Fußball Länderspiel heute: Deutschland gegen Liechtenstein * Corona Lage & Aufstellung *

Am Donnerstag Abend um 20:45 Uhr soll in Wolfsburg das vorletzte WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft angestoßen werden. Sportlich ist das Länderspiel zu vernachlässigen, nicht wegen dem schwachen Gegner, sondern wegen der schon im Oktober fest gezurrten WM-Qualifikation der deutschen Nationalelf. Somit wird auch die Aufstellung nur zweitrangig sein nach dem gestern bekannt gewordenen Coronafall von Niklas Süle. Erstmals wird übrigens eine Schiedsrichterin ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft leiten.

Fußball Länderspiel heute: Deutschland gegen Liechtenstein

Dezimierte deutsche Nationalmannschaft

Der Schock gestern war groß, nachdem der Bayern-Verteidiger Niklas Süle positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Das Gesundheitsamt Wolfsburg ordnete Quarantäne für Kimmich, Gnabry, Musiala (alle FC Bayern München) und Adeyemi (RB Salzburg) an, die daraufhin nach Hause gefahren wurden. Die anderen vier, die zusammen mit Süle angereist waren, wurden isoliert, mussten aber nicht abreisen. Man munkelt, dass die vier abgereisten Spieler nicht (vollständig) geimpft seien. Bestätigt wurde das gestern von Teamarzt Meyer allerdings nicht.

Neben den fünf in Quarantäne fehlen zudem Werner, Wirtz und Schlotterbeck. Nachnominiert wurde Jonathan Tah, Maximilian Arnold, Ridle Baku und Kevin Volland.

Aufstellung Deutschland gegen Liechtenstein

Schaut man sich die letzte Aufstellung gegen Nordmazedonien von vor einem Monat an, so fallen mit Süle, Kimmich, Gorezka, Gnabry, Werner und Klostermann mehr als die Hälfte der Spieler aus. Deshalb wird die Aufstellung morgen eine Überraschungspackung sein, wir hoffen, dass der Bundestrainer heute in der PK ab 12:30 Uhr seine Pläne verraten wird.

DFB Pressekonferenz heute ab 12:30 Uhr

Um 12:30 Uhr wird sich der Bundestrainer Flick und Nationalspieler Thomas Müller der Presse stellen. Sportlich wurde gestern auf der Pressekonferenz wenig geredet. Dazu sollte es heute kommen, denn mit einer stark dezimierten Mannschaft werden wir eine deutsche Aufstellung gegen Liechtenstein sehen, die so nicht gedacht war.

Premiere: Schiedsrichter wird eine Frau sein

Erstmals wird eine Schiedsrichterin ein Länderspiel der A-Nationalmannschaft leiten. Die UEFA teilte die Kroatin Ivana Martincic für das WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein ein. Für die 36-Jährige ist es auch das Debüt bei einem internationalen Männerspiel. FIFA-Spiele leitet Martincic bereits seit 2014, darunter auch zwei Testspiele der deutschen Nationalmannschaft der Frauen gegen Schweden und Italien.

Abschied von Bundestrainer Jogi Löw

Nach 198 Länderspielen war Schluß! Vor dem Länderspiel soll Joachim Löw vom DFB geehrt werden, zahlreiche Weltmeister sind vor Ort und wollen ihm einen würdevollen Abschied sichern. Direkt vor dem Anpfiff soll das offizielle Programm ablaufen, nach dem Spiel soll es eine Feier im kleinen Rahmen geben.

Deutsche Tabelle der WM 2022 Qualifikation Gruppe J

Deutschland war schon nach acht Spieltagen qualifiziert, dahinter gibt es einen Mehrkampf zwischen Rumänien (13 Punkte), Nordmazedonien und Armenien. Selbst Island könnte mit 2 Siegen theoretisch noch auf Platz 2 vorrücken, man spielt gegen Rumänien und Nordmazedonien.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt in der WM 2022 Qualifikation gegen Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇪 Deutschland 8 7 0 1 23:3 20 21 2 🇷🇴 Rumänien 8 4 1 3 11:8 3 13 3 🇲🇰 Nordmazedonien 8 3 3 2 15:10 5 12 4 🇦🇲 Armenien 8 3 3 2 8:11 -3 12 5 🇮🇸 Island 8 2 2 4 11:15 -4 8 6 🇱🇮 Liechtenstein 8 0 1 7 2:23 -21 1

Fragen und Antworten zum Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein

Wird das Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein stattfinden?

Derzeitiger Stand am Mittwoch 12 Uhr ist, dass das WM-Qualispiel gegen Liechtenstein stattfinden wird, da genügend Feldspieler zur Verfügung stehen werden.

Wird das Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein ausverkauft sein?

Das Länderspiel wird ausverkauft sein und es gibt sogar ein Geschenk für jeden Besucher: Beim letzten Heimländerspiel des Jahres 2021, dem WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein am 11. November (ab 20.45 Uhr) in der Wolfsburger Volkswagen Arena, erhält jeder Stadionbesucher am Spieltag ein Heimtrikot der Nationalmannschaft. Sitzplatzkarten gibt es in verschiedenen Kategorien, sie kosten zwischen 25 und 70 Euro (ermäßigt zwischen 15 und 50 Euro).

Wo findet das Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein statt?

Austragungsort des WM-Qualifikationsspiels Deutschland gegen Liechtenstein wird die Volkswagen Arena in Wolfsburg sein. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr, Einlass wird um 18:45 Uhr sein, also zwei Stunden vor Anpfiff.

Wie sind die Corona-Regeln für das Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein?

Für das WM-Qualifikationsspiel in Wolfsburg gelten die 2-G-Regel und die Hygiene- und Verhaltensregeln des DFB. Stadionbesucher*innen müssen somit geimpft oder genesen sein und entsprechend aktuelle Nachweise mit sich führen. Bitte beachten sie die Fan-Infos, die zeitnah zum Spiel veröffentlicht werden.

Wo wird das Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein im TV übertragen?

Wie bisher immer bei den WM-Qualifikationsspielen wird der Privatsender RTL das Spiel übertragen. Um 20:15 Uhr wird es losgehen. Die Moderation wird Laura Papendick zusammen mit Lothar Matthäus übernehmen. Kommentieren werden wieder Marco Hagemann und Steffen Freund das Spiel.