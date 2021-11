Fußball heute: WM 2022 Qualifikation * Aufstellung Deutschland gegen Liechtenstein * RTL heute live

Heute am Donnerstag, den 11. Oktober 2021, spielt die deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Liechtenstein. Das Länderspiel findet in Wolfsburg in der Volkswagen Arena statt. Bundestrainer Flick muss auf fünf Spieler verzichten, die in Quarantäne gehen mussten. Das Spiel Deutschland gegen Liechtenstein wird um 20:45 Uhr angepfiffen. Das Länderspiel heute wird live bei RTL übertragen – Vorberichte beginnen um 20:25 Uhr.

Bisher gab es fünf Länderspiele zwischen Deutschland und Liechtenstein. Deutschland konnte alle Spiele für sich entscheiden. Das Torverhältnis beträgt 29:3 Tore für Deutschland. Zuletzt gab es einen 0:2-Sieg für Deutschland im Hinspiel der WM 2022 Qualifikation.

Fußball heute: Deutschland gegen Liechtenstein – Wer kommt für die fehlenden Spieler?

Beim Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein fehlen einige Spieler im DFB-Kader. Bundestrainer Flick muss wichtige Spieler zu ersetzen, die wegen einem positiven Coronatest abreisen mussten. Allerdings hat die deutsche Nationalmannschaft heute einen eher leichten Gegner. Daher könnte es trotz der Ausfälle heute eine gute Vorstellung werden. Durch das Fehlen von Süle, Kimmich und Gnabry könnten sich heute andere Spieler in den Vordergrund spielen.

Eine Besonderheit des heutigen Spiels: Erstmals wird ein Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft von einer weiblichen Schiedrichterin geleitet. Die Kroatin Ivana Martincic ist heute die Unparteiische.

Deutschland vor dem 9. Spieltag der WM 2022 Quali-Gruppe J

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat heute einen dezimierten Kader fürs Länderspiel gegen Liechtenstein. Insgesamt muss Bundestrainer Flick auf fünf Spieler verzichten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das betrifft Niklas Süle, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Karim Adeyemi. Neu im Team sind die Wolfsburger Maximilian Arnold und Ridle Baku sowie Kevin Volland vom AS Monaco und Jonathan Tah von Leverkusen.

Die Nationalspieler Süle, Kimmich und Gnabry hatten zuletzt einen Stammplatz inne. Für sie könnten heute Kehrer als Innenverteidiger, Rückkehrer Gündogan und Reus ins Team kommen. Weiterhin muss Hansi Flick in der Offensive auf Wirtz, Draxler und Havertz verzichten – Timo Werner wurde nicht berücksichtigt.

Liechtenstein vor dem 9. Spieltag der WM 2022 Quali-Gruppe J

Die Nationalmannschaft Liechtensteins liegt mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz der WM 2022 Quali-Gruppe J. Liechtenstein ist die schwächste Nationalmannschaft in Gruppe J.

Stand am 10.11.2021: Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt in der WM 2022 Qualifikation gegen Rumänien, Island, Nordmazedonien , Armenien und Liechtenstein.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇪 Deutschland 8 7 0 1 23:3 20 21 2 🇷🇴 Rumänien 8 4 1 3 11:8 3 13 3 🇲🇰 Nordmazedonien 8 3 3 2 15:10 5 12 4 🇦🇲 Armenien 8 3 3 2 8:11 -3 12 5 🇮🇸 Island 8 2 2 4 11:15 -4 8 6 🇱🇮 Liechtenstein 8 0 1 7 2:23 -21 1

Die Aufstellungen heute beim Länderspiel Nordmazedonien gegen Deutschland

Bei der Aufstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fehlen Spieler, die zuletzt zu den Leistungsträgern gehörten. In der Viererkette spielen Hofmann und Raum außen sowie Innenverteidiger Kehrer und Rüdiger. Auf der Doppelsechs soll Gündogan für Kimmich spielen. Im offensiven Mittelfeld kommen wahrscheinlich Reus, Müller und Sané. Außerdem könnte der Wolfsburger Stürmer Nmecha sein Startelfdebüt bekommen:

Neuer – Hofmann, Kehrer, Rüdiger, Raum – Gündogan, Goretzka – Reus, T. Müller, L. Sané – L. Nmecha

Deutschland gegen Liechtenstein live bei RTL

Das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Liechtenstein kommt heute live bei RTL. Die Vorberichte mit Moderatorin ist Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus beginnen um 20:25 Uhr nach einem Spezial zur Coronakrise. Das Länderspiel wird um 20:45 Uhr angepfiffen. Kommentatoren des Spiels sind Marco Hagemann und Steffen Freund. Im Anschluss gibt es Highlights und Berichte der anderen Spiele.