppenerster mit vier Punkten) und der Iran (Gruppenzweiter mit drei Punkten). Obwohl es sich heute Abend um ein Aufeinandertreffen des Tabellenersten -und letzten handelt, dürfte es spannend zugehen. Denn die Waliser werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um es den englischen Favoriten schwer zu machen. Das Spiel wird nicht im Free-TV gezeigt, sondern ist lediglich im Magenta-TV zu sehen.

Liveticker England gegen Wales Liveticker England gegen Wales 18:40 Uhr – Die Niederlande als Gruppensieger und der Senegal als Gruppenzweiter sind die Gegner der beiden Gruppe B Mannschaften im Acchtelfinale. 18:10 Uhr – WM-Schiedsrichter ist Slavko VINCIC aus Slowenien, sein 2.Spiel bei dieser WM. 18:05 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen? 18:00 Uhr –Die Aufstellungen kommen gegen ca. 19 Uhr! So spielen die englische Nationalmannschaft und die walisische Nationalmannschaft: Wales: 12 Ward – 3 Williams, 5 Mepham, 6 Rodon, 4 B. Davies – 10 Ramsey, 15 Ampadu, 7 Allen – 11 Bale, 20 James – 13 Moore. – Trainer: Page England: 1 Pickford – 2 Walker, 5 Stones, 6 Maguire, 3 Shaw – 8 Henderson, 4 Rice, 22 Bellingham – 20 Foden, 11 Rashford – 9 Kane. – Trainer: Southgate

Welche britische Mannschaft sichert sich das Ticket für das Achtelfinale?

Heute steht das Spiel der Three Lions gegen die Dragons in Gruppe B an. Mit 103 Länderspielen gehört das Nachbarschafts-Duell zwischen England und Wales zu einem der traditionsreichsten Spiele der Welt. England hat gute Chancen auf ein Weiterkommen, sodass ihnen sogar eine Niederlage mit drei Toren Unterschied reichen würde, um ins Achtelfinale einzuziehen. Wenn Wales überraschenderweise jedoch mit vier Toren Unterschied gewinnt, wären sie für die K.O.-Runde qualifiziert. Sollte dies nicht passieren, muss Wales darauf hoffen, dass das Spiel zwischen dem Iran und der USA mit einem Remis endet. Da es sich um ein Prestige-Duell handelt, dürfte Spannung dennoch vorprogrammiert sein.

England führt die Gruppe B mit vier Punkten an, Wales hat bisher nur einen Punkt gesammelt. Wales wartet sehnsüchtig auf einen Sieg gegen England, die letzten sechs Duelle verloren sie gegen die Three Lions. Mit einem Torverhältnis von 1:11 aus Sicht der Waliser wird das Spiel heute eine echte Herausforderung werden.

WM Gruppe B Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe B # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 2 1 1 0 6:2 +4 4 2 🇮🇷 Iran 2 1 0 1 4:6 -2 3 3 🇺🇸 USA 2 0 2 0 1:1 0 2 4 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 2 0 1 1 1:3 -2 1

Schafft es Wales endlich, gegen England zu gewinnen?

Wales konnte bei der WM 2022 kaum überzeugen und geht als Gruppenletzter in die Partie gegen das britische Nachbarland. Nach der 0:2-Niederlage gegen den Iran und einem Remis gegen die USA muss jetzt ein Sieg für Wales her. Wenn sich der Iran und die USA unentschieden trennen und Wales gegen England gewinnt, kommen sie eine Runde weiter. Die Chance ist zwar nicht groß, aber nichts ist bei dieser WM unmöglich. Kapitän Gareth Bale geht optimistisch in das Spiel gegen England und sagt „Wir haben morgen ein großes Spiel gegen England und wir können es noch drehen“.

Gewinnt England die Gruppe B?

England liegt mit vier Punkten auf Platz eins in der Gruppe B und gilt als klarer Favorit beim Spiel gegen Wales. Sicher im Achtelfinale ist die englische Nationalmannschaft noch nicht. Hinter England liegt der Iran mit drei Punkten, die USA mit zwei Punkten und Wales mit einem Punkt. Nach einem souveränen Sieg gegen den Iran im Auftaktspiel ließ die Leistung beim Spiel gegen die USA etwas nach. Mit einem Sieg gegen Wales können sie nun ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Nun gilt es, noch einmal in der Vorrunde Spannung aufzubauen und sich für das Achtelfinale souverän zu qualifizieren.

Die möglichen Aufstellungen

Die voraussichtliche Aufstellung von Wales besteht aus einer 3-4-1-2-Formation:

Ward – B. Davies, Rodon, Mepham – Williams, Ampadu, Ramsey, Roberts – Wilson, Bale, Moore

Englands 4-2-3-1-Aufstellung wird vermutlich wie folgt aussehen:

Pickford – Shaw, Stones, Maguire, Trippier – Rice, Bellingham – Sterling, Mount, Saka – Kane

Wer überträgt Wales gegen England live in TV und Stream?

Das „Battle of Britain“ findet heute um 20:00 Uhr im Ali Stadium statt. Das Spiel wird für deutsche Fans nicht im Free-TV übertragen. Vielmehr braucht man ein Abo für das Livestream von Magenta-TV. Kommentiert wird die Partie des Gruppenersten und Gruppenletzten von Markus Höhner. Zeitgleich spielen die USA und der Iran gegeneinander (ARD).