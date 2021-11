Fußball heute Coronavirus: DFB Pressekonferenz mit Bundestrainer Hansi Flick vor den DFB Länderspielen * Quarantäne

Gestern Abend traf sich die deutsche Fußballnationalmannschaft in Wolfsburg für die nächsten Länderspiele gegen Liechtenstein am Donnerstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in der Volkswagen Arena Wolfsburg und am Sonntag in Jerewan gegen Armenien (ab 18 Uhr MEZ, live bei RTL). Mit 28 Spielern ist der Bundestrainer Hansi Flick angereist, dabei ist mit Lukas Nmecha ein Debütant, der auf den Spuren von Miro Klose als klassischer Mittelstürmer wandert – Timo Werner fehlt verletzungsbedingt. Heute um 12:30 Uhr gibt es die erste DFB Pressekonferenz dieser Länderspielpause, wir berichten live. Zu sehen bei n.tv im Free-TV als auch auf DFB-tv im Internet.

Themen wird es in der DFB PK genügend geben. So ist die Impfdebatte um Joshua Kimmich weiterhin allgegenwärtig, der Bundestrainer spricht sich eindeutig für Impfungen aus. Auch wird die Aufstellung gegen Fußballzwerg Liechtenstein ein Thema sein. Einspielen mit den bisherigen Spielern oder Rotation? Ein Mann dafür ist immer Manuel Neuer, der z.b. Kevin Trapp den Kasten überlassen könnte.Die gute Bilanz von fünf Siegen in fünf Spielen sollen dem neuen Bundestrainer weiterhin das Signal geben, auf dem richtigen Weg zur Endrunde der Fußball Wm 2022 in Katar zu sein.

Update 10:10 Uhr: In der deutschen Nationalmannschaft ist ein Nationalspieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ob es überhaupt ein Spieler ist, wurde bisher aber nicht offiziell bestätigt. Das Mannschaftstraining der DFB-Auswahl am Dienstagvormittag wurde abgesagt.

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, sagt auf DFB.de: „Die Zahl der Corona-Infektionen ist zuletzt bundesweit wieder stark gestiegen. Deshalb setzen wir während der letzten Länderspielmaßnahme des Jahres die Hygiene- und Verhaltensregeln konsequent weiter um, um auch im aktuellen Infektionsgeschehen so verantwortungsvoll wie möglich zu handeln. Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter – für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Ich wünsche dem positiv getesteten Spieler schnelle Genesung und dass er weiterhin symptomfrei bleibt.“

Update 11:10 Uhr: Laut der Bildzeitung soll es sich um den infizierten Nationalspieler um Niklas Süle vom FC Bayern München handeln. Die Mannschaftsbesprechung am Montagabend und das Training heute wurde kurzfristig abgesagt. Vier weitere Spieler im Quartier müssen in Quarantäne, wohl die Bayern-Spieler. Nachnominiert sind nach BILD-Infos die Wolfsburger Ridle Baku (23) und Maximilian Arnold (27).

28 Nationalspieler im DFB Kader

Im Aufgebot ist zum ersten Mal der 22jährige Lukas Nmecha vom Vfl Wolfsburg, mit vier Toren in zehn Spielen in der Bundesliga zuletzt sehr erfolgreich. Auch in der U21 Nationalmannschaft ist er mit 12 Toren in 20 Spielen äußerst erfolgreich. Schon wird er als erster klassischer Mittelstürmer seit Miroslav Klose gehandelt. Wir sind gespannt, ob er sein A-Länderspiel Debüt feiern wird.

Abwehrspieler Jonathan Tah von Bayer 04 Leverkusen wurde für die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft nachnominiert.

Hier gibt es den aktuellen DFB Kader mit allen Rückennummern.

Gute Bilanz soll fortgesetzt werden

DFB Pressekonferenz mit Hansi Flick heute ab 12:30 Uhr

